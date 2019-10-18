Самые громкие архитектурные катастрофы в мировой истории (Фото)

1 Архитектор - ответственная и непростая работа, но всем свойственно ошибаться. Просчеты в строительстве порой могут вылиться в страшные трагедии, цена которых - множество унесенных жизней. Кинотеатр "Никербокер", Вашингтон, США, 28 января 1922 года 5-летнее здание не выдержало тяжести толстого слоя снега, образовавшегося на крыше в результате метели, которая не прекращалась пару дней. На момент обрушения кинотеатр был полон людей, погибли 98 человек.

2 Мост Ярмут, Грейт-Ярмут, Англия, 2 мая 1845 года 2 мая 1845 года посмотреть на представление клоуна, плывущего по реке в бочке, которую тянул гусь, пришли сотни детей и их родителей. Все они собрались на мосту Ярмут. Как только толпа людей резко переместилась на другую сторону моста, чтобы посмотреть, как клоун проплывает под ним, конструкция не выдержала, цепи порвались, и платформа перевернулась.

3 Фабрика "Пембертон Милл", Лоренс, Массачусетс, 10 января 1860 года Простояв 7 лет, здание фабрики внезапно рухнуло, погубив 145 человек. Оказалось, что во время строительства были использованы дешевые стальные колонны, которые в день трагедии не выдержали.

4 Дамба Саут-Форк на озере Конемог, Пенсильвания, США, 31 мая 1889 года На самом деле дамба уже давно нуждалась в ремонте, и ее прорыв был лишь делом времени. 20 миллионов тонн воды, вырвавшись, направились в сторону Джонстауна, погубив в результате 2209 человек.

5 Мост в Квебеке, Канада, 29 августа 1907 года и 11 сентября 1916 года 987-метровый мост в Квебеке считается самым длинным консольным мостом в мире, и рушился он за время своего существования дважды. В первый раз погибли 75 человек, а во второй - 13.

6 Башня Ronan Point, Лондон, Англия, 16 мая 1968 года Прошла всего пара месяцев с момента завершения строительства, когда в башне произошла утечка газа. В результате взрыва обрушилась одна несущая стена. Погибли четыре человека.

7 Башня Джона Хэнкока, Массачусетс, Новая Англия, США Изюминкой этого здания было использование голубого отражающего стекла. Однако, как показала практика, это было далеко не лучшим решением. Стеклопакеты не выдерживали нагрузки и под давлением ветра срывались вниз десятками и крошились об мостовую. В особо ветреную погоду полиции приходилось перекрывать проходы к зданию, дабы избежать ранений прохожих. Спустя 5 лет все 10 344 окна все же заменили.

8 Плотина на реке Титон, Айдахо, США, 5 июня 1976 года Причиной прорыва плотины на реке Титон стала строительная ошибка, которая привела к гибели 11 человек и травмам 13 тысяч человек.

9 Торговый центр Sampoong, Сеул, Южная Корея, 29 июня 1995 года Обрушение универсального магазина в Сеуле до теракта 11 сентября считалось самым катастрофическим. В тот день погибли 502 человека.

10 Зал торжеств "Версаль", Иерусалим, Израиль, 24 мая 2001 года Проектировщики плохо рассчитали нагрузку, в результате чего конструкция не выдержала тяжести толпы танцующих гостей на свадьбе. Тогда 23 человека погибли и 380 получили ранения. Это была крупнейшая "бытовая катастрофа" за всю историю Израиля.

11 Комплекс Lotus Riverside, Шанхай, Китай, 27 июня 2009 года Комплекс насчитывал одиннадцать 13-этажных домов, но в июне 2009 года один из них внезапно обрушился.