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Сказочные места и здания, которые похожи на сладкие десерты (Фото)

Смотрите фото (10)
Сказочные места и здания, которые похожи на сладкие десерты (Фото)
10:16 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Некоторые места на нашей планете способны поражать воображение одним своим внешним видом.

  • 1

    Иногда сама природа создаёт картины, напоминающие волшебные десерты, но бывает и так, что архитекторы, вдохновившись видами воздушных безе или кремовых тортов, создают настоящие шедевры. Назначение некоторых зданий, кажется, совершенно не соответствует своему внешнему виду, но выглядят они по-настоящему аппетитными.

    Общественный туалет в Японии

    Этот общественный туалет выглядит, как настоящий торт. Его архитекторы Минако Нишияма, Мика Касахара и Юма Харуна вложили в это строение, названное "Тающей мечтой", определённый смыл: Япония полна внешней сладости, а начавшееся разрушение не заставляет людей задуматься. Вдохновила создателей проекта произошедшая в 2011 году авария на атомной станции "Фукусима".

  • 2

    Луйтла-Дуймун, Фарерские острова

    Луйтла-Дуймун - самый маленьких из островов, входящих в группу Фарерских, однако именно он способен привлечь к себе внимание невероятным видом. Дело в том, что сам остров кажется большим кексом, сверху на который положили огромную ложку взбитого крема. Виной тому линзовидное облако, нависающее над Луйтла-Дуймуном и окутывающее островок совсем как воздушная белковая масса или самая настоящая сладкая вата.

  • 3

    Озеро Хиллер, Австралия

    Издалека это австралийское озеро напоминает кусочек розовой жевательной резинки, но вблизи у зрителей создаётся иллюзия того, что этот водоём до краёв наполнен сладким клубничным сиропом. Правда, природа цвета острова Хиллер ещё не изучена, и многочисленные туристы могут полюбоваться необычным озером только с вертолёта. Самое интересное, что Хиллер сохраняет свой цвет при любой температуре воздуха, а набранная в бутылку вода остаётся такой же розовой.

  • 4

    Национальный памятник Белые Пески, Тулароса, штат Нью-Мексико, США

    Сдуваемые ветром пески и катящиеся дюны выглядят, как волны зефирного пуха. Это самое большое чистое гипсовое дюнное месторождение, которое привлекает сюда множество посетителей. На территории Национального памятника даже есть заповедник, в котором собраны адаптированные растения и животные. Здесь можно встретить отбеленную безухую ящерицу и адаптированную африканскую орикс.

  • 5

    Пряничные домики Антонио Гауди, Барселона, Испания

    Парк Гуэль, который создавал Антонио Гауди по заказу Эусеби Гуэля, сегодня является одной из главных достопримечательностей Барселоны. А удивительные пряничные домики выполнены столь достоверно, что многие посетители просто не могут удержаться от прикосновения к ним. Ведь на самом деле кажется, будто выполнены они из ароматного медового теста и расписаны сладким белым кремом.

  • 6

    Lollipop House, Сеул, Южная Корея

    Этот дом от архитектурной студии Moon Hoon напоминает яркий розово-белый леденец. За его весёлым фасадом скрывается трехэтажное строение, спокойное, функциональное и очень удобное для проживания целой семьи.

  • 7

    Пряничный замок, Гамбург, Нью-Джерси, США

    Когда-то этот пряничный замок должен был быть небольшим парком развлечений. Его спроектировал в 1928 году австралийский архитектор и сценограф Джозеф Урбан. Однако к 1980-м удивительный пряничный домик обветшал, строение стало переходить из рук в руки, парк развлечений превратился в ночной клуб и дом с привидениями. В 2018 году его приобрёл Дон Ориоло, который начал реставрационные работы, завершить которые планируется в 2019 году.

  • 8

    Harajuku Urban Club, Токио, Япония

    Напоминающий кусок аппетитного торта ночной клуб в Японии был спроектирован американскими архитекторами Тиффани Дален и Вирджинией Мельник, а вдохновлялись они формами и цветами самых разных десертов. Внутри это строение выглядит столь же впечатляюще, как и снаружи.

  • 9

    Радужные горы, Питумарка, Перу

    Вершины гор в перуанских Андах окрашены весьма необычно: терракотовые, лавандовые, ярко бирюзовые и розовые полосы создают правильные узоры. Эти радужные вершины похожи на огромные леденцовые строения, хотя некоторым посетителям они напоминают разноцветный полосатый торт.

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Сладости, Архитектура, Здания, Красивые места.
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