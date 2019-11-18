Орхидея "заболела": причины потери тургора листьев у растения

1 Перегрев корней Одной из причин может быть близкое расположение горшка к отопительным приборам или прямые лучи солнца, направленные на растение. Перегрев субстрата способствует быстрому испарению влаги, корням ее может не хватать. Корни и крона должны находиться при одинаковой температуре, иначе они по-разному теряют и впитывают влагу, что негативно отражается на состоянии растительного организма. Если орхидею выносят летом в сад, то горшок рекомендуется закопать в землю или обложить толстым слоем мха, чтобы солнце не нагревало его днем слишком сильно.

2 Плотный грунт Листочки теряют тургор, если корням не хватает свежего воздуха. Не зря рекомендуется пересаживать орхидеи каждые 2–3 года, за это время субстрат может слежаться, излишне уплотниться. Особенно этот процесс хорошо виден по мелким фракциям коры, шишечек или мха – мелкие части со временем еще более измельчаются, слеживаются, начинают задерживать влагу, которая не достается корням, но провоцирует загнивание субстрата. Такой уплотненный грунт не пропускает воздух к корням, они выпадают из процесса фотосинтеза, что значительно ослабляет все растение, листья становятся морщинистыми и вялыми. Если цветок рос среди мха и кокосовых волокон, а потом, борясь с плотностью грунта (или просто улучшая условия), хозяин составляет субстрат из крупных кусков коры, то некоторое время корни будут дезориентированы, получив совершенно новые условия. Такая резкая замена субстрата может привести к нарушению питания растения, результатом вполне могут стать вялые морщинистые листья, им трудно будет справляться с новыми условиями. Лучше приучать орхидею к новому субстрату постепенно – сначала убрать мох, но кору порезать мелко, при следующей замене субстрата можно немного увеличить размер кусочков.

3 Влажность Влажность субстрата в горшке и воздуха в комнате очень важны для жизни орхидеи, хорошо, если они не изменяются резко, а остаются на одном комфортном уровне. Недостаточная влажность воздуха часто бывает причиной увядания листьев. Если растения не протирают, то поглощение им света, также как процесс фотосинтеза, затруднены из-за слоя пыли, который неизбежно оседает на листьях. Результатом становится подсыхание верхнего слоя листьев, они начинают постепенно морщиться. Если субстрат долго остается сухим, то корни не получают достаточное количество влаги, соответственно, растение целиком ослабляется, листья сигнализируют своим видом, что им нужна помощь. Повышенная влажность тоже плохо сказывается на состоянии растения. Если субстрат не просыхает вовсе, то он может начать гнить, отравляя корни, способствуя заболеваниям растения. Если, борясь с сухим воздухом, цветок постоянно опрыскивают, а воду из пазух не удаляют, то листья могут не то что сморщиться, а даже начать гнить.

4 Излишняя подкормка Орхидеи хорошо отзываются на подкормки, которые нужны для восстановления сил, растраченных на цветение, отращивание корней, деток или даже адаптацию к новым условиям. Вносят удобрения обычно одновременно с поливом, но делать это нужно не слишком часто – минеральные удобрения в виде солей остаются на предметах, составляющих субстрат, на стенках горшка или даже на корнях, а это причиняет мелкие травмы или даже ожоги. Опытные цветоводы рекомендуют для подкормок использовать только специальные составы для орхидных, разводить их согласно инструкции, но менее концентрировано. Инструкции для минеральных удобрений, которые продаются в цветочных магазинах, составляются из расчёта на максимально выросшее растение. Всегда лучше уменьшить концентрацию, недостаток удобрений восполнить гораздо легче, чем справляться с последствиями избытка. Именно избыток удобрений может стать одной из причин вялости листьев.