Самые громкие архитектурные катастрофы в мировой истории (Фото)

Архитектор - ответственная и непростая работа, но всем свойственно ошибаться. Просчеты в строительстве порой могут вылиться в страшные трагедии, цена которых - множество унесенных жизней.
Кинотеатр "Никербокер", Вашингтон, США, 28 января 1922 года
5-летнее здание не выдержало тяжести толстого слоя снега, образовавшегося на крыше в результате метели, которая не прекращалась пару дней. На момент обрушения кинотеатр был полон людей, погибли 98 человек.
Мост Ярмут, Грейт-Ярмут, Англия, 2 мая 1845 года
2 мая 1845 года посмотреть на представление клоуна, плывущего по реке в бочке, которую тянул гусь, пришли сотни детей и их родителей. Все они собрались на мосту Ярмут. Как только толпа людей резко переместилась на другую сторону моста, чтобы посмотреть, как клоун проплывает под ним, конструкция не выдержала, цепи порвались, и платформа перевернулась.
Фабрика "Пембертон Милл", Лоренс, Массачусетс, 10 января 1860 года
Простояв 7 лет, здание фабрики внезапно рухнуло, погубив 145 человек. Оказалось, что во время строительства были использованы дешевые стальные колонны, которые в день трагедии не выдержали.
Дамба Саут-Форк на озере Конемог, Пенсильвания, США, 31 мая 1889 года
На самом деле дамба уже давно нуждалась в ремонте, и ее прорыв был лишь делом времени. 20 миллионов тонн воды, вырвавшись, направились в сторону Джонстауна, погубив в результате 2209 человек.
Мост в Квебеке, Канада, 29 августа 1907 года и 11 сентября 1916 года
987-метровый мост в Квебеке считается самым длинным консольным мостом в мире, и рушился он за время своего существования дважды. В первый раз погибли 75 человек, а во второй - 13.
Башня Ronan Point, Лондон, Англия, 16 мая 1968 года
Прошла всего пара месяцев с момента завершения строительства, когда в башне произошла утечка газа. В результате взрыва обрушилась одна несущая стена. Погибли четыре человека.
Башня Джона Хэнкока, Массачусетс, Новая Англия, США
Изюминкой этого здания было использование голубого отражающего стекла. Однако, как показала практика, это было далеко не лучшим решением. Стеклопакеты не выдерживали нагрузки и под давлением ветра срывались вниз десятками и крошились об мостовую. В особо ветреную погоду полиции приходилось перекрывать проходы к зданию, дабы избежать ранений прохожих. Спустя 5 лет все 10 344 окна все же заменили.
Плотина на реке Титон, Айдахо, США, 5 июня 1976 года
Причиной прорыва плотины на реке Титон стала строительная ошибка, которая привела к гибели 11 человек и травмам 13 тысяч человек.
Торговый центр Sampoong, Сеул, Южная Корея, 29 июня 1995 года
Обрушение универсального магазина в Сеуле до теракта 11 сентября считалось самым катастрофическим. В тот день погибли 502 человека.
Зал торжеств "Версаль", Иерусалим, Израиль, 24 мая 2001 года
Проектировщики плохо рассчитали нагрузку, в результате чего конструкция не выдержала тяжести толпы танцующих гостей на свадьбе. Тогда 23 человека погибли и 380 получили ранения. Это была крупнейшая "бытовая катастрофа" за всю историю Израиля.
Комплекс Lotus Riverside, Шанхай, Китай, 27 июня 2009 года
Комплекс насчитывал одиннадцать 13-этажных домов, но в июне 2009 года один из них внезапно обрушился.
Здание Rana Plaza, Савар, Бангладеш, 24 апреля 2013 года
Как только люди заметили, что по стенам 8-этажного здания поползли трещины, началась немедленная эвакуация. Однако люди с верхних этажей не успели покинуть здание до его обрушения. В катастрофе погибли 1127 человек.