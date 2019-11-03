Лунный посевной календарь с 4 ноября по 10 ноября 2019 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 4 ноября по 10 ноября 2019 года

4 Ноября 2019, Понедельник 8 лунный день: Первая четверть. День профилактики от вредителей и болезней.

Народная примета на день: День Казанской Богоматери. Казанская Бабья Заступница (один из главных женских праздников). Первый заправский зазимок, переход от осени к зиме. Еще не зима, но уже и не осень. Бывает, что с утра дождь дождит, а ввечеру сугробами снег лежит.

5 Ноября 2019, Вторник 9 лунный день: Растущая луна. Завершайте очистку сада и огорода от листьев, ботвы и сорняков.

Народная примета на день: Снежная крупа или град предвещают, что в Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.

6 Ноября 2019, Среда 10 лунный день: Растущая луна. В теплице посадите грибницу, посейте пряные и лекарственные травы.

7 Ноября 2019, Четверг 11 лунный день: Растущая луна. Полейте и подкормите цветущие зимой комнатные цветы.

8 Ноября 2019, Пятница 12 лунный день: Растущая луна. Продезинфицируйте теплицы и парники, проветрите хранилища.

Народная примета на день: День Дмитрия Солунского. Родительский день, по обычаю поминают умерших предков. Дмитриев день отмечается как день памяти по Дмитрии Донском и воинам Куликова поля. Примета этого дня: если на Дмитрия оттеплеет, и всей матушке-зиме быть с мокрыми теплинами.

9 Ноября 2019, Суббота 13 лунный день: Растущая луна. Добавьте освещения светолюбивым комнатным растениям.

10 Ноября 2019, Воскресенье 14 лунный день: Растущая луна. Наведите порядок на тепличных грядках, подсевайте пряные травы.

Народная примета на день: Прасковея Пятница - Бабья Заступница. Вся неделя, на которую выпадет этот день, - Пятницкая Неделя. Параскевия Пятница, с одной стороны, совпадала и даже заслоняла собой христианскую Богородицу, а с другой - наследовала и завещала Макошь (Мокошь), древнейшую богиню славянского язычества: богиню пряху, покровительницу земного счастья. Первый зимний день. Осматривали и утепляли дома, скот помещали в зимние стойла.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.