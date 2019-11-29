Дизайн кухни 2020: интересные идеи сочетания цветов (Фото)

Чтобы освежить интерьер комнаты – предлагаем несколько вариантов обустройства кухни.

Жители дома традиционно много времени проводят на кухне. Со временем все комнаты изнашиваются, не обходит такая судьба и кухню.

Опытные дизайнеры, после многих попыток совместить разные цвета, дошли до оптимальных решений в интерьере кухни. Нам остается просто прислушиваться к советам и начать закупать материалы.

Интересные сочетания цветов в дизайне кухни

Желтый и черный

Если квартира оформлена в стиле минимализм, то хорошим вариантом сочетания цветов будет лимонный желтый и темные цвета.

Стены следует сделать темными однотонными с желтыми элементами. То же касается мебели. А вот пол в таком случае должен быть светлее.

Паркетная доска и полированный гарнитур

Обычно на кухонных полах ставят керамическую плитку. Но, если вы решились поставить паркет, то есть несколько нюансов. Кухонный гарнитур надо выбирать максимально темного оттенка. При этом фасадная часть должна быть обязательно лакированная.

Контраст древесины и лакированных поверхностей сделает комнату стильной. Нижняя часть гарнитура может быть на несколько тонов темнее верхней, но не обязательно.

Яркий штрих на белом полотне

Еще одно нестандартное решение – один предмет яркого цвета среди белого гарнитура. Это может быть красный холодильник, зеленая микроволновая печь или фиолетовая плита.

В таком случае пол следует делать цвета дерева, а потолок белоснежным. Готово – приготовьтесь к вопросам от гостей.