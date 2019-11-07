Фанаты "Гарри Поттера" уже бегут туда: на Airbnb можна орендовать уникальный дом (Фото)

Арендовать дом можно минимум на двое суток. За одну ночь придется отдать около 3500 гривен.

Мечта поклонников "Гарри Поттера" может стать реальностью. Благодаря сервису аренды жилья Airbnb, желающие могут пожить в доме Гарри Поттера. Он расположен в английской деревне Лавенхем.

Дом рассчитан на двух гостей, в нем есть ванна, две спальни, гостиная, камин и сад. Забронировать легендарный дом можно минимум на две ночи. Цена за сутки около 3500 гривен.

Согласно информации на Airbnb, Лавенхем признан лучшим средневековым поселком Великобритании. В нем есть более 300 раритетных объектов, которые охраняются. Некоторые из них можно заметить в фильмах о Гарри Поттере.

Airbnb решил порадовать фанатов Поттерианы: на сервисе появилось объявление об аренде номера в доме, в котором Волан-де-Морт убил родителей Гарри Поттера. Почувствовать себя «Мальчиком, Который Выжил» можно примерно за 21 тысячу рублей за 2 ночи. pic.twitter.com/84vREaVc65 — (@ourwhoree) 6 ноября 2019 г.

Напомним, что первые копии части "Гарри Поттер и Философский камень" преданные фанаты приобрели за немалую сумму. Редкую копию книги “Гарри Поттер и Философский камень” продали за 37 тысяч долларов: детали Один из ярых поклонников отдал из своего кармана 30 тысяч фунтов стерлингов, тогда как книга была представлена на аукционе с оценкой в 15 тысяч фунтов стерлингов.