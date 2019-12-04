Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу

Новости Украины:Эксперты рекомендуют придерживаться единого стиля, чтобы порадовать Белую Крысу и создать неповторимую атмосферу праздника.

Перед новогодними праздниками важно позаботиться об украшении дома и главного атрибута — елки. Ее нужно нарядить так, чтобы покровительница года, Белая Металлическая Крыса, осталась довольна и помогла привлечь счастье и удачу.

Сложно представить себе Новый год без пушистой ели, которой нужно подобрать наряд и оформить его так, чтобы дерево засияло.

Цветовая гамма и способы украшения елки

Идеальными цветами 2020 года будут золотой, серебряный, серый, белый. Чтобы определиться с оттенком украшений на елку, стоит учитывать и интерьер, в котором находится лесная красавица. Так будет проще создать единый стиль. Дизайнеры советуют также обратить внимание на фиолетовый цвет, который в этом сезоне считается самым актуальным. Его не стоит использовать в качестве основного, но можно выбрать несколько ярких украшений, чтобы создать цветовые акценты.

Ель не нужно завешивать украшениями, мишурой и дождиком так, чтобы само дерево пропало из виду. Лучше повесить меньшее количество шаров, чтобы каждый из них был на виду.

Украшать ель можно несколькими способами:

кольцевой подразумевает развешивание шаров от меньших к большим начиная с макушки. Их спускают по спирали, а на свободном пространстве добавляют декоративные элементы;

еще один способ подразумевает сначала развешивание гирлянд и бус, а затем шаров. Спирали можно сделать разного цвета, чтобы новогоднее дерево смотрелось эффектно. Если выбран один цвет, то каждую спираль можно выделить размером шаров, чередуя малые с большими;

не теряют актуальности и собственноручно сделанные украшения. Шары украшают бисером, пайетками и иным блестящим декором, который легко прикрепить с помощью клея;

актуальными будут съедобные украшения: пряники новогодней тематики, леденцы, фрукты, конфеты и даже выпечка. Эти украшения обязательно привлекут внимание Крысы, и она проявит благосклонность;

не менее интересно будут смотреться украшения из природных материалов. Шишки, каштаны, грецкие орехи можно смело разукрашивать, наклеивать на них блестки или составлять из них целые композиции. Кроме того, можно вырезать забавных человечков из апельсиновой и мандариновой кожуры.

Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу

Стоит обратить внимание на то, какие желания и стремления в новом году будут приоритетными, а затем разместить ель:

на юго-востоке — для достатка;

на востоке — для гармонии в семейной жизни;

на юге — для успеха в деловой среде;

на западе — для появления долгожданного потомства;

на севере — для успехов в работе;

на северо-востоке — для получения новых знаний и обретения мудрости;

на северо-западе — для путешествий и расширения горизонтов;

на юго-западе — для счастья в личной жизни.

Ель, расположенная посередине помещения, поможет обрести счастье в личной жизни и привлечет удачу всем членам семьи.

Стили украшения елки

Каждый может выбрать определенный стиль, чтобы украсить елку. Благодаря продуманному дизайну привлечь счастье и удачу будет проще, а покровительница 2020 года обязательно проявит благосклонность к тем, кто трудился, украшая свое жилище и создавая праздничную атмосферу.

1. Классический стиль подразумевает использование шаров одного размера и одной цветовой гаммы — два или три оттенка выбранного цвета. Кроме шаров, стоит использовать мелкие бусы и гирлянды с небольшими фонариками. Игрушки располагают в отдалении друг от друга, избегая чрезмерного количества украшений. Будут уместны банты из атласных тканей того же оттенка.

2. Использование ретро стиля предполагает игрушки советских времен: бусы из стекляруса, стеклянные шары и фигурки, бумажные снежинки, вырезанные самостоятельно, гирлянды из цветной бумаги, вата и обязательно фигурки Деда Мороза со Снегурочкой.

3. Белая Металлическая Крыса оценит экологический стиль. Украсить ель можно шишками, покрытыми разноцветными блестками и красками, имбирными пряниками и иными продуктами, которые будут выгодно смотреться в качестве украшений. Украшения можно смастерить из бумаги, картона, а также добавить гроздья ярких ягод рябины.

4. Еще один способ — стиль кантри. В этом случае ель украшают игрушками, выполненными из дерева, ниток, а также вязаными миниатюрными носочками и варежками. Украшения из фетра и однотонные шары дополнят композицию и создадут неповторимую атмосферу уюта.

Какой бы стиль ни был выбран, стоит поместить под ель фигурку крысы и поставить ей угощение на красивом блюдечке. Чем больше элементов декора будет выполнено своими руками с любовью, тем проще будет привлечь в новом году счастье и удачу. Кроме того, важно продумать блюда на новогодний стол, благодаря которым также можно привлечь в дом энергетику процветания.