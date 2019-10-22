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Главные тренды в дизайне интерьера на 2020 год (Фото)

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Главные тренды в дизайне интерьера на 2020 год (Фото)
21:06 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

То, что еще вчера казалось свежим и новаторским, завтра окажется безнадежно устаревшим. Поэтому дизайнеры работают на опережение.

  • 1

    Абстракция в интерьере

    Посмотрите, как деликатно происходит проникновение абстрактной живописи в интерьер. Сглаживанию контрастов способствуют повторяющиеся узоры на подушках дивана. Форма торшера также продолжает направление, заданное в рисунке. 

    Абстрактная живопись – мощный прием для создания эмоционально заряженного интерьера. Она воплощает в себе чистую энергию, свободную от формы и предметности. Многие дизайнеры в процессе работы над коллекциями вдохновлялись абстрактным экспрессионизмом, в первую очередь полотнами Джексона Поллока и Виллема де Кунинга. 

    Абстрактных принтов в интерьерах в 2020 году ожидается много: в приоритете – ломаная геометрия и размытые образы. Такие узоры не имеют четких границ, стиля или очертаний, зрителю предлагается самому дорисовать в воображении их смысл и завершение. Абстракцию важно "подружить" с интерьером. Начните с акцентной подушки или картины на стене, для искушенных декораторов дизайнеры предлагают обои с абстрактным принтом. "Впустить" живопись в интерьер поможет тональное созвучие. Для этого достаточно небольшого вкрапления в интерьер схожих оттенков и повторяющихся мотивов.

    В этом примере абстрактная живопись рифмуется с узором коврового покрытия. Тональная поддержка также считывается в дизайне мягкой мебели. Обратите внимание: несмотря на присущую абстрактному искусству свободу выражения, интерьер сохраняет консервативное звучание. /Фото: i.pinimg.com

    В этом примере абстрактная живопись рифмуется с узором коврового покрытия. Тональная поддержка также считывается в дизайне мягкой мебели. Обратите внимание: несмотря на присущую абстрактному искусству свободу выражения, интерьер сохраняет консервативное звучание.

  • 2

    "Потепление" интерьера

    Удобная мебель в стиле mid-century modern, "теплые" стены в бежево-коричневых тонах, мягкие акценты делают этот интерьер одновременно уютным и функциональным.

    Скандинавская эстетика, основанная на принципах минимализма и функциональности, остается доминирующей в индустрии. Однако ее концепция постепенно эволюционирует и персонализируется. Присущая скандинавскому стилю холодность сменяется теплыми оттенками, сглаженными переходами и острожным зонированием. Классический open-space встречается все реже, ему на смену приходят легкие стеклянные перегородки. Упор делается на создание уютного домашнего интерьера, во главу угла ставятся потребности и комфорт человека. По-прежнему в силе нейтральный фон с точечным вкраплением ярких акцентов. Но цвета заметно "нагреваются": в моде оливково-коричневая, бежевая, серая, персиково-розовая гамма.

    Разбавляют монотонное звучание глухих стен и гладких поверхностей по-разному. Во-первых, дизайнеры работают с фактурными материалами – деревом, кирпичом, бетоном. В ход также идут уютные мелочи: каменные подставки, льняной текстиль, глиняные горшочки, шерстяные ковры. Но тут важно не переусердствовать – нордический стиль не терпит нагромождения и захламления. Стоит ограничиться необходимым минимумом мебели и декора.

  • 3

    Фактурный текстиль

    Фактурный плед, меховые подушки, шерстяной ковер дополняют друг друга и "персонализируют" пространство, придают интерьеру уютную и теплую атмосферу.

    В холодный период неплохо добавить интерьеру чуточку тепла и уюта. Проще всего это сделать с помощью фактурного текстиля. Пледы крупной вязки, декоративные подушки из меха ламы, накидки на стул из овчины, шерстяные ковры ручной работы, пушистые пуфы — все эти приятные мелочи будут невероятно популярны этой зимой. Не бойтесь их укладывать друг на друга, комбинировать между собой разные фактуры и узоры. Небрежно задрапируйте диван пледом, оставьте пару подушек на полу и подоконнике, набросьте на стул шкуру – поверьте, сидеть на нем будет куда комфортнее. Так у вас в квартире появится несколько уютных уголков, где можно почитать и выпить ароматного кофе.

    Если у вас раньше не было ковра – самое время о нем задуматься. Обратите внимание на градиентные узоры, сложные текстуры, замысловатые принты, а также теплые обволакивающие оттенки.

    Что касается декора текстилем, допустима легкая небрежность.

    Добавьте больше подушек и природных мотивов, чтобы "повысить" градус интерьера.

  • 4

    Немного благородного блеска

    Детали из желтого металла выглядят благородно и придают интерьеру налет винтажности. Главное — использовать их дозировано, чтобы не перейти грань и не скатиться в китч. 

    Изрядно "приправленные" металлом интерьеры были на волне популярности последние нескольких сезонов. В следующем году тренд никуда не исчезнет, но претерпит некоторые изменения. В центре внимания окажутся "теплые" разновидности металла: латунь, золото, бронза. Причем доминирующее положение займут матовые поверхности, которые смотрятся менее китчевыми, чем гламурный глянец.

    Металлические предметы своей экспрессивностью и самодостаточностью привлекают к себе внимание. Их нужно использовать в качестве акцентов в нейтральном окружении. Латунь и бронза имеют примеси красного и розового, поэтому хорошо рифмуются с теплыми оттенками. Желтые металлы смотрятся ярче и богаче на фоне глубокого синего, фиолетового и голубого цветов. Металл может присутствовать в интерьере в виде дверной и мебельной фурнитуры, цоколя кухни, смесителя в ванной комнате, аксессуаров, арматуры светильника, изящного кофейного столика.

  • 5

    Japandi

    Под воздействием процессов глобализации усиливаются и интеграционные процессы в сфере дизайна. Стиль Japandi родился в результате смешения двух направлений, которые ранее развивались параллельно – скандинавского стиля и японских интерьерных традиций. В итоге получился гармоничный и осовремененный гибрид. Предпосылки к его возникновению появились давно, однако как стиль Japandi оформился недавно. В следующем году он проявит себя во всей красе. Несколько крупных ритейлеров (в их числе Maison du Monde) уже выпустили коллекции, изобилующие богатыми шелковыми текстурами, изящными птичьими мотивами, стилизованными восточными принтами и структурированными формами мебели.

    От нордической эстетики джапанди позаимствовал стремление к простоте, ясным формам, грубым фактурам. Японское влияние в нем проявляется в нейтральной гамме, близости к природе, изящным решениям. Такому интерьеру присущи организованное хранение вещей, порядок в доме, превалирование функции над формой. При этом он оформлен в нейтральных тонах, всегда прост и минималистичен. Обстановка располагает к сосредоточенности, созерцательности, творческой активности, принятию несовершенства мира (концепция ваби-саби).

Как с обложки: интересные идеи для создания стильного и уютного интерьера (Фото)

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Интерьер, Стиль, Тренд, Главные тренды, Интерьер 2020.
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