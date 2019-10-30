Не спешите бежать в химчистку: выводим пятна краски подручными средствами

Мы часто сталкиваемся с "трудными" загрязнениями. А уж пятна от краски – вообще проблема для каждой хозяйки.

Не важно, прогуливались вы по стройке, красили окно или попали под "обстрел" своего ребенка, щедро разбрызгивающего гуашь. Не спешите бежать в химчистку: попробуем вывести пятна самостоятельно.

Выводим гуашь и темперу

Главное – знать, какая именно краска выпачкала вещь и как давно это произошло. Чем быстрее среагируете на пятно, тем выше вероятность от него избавиться. Иногда свежую водорастворимую краску можно отмыть обычным хозяйственным мылом.

Акварель и гуашь хорошо растворяются в воде, поэтому сразу промойте загрязнение обильной холодной струей, застирайте хозяйственным мылом или замочите в порошке с холодной водой. После этого вещь достаточно простирнуть в машинке.

Темперные краски имеют масляную основу, и от них избавиться труднее. Попробуйте добавить в холодную воду средство для мытья посуды. Главное, чтобы оно хорошо расщепляло жир. Перед работой с такой краской можете отправить пару капель жидкости для посуды прямо в баночку.

На сложные пятна можно нанести растительное масло, растворитель или очищенный бензин. Оттирайте пятно от краев к центру.

Латексные и акриловые краски

Такие краски хорошо удалять с одежды, пока пятно совсем свежее. Вещь выверните наизнанку и обильно намочите холодной водой. Выжав одежду, отправьте ее в стиральную машину на режим "30 градусов".

Если пятно все еще заметно, потрите его старой зубной щеткой с добавлением пятновыводителя, потом замочите на несколько часов в горячей воде. Отжав, еще раз простирайте вещь на максимально допустимой для этой ткани температуре.

Силикатная краска

Чтобы устранить с одежды пятно от силикатной краски, обработайте его кислотой. Силикатная краска не переносит уксусную и щавелевую кислоты. Они не портят ткань, поэтому смело "преследуйте" пятно по горячим следам.

Перед боем с пятнами убедитесь, что вещь выдержит "очистительный напор". Не используйте агрессивные методы, предварительно не опробовав состав на незаметном участке изделия.