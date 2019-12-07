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Суббота, 07.12.2019
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Простые уловки, как сделать ваш домашний очаг намного уютнее (Фото)

Смотрите фото (9)
Простые уловки, как сделать ваш домашний очаг намного уютнее (Фото)
19:26 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pinterest.com

Чем холоднее на улице, тем сильнее нам хочется сделать квартиру уютной и красивой, чтобы душа радовалась и сердце пело.

  • 1

    Однако предметы декора в магазине часто стоят недешево и в результате денег хватает на картину, маленький коврик и шторы. Мы предлагаем воспользоваться следующими лайфхаками, которые помогут решить проблему уюта быстро и без особых финансовых вложений. В вашем доме неуютно находиться? Значит, вы позабыли о некоторых нюансах, которые напрямую влияют на ощущение тепла и комфорта в квартире. В суете будничных дней многие люди даже не замечают, что от жилья перестало веять добром, светом и уютом, в ведь родовое гнездо является непосредственным источником силы, где каждый член семьи может отдохнуть от проблем и неприятностей. Поэтому очень важно, чтобы в вашем доме всегда царили тепло и покой. Предлагаем вашему вниманию несколько идей, которые помогут преобразить ваше жилье.

    Винтажные вещи

    Винтажный туалетный столик украсит любую спальню.

    Старинные вещи сейчас в моде. Даже если в квартире находится 2-3 предмета с историей, она моментально преображается, становится гораздо интереснее, ведь взгляду есть за что зацепиться. Чтобы приобрести подобную вещь, совсем не обязательно бежать в магазин антиквариата. Осмотритесь: возможно в вашей квартире или на даче завалялся старый сервант, тумбочка или кофейный столик. Все, что вам нужно будет сделать – перекрасить их в цвет, подходящий к вашему интерьеру, и разместить в гостиной или в спальне. Если ничего не получилось найти – не беда. Попытайте счастье на блошином рынке. Зачастую там можно найти очень интересные и ценные вещи по бросовой цене.

  • 2

    Декоративные подушки

    Красивые подушки привлекают взгляд.

    Подушки могут стать прекрасным украшением вашей квартиры. Особенно, если они яркие или с оригинальным рисунком, привлекающим внимание. Поэтому выделите время и сходите в магазин, чтобы приобрести несколько мягких декоративных элементов. Вы можете сразу взять подушки, которые привлекут ваше внимание своим внешним видом, или немного схитрить: купить дешевые экземпляры, а потом найти для них красивые наволочки.

    Совсем экономный, но при этом самые оригинальный вариант – сшить подушки или наволочки самостоятельно. В этом случае вы сможете проявить всю свою фантазию и воплотить в жизнь собственное виденье об идеальном декоре.

    Обратите внимание: Чтобы интерьер гостиной или спальни смотрелся гармоничным и завершенным, подбирайте подушки в тон ковру или шторам. Таким образом вы сможете создать единую композицию.

  • 3

    Цветочные горшки

    Чтобы горшки выглядели оригинально, украсьте их кружевом.

    Согласитесь, что растения в обычных горшках – это скучно. Они сливаются с общей обстановкой, хотя могут стать по-настоящему ярким акцентом. Чтобы добавить квартире уюта при помощи классического кашпо, вооружитесь бечевкой, пуговицами и хорошим настроением. Немного усилий, фантазии и вуаля – красивый и оригинальный предмет интерьера готов.

    Есть еще несколько вариантов. Если вы любите вязать, то вам не составит труда создать красивую «одежду» для горшка. А для тех, кто увлекается рисованием, вообще не существует никаких ограничений – просто возьмите вазон, краски, кисточки и начинайте творить.

  • 4

    Плед

    Вязаный плед согреет и подарит ощущение тепла.

    Плед практически у всех людей ассоциируется с теплом, уютом и домом. Поэтому не поскупитесь и обзаведитесь текстилем крупной вязки. Конечно, можно приобрести и обычный плед, однако сделать квартиру по-настоящему уютной сможет лишь вязаный. Только представьте: за окном хлопьями падает снег, по радио тихо играет новогодняя музыка, а вы, закутавшись в плед, сидите в кресле и наслаждаетесь ароматным какао с маршмеллоу. Потрясающая картина, правда?

  • 5

    Украшения для стен

    Фотографии на прищепках - отличное украшение для стен.

    Пустые стены – это настоящее преступление, особенно, если речь идет о маленьких квартирах. При правильном раскладе, они могут стать отличным полотном для творчества. Мы сейчас не призываем вас рисовать картины на поверхности, вооружившись красками (хотя это и было бы оригинально). Лучше украсьте стены в гостиной или спальне при помощи фотографий. Можно использовать несколько классических рамок разных форм и создать из них единую композицию. А можно подойти к этому вопросу с фантазией и повесить снимки на веревку с помощью прищепок, соорудив своеобразную гирлянду.

    Для тех людей, которые не хотят вешать фотографии, есть еще один вариант – распечатать постер. Также можно украсить стены картинами или красиво разместить открытки и сувениры, привезенные из путешествий.

  • 6

    Металлические вещи

    Оригинальная металлическая композиция станет изюминкой интерьера.

    Добавить интерьеру роскоши смогут металлические изделия. Неважно, что это будет – вазы, подсвечники, столовые приборы или абажуры. Все будет смотреться красиво и уместно, особенно, если ваша квартира оформлена в стиле лофт, минимализм или хай-тек.

    Что касается непосредственно самого материала, можно остановить свой выбор не на золотых, а, например, медных или хромированных предметах. Они также будут смотреться очень красиво, роскошно и гармонично.

  • 7

    Журнальный столик

    Если в гостиной есть свободное место, смело заполняйте его журнальным столиком. Многие считают, что этот предмет мебели – пустая трата денег, и он может выполнять исключительно эстетическую функцию. Однако, это не так. На столик можно положить журналы, книги, которые вы обычно читаете, пульт от телевизора. Красиво также будет смотреться небольшая ваза с цветами, настольная лампа или маленький горшок с комнатным цветком.

  • 8

    Декор на подоконнике

    На подоконнике можно разместить книги, вазы, подсвеченики

    Хранить на подоконнике исключительно цветы – это старый дизайнерский прием, который давно перестал быть актуальным. Лучше сделайте из него декоративный элемент. Каким образом? Все очень просто. Можно превратить подоконник в полку для книг, которые вы планируете прочитать в ближайшие несколько месяцев. Также он прекрасно подходит для размещения полезных мелочей или красивых аксессуаров. Например, хорошая идея – установить светильник или подсвечник (кстати, оригинальная вещь получится из обычной банки, наполненной водой, и водоплавающей свечи).

Сглаживаем углы: как можно использовать угол в маленькой спальне (Фото)

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Уют, Комната, Дом и сад, Уютная комната, Создаем уют в доме.
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