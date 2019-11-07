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Четверг, 07.11.2019
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Фанаты "Гарри Поттера" уже бегут туда: на Airbnb можна орендовать уникальный дом (Фото)

Фанаты "Гарри Поттера" уже бегут туда: на Airbnb можна орендовать уникальный дом (Фото)
17:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Арендовать дом можно минимум на двое суток. За одну ночь придется отдать около 3500 гривен.

Мечта поклонников "Гарри Поттера" может стать реальностью. Благодаря сервису аренды жилья Airbnb, желающие могут пожить в доме Гарри Поттера. Он расположен в английской деревне Лавенхем. 

Дом рассчитан на двух гостей, в нем есть ванна, две спальни, гостиная, камин и сад. Забронировать легендарный дом можно минимум на две ночи. Цена за сутки около 3500 гривен.

Согласно информации на Airbnb, Лавенхем признан лучшим средневековым поселком Великобритании. В нем есть более 300 раритетных объектов, которые охраняются. Некоторые из них можно заметить в фильмах о Гарри Поттере.

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

Напомним, что первые копии части "Гарри Поттер и Философский камень" преданные фанаты приобрели за немалую сумму. Редкую копию книги “Гарри Поттер и Философский камень” продали за 37 тысяч долларов: детали Один из ярых поклонников отдал из своего кармана 30 тысяч фунтов стерлингов, тогда как книга была представлена на аукционе с оценкой в 15 тысяч фунтов стерлингов.

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Гарри Поттер, Дом, AirBnB, Продается дом, Сдается дом.
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