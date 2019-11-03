Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Президент отметил самоотверженность украинских военных инженеров
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Экс-ВИА Гра Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка
Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

Спешим обрадовать всех, кто утомлен бытом: почему стоит убираться реже

Смотрите фото (5)
Спешим обрадовать всех, кто утомлен бытом: почему стоит убираться реже
14:17 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Как правило, основная масса домашних дел ложится на плечи женщин. Оказывается, от части надоевших забот можно избавиться.

Некоторые вещи гладить вредно

Глажка постельного белья — занятие утомительное. Ученые утверждают: тратить время и силы не обязательно. Простыни и пододеяльники, по которым прошлись утюгом, хуже впитывают влагу и пропускают меньше воздуха. Причина — изменение структуры ткани. Стирка разрыхляет волокна, а давление утюга при высокой температуре спрессовывает их. В результате на отутюженном постельном белье человек высыпается хуже.

Настоящие фанатки порядка обязательно гладят и полотенца. От этой домашней работы тоже можно отказаться. Если делаете это ради уничтожения бактерий, проще стирать на более высокой температуре. И не добавляйте кондиционер: после его использования полотенца хуже вытирают воду.Не утихает спор о необходимости гладить на больших температурах детские вещи. Особенно усердствуют молодые мамы. Здесь и у сторонников, и у противников свои аргументы. Пар действительно способен справиться с бактериями, но излишняя стерильность малышу не нужна. Можно гладить пеленки и ползунки, пока ребенку пара месяцев от роду, но для детей постарше это совсем не обязательно.

Слишком тщательная уборка может быть опасна для здоровья

Стремясь отмыть дом до блеска, вы не только тратите силы, но и вредите здоровью обитателей дома. В первую очередь в группе риска оказываются дети. Определенное количество микроорганизмов необходимо, чтобы формировался иммунитет. Да и диагноз «аллергия» во всем мире стали чаще ставить после того, как в нашу жизнь вошло огромное количество средств бытовой химии.

Не везде стоит использовать моющее средство. Проверьте, не содержит ли бытовая химия в вашем доме триклозан. В ряде стран он запрещен: есть риск возникновения гормональных нарушений и аллергии.Многие привыкли считать унитаз самым грязным предметом в доме. На самом деле это не так, его достаточно мыть дезинфицирующим средством только раз в неделю. Сэкономленное время лучше потратить на то, чтобы протереть ручки кухонных кранов: на них микробов в 44 раза больше.Если вы постоянно драите квартиру и намываете посуду, можете заполучить контактный дерматит. Раздражение кожи — это реакция на воду и химические вещества с составе моющих средств. Так что ради здоровья можно немного полениться.

Реже делайте то, что требует серьезной физической нагрузки

Неудобные позы, которые приходится принимать, пытаясь убрать в труднодоступных местах, — фактор риска для тех, у кого уже есть проблемы с давлением. Особенно это касается домашних дел, при которых кровь приливает к голове. Моете полы руками, ползая на коленях? Бросайте эту вредную привычку. Она может привести к проблемам с суставами.

Не зря в прежние времена бурсит, то есть воспаление суставной сумки, так и называли — «колено горничной». Отказаться от мытья пола вручную могут и те, у кого есть проблемы со зрением. При близорукости врачи не рекомендуют нагрузки, при которых надо наклоняться. Иначе можно заработать достаточно серьезные последствия, вплоть до отслоения сетчатки.

Разделяйте обязанности

Если вы живете с партнером, смело отдавайте ему часть работы по дому. Исследования показывают, что мужчины пока все еще выполняют меньше бытовых дел, чем женщины. При этом относительно равное распределение забот по дому положительно сказывается на семейной жизни. Больше 60 % дел брать на себя не стоит.

Совмещать карьеру и домашние дела тоже вредно. Пока вы волнуетесь о том, чтобы успеть после офиса заехать за продуктами, приготовить ужин и убрать в доме, ваше артериальное давление растет. Организм реагирует на стресс. Так что оставьте неприятные мысли: пусть кое-где останутся разбросанные детьми игрушки, зато настроение портить не придется.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Уборка, Дом, Дом и сад, Домашние дела, Как убирать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
04 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
05 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Синоптическое утешение к концу недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Главные секреты эффективного похудения
Главные секреты эффективного похудения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь