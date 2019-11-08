Садоводы раскрыли секрет, с чем можно сочетать хвойные растения

1 Хвойные и злаки Тем, кто хочет создать у себя на участке кусочек окультуренного леса, на помощь придут самые простые, характерные для вашего региона хвойные и злаки. Из деревьев желательно выбирать те, которые сохраняют естественную окраску хвои и форму кроны, поскольку в лесу встретить голубые можжевельники или идеально круглые туи маловероятно. Отдайте предпочтение зеленохвойным елям, можжевельнику обыкновенному, казацкому, среднему, горизонтальному или прибрежному, соснам, туе западной Filiformis, тсуге канадской Джеделох (Jeddeloh) и Пендула (Pendula), пихте корейской.

2 Высадив хвойные, которые станут основой композиции, начинайте дополнять их культурными и полудикими злаками. Вам отлично подойдут овсяница, колосняк, ковыль, мискантус и бор развесистый. Ориентироваться стоит в первую очередь не на цвет, а на высоту этих растений, ведь некоторые из них могут пониматься на пару метров и оставлять хвойные в тени в прямом и переносном смысле. Не забывайте и о том, что не все декоративные злаки способны зимовать в наших широтах. Если хотите "посадить и забыть", отдайте предпочтение самым морозостойким экземплярам.

3 Хвойные и многолетние цветы Зачастую можно встретить совет сочетать хвойные с яркими, пышноцветущими многолетниками. В первую очередь упоминаются розы, рододендроны, гортензии, флоксы, хризантемы, дельфиниумы, клематисы, лилии и лилейники. Конечно, зелень хвойных станет прекрасным фоном для этих цветов, но у подобного соседства есть нюанс. Если хотите, чтобы хвойный уголок в саду пробуждался одним из первых, посадите под деревьями лесные первоцветы и луковичные. Крокусы, мускари, хионодокса, эрантис, пушкиния, пролеска, иридодиктиум и другие некрупные, но яркие цветы способны принести в ваш сад раннюю весну.

4 Все крупные хвойные серьезно закисляют почву вокруг себя, поэтому многим цветам, особенно капризным розам, будет непросто выжить в таком грунте. Меньше всего подобное присуще туям и можжевельникам, больше – елям, соснам, лиственницам и пихтам. Решить подобную проблему можно двумя способами – либо выращивать в сочетании с многолетними цветами некрупные и малоагрессивные хвойные, либо регулярно (раз в 1-2 года) контролировать и при необходимости регулировать кислотность почвы. Впрочем, есть и неприхотливые многолетники, которые в подобном соседстве почти не теряют декоративности.

5 Хвойные и однолетники Ежегодно менять окружение хвойных можно с помощью однолетних цветов и трав. Выбирая окружение для хвойных изгородей, композиций или солитеров, вы можете ориентироваться на цвет, фактуру или тренды сезона. Комбинируя луковичные и однолетники, можно добиться в саду непрерывной смены "декораций". Проще всего окружить хвойные саженцами однотипных растений одного цвета, но можно и создать сложные формы, поиграть с геометрией или обнести колючих питомцев растительным бордюром. Отлично сочетаются с вечнозелеными растениями сальвия, вискария, гипсофила, годеция, бархатцы, календула, настурции, маргаритки, однолетний лен, нигелла, эшшольция и другие.

6 На фоне пестрых смешанных красок хвойные могут потеряться, особенно, если они невысоки. А вот монохромные посадки способны выгодно оттенить их зелень. Зачастую хвойные сажают там, где хотят минимизировать уход за садом, но сохранить его декоративность. Добиться этого можно и высевая неприхотливые однолетники прямо в грунт. Конечно, не все они для этого подойдут, но даже в условиях средней полосы выбор немал.

7 Хвойные и лиственные кустарники Не все рискуют сочетать хвойные растения с лиственными в пределах одной композиции, и напрасно – такая комбинация может выглядеть замечательно круглый год, особенно, если лиственный представитель тандема может похвастать не только цветками, но и плодами.