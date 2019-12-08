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Новый год 2020: интересные идеи новогоднего декора

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Новый год 2020: интересные идеи новогоднего декора
11:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Существует много способов украсить собственное жилье за небольшие деньги.

Чтобы успешно попрощаться со старым годом – новый надо встречать в обновленном доме. Если на ремонт не всегда хватает денег, то простенький новогодний декор, изготовленный собственными руками, по карману абсолютно всем. 

Часто совершенно обычные и неприметные вещи можно превратить в интересное новогоднее украшение.

Идеи для новогоднего декора

Рождественский венок

Сам венок не назовешь необычным элементом декора. Наоборот – украшать входную дверь красивым венком является традицией, которая имеет давние корни. Однако представить себе праздника без венка с каждым годом становится все труднее.

Для этого вам нужно купить несколько составляющих:

  • круглая основа из проволоки или плотного картона (можно купить готовый круг);

  • хвойные ветки и "дождик" для намотки на основу;

  • безделушки. Это могут быть фрукты, шишки, ягоды, шарики, ленты или бантики;

  • термоклей, чтобы вся композиция держалась вместе.

Если у вас нет возможности и ли времени сделать венок самостоятельно, то можно купить уже готовый.

Гирлянды в бутылке

Еще один обязательный атрибут для Нового года – гирлянды. Однако, традиционное развешивание гирлянд по комнате уже давно стало банальностью. Выход? Поместить их в пустые стеклянные бутылки и расставить по всему дому. Важно: используйте гирлянду, которая не нагревается до высоких температур и выключайте их на ночь.

Наклейки и стикеры

В каждом супермаркете ближе к концу года можно приобрести наклейки в виде елки, снеговика или Санта Клауса. Можно выделить для них отдельную часть стены в коридоре или гостиной и создать целую композицию, которая превратится в фотозону.

Рисунки на стекле

С помощью зубной пасты можно проверить свои способности художника на окне или зеркале. Кроме самой пасты вам понадобится зубочистка и кусочек поролона. Рисунок еловой ветки или кролика в лесу можно создать самому или использовать специальные трафареты.

Если вы все-таки сомневаетесь в своих способностях к рисованию, можно приобрести специальные наклейки на стекло.

Блестки

Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу

Вот уже несколько лет подряд модными остаются блестки. Конечно, можно просто купить готовые блестящие украшения на елку. Или взять несколько баночек разноцветных блесток и клей-спрей. В таком случае даже пустую бутылку от шампанского легко превратить в произведение искусства.

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Дом, Украшения, Дом и сад, Новогодние украшения, Новый год 2020.
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