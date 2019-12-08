Новый год 2020: интересные идеи новогоднего декора

Существует много способов украсить собственное жилье за небольшие деньги.

Чтобы успешно попрощаться со старым годом – новый надо встречать в обновленном доме. Если на ремонт не всегда хватает денег, то простенький новогодний декор, изготовленный собственными руками, по карману абсолютно всем.

Часто совершенно обычные и неприметные вещи можно превратить в интересное новогоднее украшение.

Идеи для новогоднего декора

Рождественский венок

Сам венок не назовешь необычным элементом декора. Наоборот – украшать входную дверь красивым венком является традицией, которая имеет давние корни. Однако представить себе праздника без венка с каждым годом становится все труднее.

Для этого вам нужно купить несколько составляющих:

круглая основа из проволоки или плотного картона (можно купить готовый круг);

хвойные ветки и "дождик" для намотки на основу;

безделушки. Это могут быть фрукты, шишки, ягоды, шарики, ленты или бантики;

термоклей, чтобы вся композиция держалась вместе.

Если у вас нет возможности и ли времени сделать венок самостоятельно, то можно купить уже готовый.

Гирлянды в бутылке

Еще один обязательный атрибут для Нового года – гирлянды. Однако, традиционное развешивание гирлянд по комнате уже давно стало банальностью. Выход? Поместить их в пустые стеклянные бутылки и расставить по всему дому. Важно: используйте гирлянду, которая не нагревается до высоких температур и выключайте их на ночь.

Наклейки и стикеры

В каждом супермаркете ближе к концу года можно приобрести наклейки в виде елки, снеговика или Санта Клауса. Можно выделить для них отдельную часть стены в коридоре или гостиной и создать целую композицию, которая превратится в фотозону.

Рисунки на стекле

С помощью зубной пасты можно проверить свои способности художника на окне или зеркале. Кроме самой пасты вам понадобится зубочистка и кусочек поролона. Рисунок еловой ветки или кролика в лесу можно создать самому или использовать специальные трафареты.

Если вы все-таки сомневаетесь в своих способностях к рисованию, можно приобрести специальные наклейки на стекло.

Блестки

Вот уже несколько лет подряд модными остаются блестки. Конечно, можно просто купить готовые блестящие украшения на елку. Или взять несколько баночек разноцветных блесток и клей-спрей. В таком случае даже пустую бутылку от шампанского легко превратить в произведение искусства.