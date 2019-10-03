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Простые и удобные идеи, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам (Фото)

Смотрите фото (15)
Простые и удобные идеи, которые дадут вторую жизнь картонным коробкам (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф svoimi.rukami.klubokidei.com Фото: pixabay.com

Мы привыкли либо выбрасывать картонные коробки, либо использовать их для хранения старых вещей. Но им можно найти гораздо более полезное и необычное применение.

  • 1

    Хранение мелочей

    Хранение вещей можно сделать не только делом практичным, но и красивым. Например, с помощью самых разных корзинок: для ванной, детских вещей, гостиной или стойки для кофе.

  • 2

    Детский домик

    Дети любят строить шалаши и домики, почему бы не отдать на волю детской фантазии картонные коробки? А еще веселее делать это всем вместе.

  • 3

    Разграничители для вещей

    Чтобы на полках и в ящиках шкафа всегда был порядок, можно сделать картонные разграничители.

  • 4

    Держатель для журналов

    Если у вас много журналов, книг или документов, их может быть удобнее хранить в специальных подставках.

  • 5

    Проектор для смартфона

    Надоело показывать фото или смотреть сериал на маленьком экране? Попробуйте сделать проектор для смартфона из обычной коробки и лупы — это быстро и легко.

  • 6

    Корзина для вещей

    Когда свитер вы уже не носите, но и выбрасывать жалко, попробуйте дать ему вторую жизнь.

  • 7

    Детская плита

    Картонные коробки хороши для детских игр: из них можно построить почти все что угодно, например, такую плиту.

  • 8

    Гамак для кота

    Не будем забывать и про братьев наших меньших! Ваш кот будет рад такому гамаку.

  • 9

    Панно

    Коробки могут сделать ваш дом не только удобнее, но и красивее, например, с помощью такого панно. Кстати, почему бы не использовать его в качестве полок?

  • 10

    Подставка для обуви

    Такая подставка из треугольных деталей быстро решает проблему разбросанной обуви, да к тому же и смотрится неплохо.

  • 11

    Органайзер для ниток

    Хранить швейные принадлежности в таком органайзере гораздо удобнее, чем в обычной коробке.

  • 12

    Декоративный светильник

    С помощью картонной коробки можно сделать такой необычный декор или ночной светильник.

  • 13

    Складной игрушечный домик

    Складной домик для детских игр — хорошее решение для небольших комнат.

  • 14

    Искусственный камин

    Такой декоративный камин из коробок может служить и украшением, и экраном для батареи. Его внешний вид можно менять как угодно, например, выбрать осеннюю или новогоднюю тематику.

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Все по теме:

Дом, Дизайн, Дом и сад, Картонные коробки, Лайфхак, Коробки.
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