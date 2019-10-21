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Как с обложки: интересные идеи для создания стильного и уютного интерьера (Фото)

Смотрите фото (17)
Как с обложки: интересные идеи для создания стильного и уютного интерьера (Фото)
13:44 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Вниманию читателей новый обзор, в котором были собраны невероятно полезные советы обустройства стильного и уютного пространства в жилом доме.

  • 1

    Букеты цветов в интерьере

    Цветы в интерьере.

    Хотите создать интерьер, как с обложки журнала? Украшайте различные уголки своей квартиры букетами живых цветов. Небольшие букетики роз или полевых цветов в красивых вазах освежат и привнесут в интерьер уюта.

  • 2

    Творческая перестановка

    Необычная расстановка мебели.

    Иногда, простой перестановки мебели достаточно для полного преображения пространства. Однако люди часто совершают ошибку, стараясь расставить мебель ровно и поближе к стенам. Вместо этого стоит отойти от давно устаревших правил и проявить фантазию, поставив диван наискось, а кровать или стол по диагонали. Такой творческий подход к меблировке, несомненно, преобразит и изменит динамику помещения без лишних трат.

  • 3

    Ароматные композиции

    Композиции из фруктов.

    Яблоки и цитрусовые можно использовать для создания ярких и ароматных композиций. Заполняйте этими фруктами стеклянные вазы, банки, миски и любые другие подходящие емкости и украшайте ими любые поверхности в доме.

  • 4

    Дизайн входной двери

    Привлекательный дизайн входной двери.

    Входная дверь - визитная карточка всего жилья, ведь именно с нее начинается знакомство с помещением. Сделать дверь стильной и привлекательной поможет яркая покраска, необычная фурнитура, декоративные венки и очаровательные половички.

  • 5

    Оригинальный декор стен

    Необычный декор стен.

    Помещение с голыми стенами выглядит необжитым и безликим. Чтобы этого избежать украшайте стены фотографиями, любимыми рисунками, памятными вещицами, игрушками и гирляндами. Тщательно продуманный декор привнесет в интерьер индивидуальности и моментально сделает помещение стильным и уютным.

  • 6

    Доступные предметы декора

    Использование бутылок в качестве домашнего декора.

    Никогда не выбрасывайте оригинальные бутылочки, ведь их можно превратить в эффектные предметы декора. Вариантов применения стеклянной тары на самом деле масса. Бутылки можно красить, украшать веревками, бусинами, блестками и использовать в качестве ваз, элементов различной композиции или как самостоятельный предмет декора.

  • 7

    Деревянные детали

    Натуральное дерево в интерьере.

    Натуральное дерево - это потрясающий природный материал, способный создать в доме атмосферу тепла и уюта. К тому же мебель из натуральных материалов и деревянная отделка отличаются прочностью, долговечностью и никогда не выходят из моды.

  • 8

    Привлекательная библиотека

    Организация домашней библиотеки.

    Проявите фантазию, заполняя полки и стеллажи книгами: чередуйте вертикальные стопки с горизонтальными, разбавляйте содержимое ячеек рамками с фотографиями, вазами, статуэтками, игрушками и прочими очаровательными мелочами. Творческий подход к заполнению стеллажей, сделает их настоящей изюминкой помещения.

  • 9

    Правила гармонии

    Гармоничный интерьер.

    Опытные дизайнеры часто опираются на "правило трех", суть которого в объединении трех предметов различных форм, цветов и размеров в единую композицию. Это может быть композиция из вазы, книги и статуэтки на журнальном столе, три картины с общим посылом, но разной стилистикой на стене или любые другие вариации на тему. Профессионалы утверждают, что именно в таком виде лучше всего воспринимается картинка.

  • 10

    Вещи ручной работы

    Оригинальные вещи своими руками.

    Используйте подручные материалы и собственную фантазию для создания уникальных вещей и предметов декора. Например, из нескольких досок и веток можно смастерить оригинальную вешалку в прихожую, которой точно не сможет похвастаться никто из ваших знакомых. Именно такие мелочи, несмотря на их простоту и дешевизну, формируют интерьер.

  • 11

    Тепло и свет

    Домашний текстиль и освещение.

    Мягкие ковры, теплые пледы, очаровательные диванные подушки, обилие торшеров и настенных светильников, наполняющих помещение мягким рассеянным светом, - вот главные детали, формирующие тепло и уют. Старайтесь размещать подушки и пледы на диванах и креслах слегка небрежно, а торшеры и светильники лучше расставлять в углах.

  • 12

    Хобби

    Декор, демонстрирующий индивидуальность.

    Не стоит четко следовать рекомендациям дизайнеров или слепо копировать понравившийся интерьер. Иначе, рискуете получить чужое, неприветливое помещение. Намного лучше, опираясь на картинку создавать свой собственный интерьер с отпечатком индивидуальности. Например, если Вы увлекаетесь кино - украшайте стены портретами любимых актеров, коллекционируете собачек - расставляйте их фигурки на столах и полках, считаете себя творческой личностью - украшайте стены рабочего места мотивирующими цитатами в рамках. Именно такие нюансы сделают интерьер законченным, уютным и уникальным.

  • 13

    Правила симметрии

    Нескучная симметрия в интерьере.

    Многие люди, ошибочно полагают, что симметрия в интерьере - это скучно и уже не модно. Но если придерживаться основных правил, симметричное расположение мебели и картин позволят правильно расставить акценты, создать идеальный лаконичный интерьер и примирить абсолютно не сочетающиеся предметы. Главное - найти композиционный центр. Это может быть яркий диван, камин, кровать или стол. Определившись с осью, расставляйте парные предметы по обоим сторонам от композиционного центра. Подобная расстановка мебели и декора не позволят квартире превратиться в творческий хаос.

  • 14

    Свечи

    Композиции из свечей.

    Многие люди недооценивают свечи, считая их бесполезной тратой денег. Однако композиции из свечей разных форм и размеров способные не только украсить различные поверхности дома, но и создать атмосферу таинственности, спокойствия, романтики или праздника.

  • 15

    Феерия цвета

    Яркая мебель.

    Наверняка, у каждого в доме есть вещи, внешним видом которых мы не довольны, но отказаться от них или заменить не имеем возможности. Преобразить такие вещи можно с помощью цвета. Аккуратная покраска старого рояля, серванта, консоли, полки или любого другого предмета мебели позволит подарить новую жизнь неоковырным вещам и превратить их из ненужного груза в настоящую изюминку помещения.

  • 16

    Очаровательные мелочи

    Вещи, поднимающие настроение.

    Постепенно наполняйте дом мелочами, которые кажутся вам забавными, привлекательными и мотивирующими. Это могут быть наклейки на стены, забавные заглушки розеток, накладки на выключатели, оригинальные наволочки и любые другие безделушки, случайно бросившиеся в глаза. Именно, благодаря таким вещам ваш дом расцветет и приобретет собственный неповторимый характер.

Спальня - место для расслабления: лайфхаки, которые уже спасли чей-то отдых

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Интерьер, Дизайн, Обустройство, Идеи, Декор.
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