Простые и удобные идеи, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам (Фото)

1 Хранение мелочей Хранение вещей можно сделать не только делом практичным, но и красивым. Например, с помощью самых разных корзинок: для ванной, детских вещей, гостиной или стойки для кофе.

2 Детский домик Дети любят строить шалаши и домики, почему бы не отдать на волю детской фантазии картонные коробки? А еще веселее делать это всем вместе.

3 Разграничители для вещей Чтобы на полках и в ящиках шкафа всегда был порядок, можно сделать картонные разграничители.

4 Держатель для журналов Если у вас много журналов, книг или документов, их может быть удобнее хранить в специальных подставках.

5 Проектор для смартфона Надоело показывать фото или смотреть сериал на маленьком экране? Попробуйте сделать проектор для смартфона из обычной коробки и лупы — это быстро и легко.

6 Корзина для вещей Когда свитер вы уже не носите, но и выбрасывать жалко, попробуйте дать ему вторую жизнь.

7 Детская плита Картонные коробки хороши для детских игр: из них можно построить почти все что угодно, например, такую плиту.

8 Гамак для кота Не будем забывать и про братьев наших меньших! Ваш кот будет рад такому гамаку.

9 Панно Коробки могут сделать ваш дом не только удобнее, но и красивее, например, с помощью такого панно. Кстати, почему бы не использовать его в качестве полок?

10 Подставка для обуви Такая подставка из треугольных деталей быстро решает проблему разбросанной обуви, да к тому же и смотрится неплохо.

11 Органайзер для ниток Хранить швейные принадлежности в таком органайзере гораздо удобнее, чем в обычной коробке.

12 Декоративный светильник С помощью картонной коробки можно сделать такой необычный декор или ночной светильник.

13 Складной игрушечный домик Складной домик для детских игр — хорошее решение для небольших комнат.