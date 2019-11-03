Лунный посевной календарь с 4 ноября по 10 ноября 2019 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 4 ноября по 10 ноября 2019 года
4 Ноября 2019, Понедельник 8 лунный день: Первая четверть. День профилактики от вредителей и болезней.
5 Ноября 2019, Вторник 9 лунный день: Растущая луна. Завершайте очистку сада и огорода от листьев, ботвы и сорняков.
6 Ноября 2019, Среда 10 лунный день: Растущая луна. В теплице посадите грибницу, посейте пряные и лекарственные травы.
7 Ноября 2019, Четверг 11 лунный день: Растущая луна. Полейте и подкормите цветущие зимой комнатные цветы.
8 Ноября 2019, Пятница 12 лунный день: Растущая луна. Продезинфицируйте теплицы и парники, проветрите хранилища.
9 Ноября 2019, Суббота 13 лунный день: Растущая луна. Добавьте освещения светолюбивым комнатным растениям.
10 Ноября 2019, Воскресенье 14 лунный день: Растущая луна. Наведите порядок на тепличных грядках, подсевайте пряные травы.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.