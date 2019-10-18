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Самые громкие архитектурные катастрофы в мировой истории (Фото)

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Самые громкие архитектурные катастрофы в мировой истории (Фото)
14:19 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Представляем вам дюжину самых катастрофических случаев обрушения различных зданий за последние века.

  • 1

    Архитектор - ответственная и непростая работа, но всем свойственно ошибаться. Просчеты в строительстве порой могут вылиться в страшные трагедии, цена которых - множество унесенных жизней.

    Кинотеатр "Никербокер", Вашингтон, США, 28 января 1922 года

    5-летнее здание не выдержало тяжести толстого слоя снега, образовавшегося на крыше в результате метели, которая не прекращалась пару дней. На момент обрушения кинотеатр был полон людей, погибли 98 человек.

  • 2

    Мост Ярмут, Грейт-Ярмут, Англия, 2 мая 1845 года

    2 мая 1845 года посмотреть на представление клоуна, плывущего по реке в бочке, которую тянул гусь, пришли сотни детей и их родителей. Все они собрались на мосту Ярмут. Как только толпа людей резко переместилась на другую сторону моста, чтобы посмотреть, как клоун проплывает под ним, конструкция не выдержала, цепи порвались, и платформа перевернулась.

  • 3

    Фабрика "Пембертон Милл", Лоренс, Массачусетс, 10 января 1860 года

    Простояв 7 лет, здание фабрики внезапно рухнуло, погубив 145 человек. Оказалось, что во время строительства были использованы дешевые стальные колонны, которые в день трагедии не выдержали.

  • 4

    Дамба Саут-Форк на озере Конемог, Пенсильвания, США, 31 мая 1889 года

    На самом деле дамба уже давно нуждалась в ремонте, и ее прорыв был лишь делом времени. 20 миллионов тонн воды, вырвавшись, направились в сторону Джонстауна, погубив в результате 2209 человек.

  • 5

    Мост в Квебеке, Канада, 29 августа 1907 года и 11 сентября 1916 года

    987-метровый мост в Квебеке считается самым длинным консольным мостом в мире, и рушился он за время своего существования дважды. В первый раз погибли 75 человек, а во второй - 13.

  • 6

    Башня Ronan Point, Лондон, Англия, 16 мая 1968 года

    Прошла всего пара месяцев с момента завершения строительства, когда в башне произошла утечка газа. В результате взрыва обрушилась одна несущая стена. Погибли четыре человека.

  • 7

    Башня Джона Хэнкока, Массачусетс, Новая Англия, США

    Изюминкой этого здания было использование голубого отражающего стекла. Однако, как показала практика, это было далеко не лучшим решением. Стеклопакеты не выдерживали нагрузки и под давлением ветра срывались вниз десятками и крошились об мостовую. В особо ветреную погоду полиции приходилось перекрывать проходы к зданию, дабы избежать ранений прохожих. Спустя 5 лет все 10 344 окна все же заменили.

  • 8

    Плотина на реке Титон, Айдахо, США, 5 июня 1976 года

    Причиной прорыва плотины на реке Титон стала строительная ошибка, которая привела к гибели 11 человек и травмам 13 тысяч человек.

  • 9

    Торговый центр Sampoong, Сеул, Южная Корея, 29 июня 1995 года

    Обрушение универсального магазина в Сеуле до теракта 11 сентября считалось самым катастрофическим. В тот день погибли 502 человека.

  • 10

    Зал торжеств "Версаль", Иерусалим, Израиль, 24 мая 2001 года

    Проектировщики плохо рассчитали нагрузку, в результате чего конструкция не выдержала тяжести толпы танцующих гостей на свадьбе. Тогда 23 человека погибли и 380 получили ранения. Это была крупнейшая "бытовая катастрофа" за всю историю Израиля.

  • 11

    Комплекс Lotus Riverside, Шанхай, Китай, 27 июня 2009 года

    Комплекс насчитывал одиннадцать 13-этажных домов, но в июне 2009 года один из них внезапно обрушился.

  • 12

    Здание Rana Plaza, Савар, Бангладеш, 24 апреля 2013 года

    Как только люди заметили, что по стенам 8-этажного здания поползли трещины, началась немедленная эвакуация. Однако люди с верхних этажей не успели покинуть здание до его обрушения. В катастрофе погибли 1127 человек.

Оформление маленькой "хрущевки": какие ошибки не стоит допускать

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