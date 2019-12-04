Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу

Перед новогодними праздниками важно позаботиться об украшении дома и главного атрибута — елки. Ее нужно нарядить так, чтобы покровительница года, Белая Металлическая Крыса, осталась довольна и помогла привлечь счастье и удачу.
Сложно представить себе Новый год без пушистой ели, которой нужно подобрать наряд и оформить его так, чтобы дерево засияло.
Цветовая гамма и способы украшения елки
Идеальными цветами 2020 года будут золотой, серебряный, серый, белый. Чтобы определиться с оттенком украшений на елку, стоит учитывать и интерьер, в котором находится лесная красавица. Так будет проще создать единый стиль. Дизайнеры советуют также обратить внимание на фиолетовый цвет, который в этом сезоне считается самым актуальным. Его не стоит использовать в качестве основного, но можно выбрать несколько ярких украшений, чтобы создать цветовые акценты.
Ель не нужно завешивать украшениями, мишурой и дождиком так, чтобы само дерево пропало из виду. Лучше повесить меньшее количество шаров, чтобы каждый из них был на виду.
Украшать ель можно несколькими способами:
Куда поставить елку, чтобы привлечь удачу
Стоит обратить внимание на то, какие желания и стремления в новом году будут приоритетными, а затем разместить ель:
Ель, расположенная посередине помещения, поможет обрести счастье в личной жизни и привлечет удачу всем членам семьи.
Стили украшения елки
Каждый может выбрать определенный стиль, чтобы украсить елку. Благодаря продуманному дизайну привлечь счастье и удачу будет проще, а покровительница 2020 года обязательно проявит благосклонность к тем, кто трудился, украшая свое жилище и создавая праздничную атмосферу.
1. Классический стиль подразумевает использование шаров одного размера и одной цветовой гаммы — два или три оттенка выбранного цвета. Кроме шаров, стоит использовать мелкие бусы и гирлянды с небольшими фонариками. Игрушки располагают в отдалении друг от друга, избегая чрезмерного количества украшений. Будут уместны банты из атласных тканей того же оттенка.
2. Использование ретро стиля предполагает игрушки советских времен: бусы из стекляруса, стеклянные шары и фигурки, бумажные снежинки, вырезанные самостоятельно, гирлянды из цветной бумаги, вата и обязательно фигурки Деда Мороза со Снегурочкой.
3. Белая Металлическая Крыса оценит экологический стиль. Украсить ель можно шишками, покрытыми разноцветными блестками и красками, имбирными пряниками и иными продуктами, которые будут выгодно смотреться в качестве украшений. Украшения можно смастерить из бумаги, картона, а также добавить гроздья ярких ягод рябины.
4. Еще один способ — стиль кантри. В этом случае ель украшают игрушками, выполненными из дерева, ниток, а также вязаными миниатюрными носочками и варежками. Украшения из фетра и однотонные шары дополнят композицию и создадут неповторимую атмосферу уюта.
Какой бы стиль ни был выбран, стоит поместить под ель фигурку крысы и поставить ей угощение на красивом блюдечке. Чем больше элементов декора будет выполнено своими руками с любовью, тем проще будет привлечь в новом году счастье и удачу. Кроме того, важно продумать блюда на новогодний стол, благодаря которым также можно привлечь в дом энергетику процветания.