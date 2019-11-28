Лучшие примеры дизайна для вашей спальни (Фото) Спальня - то место в доме, где можно расслабиться после тяжелого трудового дня и на время забыть обо всех заботах. Именно поэтому нужно уделять особое внимание интерьеру этой комнаты. Мы собрали 20 реальных вариантов оформления спальни, которые наверняка придутся по душе каждому.