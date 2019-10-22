Главные тренды в дизайне интерьера на 2020 год (Фото)

1 Абстракция в интерьере Посмотрите, как деликатно происходит проникновение абстрактной живописи в интерьер. Сглаживанию контрастов способствуют повторяющиеся узоры на подушках дивана. Форма торшера также продолжает направление, заданное в рисунке. Абстрактная живопись – мощный прием для создания эмоционально заряженного интерьера. Она воплощает в себе чистую энергию, свободную от формы и предметности. Многие дизайнеры в процессе работы над коллекциями вдохновлялись абстрактным экспрессионизмом, в первую очередь полотнами Джексона Поллока и Виллема де Кунинга. Абстрактных принтов в интерьерах в 2020 году ожидается много: в приоритете – ломаная геометрия и размытые образы. Такие узоры не имеют четких границ, стиля или очертаний, зрителю предлагается самому дорисовать в воображении их смысл и завершение. Абстракцию важно "подружить" с интерьером. Начните с акцентной подушки или картины на стене, для искушенных декораторов дизайнеры предлагают обои с абстрактным принтом. "Впустить" живопись в интерьер поможет тональное созвучие. Для этого достаточно небольшого вкрапления в интерьер схожих оттенков и повторяющихся мотивов. В этом примере абстрактная живопись рифмуется с узором коврового покрытия. Тональная поддержка также считывается в дизайне мягкой мебели. Обратите внимание: несмотря на присущую абстрактному искусству свободу выражения, интерьер сохраняет консервативное звучание. /Фото: i.pinimg.com В этом примере абстрактная живопись рифмуется с узором коврового покрытия. Тональная поддержка также считывается в дизайне мягкой мебели. Обратите внимание: несмотря на присущую абстрактному искусству свободу выражения, интерьер сохраняет консервативное звучание.

2 "Потепление" интерьера Удобная мебель в стиле mid-century modern, "теплые" стены в бежево-коричневых тонах, мягкие акценты делают этот интерьер одновременно уютным и функциональным. Скандинавская эстетика, основанная на принципах минимализма и функциональности, остается доминирующей в индустрии. Однако ее концепция постепенно эволюционирует и персонализируется. Присущая скандинавскому стилю холодность сменяется теплыми оттенками, сглаженными переходами и острожным зонированием. Классический open-space встречается все реже, ему на смену приходят легкие стеклянные перегородки. Упор делается на создание уютного домашнего интерьера, во главу угла ставятся потребности и комфорт человека. По-прежнему в силе нейтральный фон с точечным вкраплением ярких акцентов. Но цвета заметно "нагреваются": в моде оливково-коричневая, бежевая, серая, персиково-розовая гамма. Разбавляют монотонное звучание глухих стен и гладких поверхностей по-разному. Во-первых, дизайнеры работают с фактурными материалами – деревом, кирпичом, бетоном. В ход также идут уютные мелочи: каменные подставки, льняной текстиль, глиняные горшочки, шерстяные ковры. Но тут важно не переусердствовать – нордический стиль не терпит нагромождения и захламления. Стоит ограничиться необходимым минимумом мебели и декора.

3 Фактурный текстиль Фактурный плед, меховые подушки, шерстяной ковер дополняют друг друга и "персонализируют" пространство, придают интерьеру уютную и теплую атмосферу. В холодный период неплохо добавить интерьеру чуточку тепла и уюта. Проще всего это сделать с помощью фактурного текстиля. Пледы крупной вязки, декоративные подушки из меха ламы, накидки на стул из овчины, шерстяные ковры ручной работы, пушистые пуфы — все эти приятные мелочи будут невероятно популярны этой зимой. Не бойтесь их укладывать друг на друга, комбинировать между собой разные фактуры и узоры. Небрежно задрапируйте диван пледом, оставьте пару подушек на полу и подоконнике, набросьте на стул шкуру – поверьте, сидеть на нем будет куда комфортнее. Так у вас в квартире появится несколько уютных уголков, где можно почитать и выпить ароматного кофе. Если у вас раньше не было ковра – самое время о нем задуматься. Обратите внимание на градиентные узоры, сложные текстуры, замысловатые принты, а также теплые обволакивающие оттенки. Что касается декора текстилем, допустима легкая небрежность. Добавьте больше подушек и природных мотивов, чтобы "повысить" градус интерьера.

4 Немного благородного блеска Детали из желтого металла выглядят благородно и придают интерьеру налет винтажности. Главное — использовать их дозировано, чтобы не перейти грань и не скатиться в китч. Изрядно "приправленные" металлом интерьеры были на волне популярности последние нескольких сезонов. В следующем году тренд никуда не исчезнет, но претерпит некоторые изменения. В центре внимания окажутся "теплые" разновидности металла: латунь, золото, бронза. Причем доминирующее положение займут матовые поверхности, которые смотрятся менее китчевыми, чем гламурный глянец. Металлические предметы своей экспрессивностью и самодостаточностью привлекают к себе внимание. Их нужно использовать в качестве акцентов в нейтральном окружении. Латунь и бронза имеют примеси красного и розового, поэтому хорошо рифмуются с теплыми оттенками. Желтые металлы смотрятся ярче и богаче на фоне глубокого синего, фиолетового и голубого цветов. Металл может присутствовать в интерьере в виде дверной и мебельной фурнитуры, цоколя кухни, смесителя в ванной комнате, аксессуаров, арматуры светильника, изящного кофейного столика.