Спешим обрадовать всех, кто утомлен бытом: почему стоит убираться реже

Как правило, основная масса домашних дел ложится на плечи женщин. Оказывается, от части надоевших забот можно избавиться.

Некоторые вещи гладить вредно

Глажка постельного белья — занятие утомительное. Ученые утверждают: тратить время и силы не обязательно. Простыни и пододеяльники, по которым прошлись утюгом, хуже впитывают влагу и пропускают меньше воздуха. Причина — изменение структуры ткани. Стирка разрыхляет волокна, а давление утюга при высокой температуре спрессовывает их. В результате на отутюженном постельном белье человек высыпается хуже.

Настоящие фанатки порядка обязательно гладят и полотенца. От этой домашней работы тоже можно отказаться. Если делаете это ради уничтожения бактерий, проще стирать на более высокой температуре. И не добавляйте кондиционер: после его использования полотенца хуже вытирают воду.Не утихает спор о необходимости гладить на больших температурах детские вещи. Особенно усердствуют молодые мамы. Здесь и у сторонников, и у противников свои аргументы. Пар действительно способен справиться с бактериями, но излишняя стерильность малышу не нужна. Можно гладить пеленки и ползунки, пока ребенку пара месяцев от роду, но для детей постарше это совсем не обязательно.

Слишком тщательная уборка может быть опасна для здоровья

Стремясь отмыть дом до блеска, вы не только тратите силы, но и вредите здоровью обитателей дома. В первую очередь в группе риска оказываются дети. Определенное количество микроорганизмов необходимо, чтобы формировался иммунитет. Да и диагноз «аллергия» во всем мире стали чаще ставить после того, как в нашу жизнь вошло огромное количество средств бытовой химии.

Не везде стоит использовать моющее средство. Проверьте, не содержит ли бытовая химия в вашем доме триклозан. В ряде стран он запрещен: есть риск возникновения гормональных нарушений и аллергии.Многие привыкли считать унитаз самым грязным предметом в доме. На самом деле это не так, его достаточно мыть дезинфицирующим средством только раз в неделю. Сэкономленное время лучше потратить на то, чтобы протереть ручки кухонных кранов: на них микробов в 44 раза больше.Если вы постоянно драите квартиру и намываете посуду, можете заполучить контактный дерматит. Раздражение кожи — это реакция на воду и химические вещества с составе моющих средств. Так что ради здоровья можно немного полениться.

Реже делайте то, что требует серьезной физической нагрузки

Неудобные позы, которые приходится принимать, пытаясь убрать в труднодоступных местах, — фактор риска для тех, у кого уже есть проблемы с давлением. Особенно это касается домашних дел, при которых кровь приливает к голове. Моете полы руками, ползая на коленях? Бросайте эту вредную привычку. Она может привести к проблемам с суставами.

Не зря в прежние времена бурсит, то есть воспаление суставной сумки, так и называли — «колено горничной». Отказаться от мытья пола вручную могут и те, у кого есть проблемы со зрением. При близорукости врачи не рекомендуют нагрузки, при которых надо наклоняться. Иначе можно заработать достаточно серьезные последствия, вплоть до отслоения сетчатки.

Разделяйте обязанности

Если вы живете с партнером, смело отдавайте ему часть работы по дому. Исследования показывают, что мужчины пока все еще выполняют меньше бытовых дел, чем женщины. При этом относительно равное распределение забот по дому положительно сказывается на семейной жизни. Больше 60 % дел брать на себя не стоит.

Совмещать карьеру и домашние дела тоже вредно. Пока вы волнуетесь о том, чтобы успеть после офиса заехать за продуктами, приготовить ужин и убрать в доме, ваше артериальное давление растет. Организм реагирует на стресс. Так что оставьте неприятные мысли: пусть кое-где останутся разбросанные детьми игрушки, зато настроение портить не придется.