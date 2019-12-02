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Каким Знакам восточного гороскопа повезет в 2020 году

Каким Знакам восточного гороскопа повезет в 2020 году
13:40 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Под покровительством Белой Металлической Крысы многие представители восточного гороскопа смогут изменить свою жизнь к лучшему.

2020 год будет високосным, а значит, может оказаться непростым.

Новый год всегда открывает новую страницу жизни, поэтому так важно соблюдать осторожность и не спешить. Не всем удастся поймать удачу за хвост, однако при должном внимании и находчивости получится справиться с трудностями. Эксперты рекомендуют узнать о том, каким представителям восточного гороскопа повезет в 2020 году и к чему готовиться другим Знакам.

Каким Знакам улыбнется удача

Крыса. В новом 2020 году рожденным под Знаком Крысы удача будет улыбаться с первого боя курантов. Им можно смело загадывать желания и верить в то, что мечты исполнятся уже в скором времени. Счастье к представителям этого Знака обязательно придет, если они будут активными, но при этом откажутся от спешки и необдуманных решений. Год будет динамичным и богатым на события, и чтобы все успеть, рожденным под Знаком Крысы нужно заранее составить планы, следование которым убережет от множества неприятностей.

Свинья. Год можно назвать удачным, однако в январе возможны некоторые неурядицы, связанные с недоделанной работой, тянущейся из 2019 года. Представителям данного Знака стоит сразу же поставить точку в этих вопросах, чтобы после не возвращаться назад и не создавать себе проблемы на ровном месте. Кроме того, повезет тем Свиньям, которые будут четко следовать планам, не нарушая данные обещания и не боясь активной работы. Она принесет не только славу и почет, но и весьма хорошее вознаграждение.

Обезьяна. Обезьянам новый 2020 год принесет удачу и процветание. Многим представителям этого Знака удастся разобраться с жилищными вопросами и проблемами, обрести счастье в личной жизни и встретить верных друзей. Привлечь процветание им поможет сила мысли, ведь известно, что самые сокровенные мечты сбываются, если в них верить и работать в выбранном направлении.

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Петух. Рожденным в год Петуха будет везти, словно в сказке. Представителям этого Знака уже с первых дней нового года можно усердно заниматься вопросами благосостояния, планировать, строить амбициозные планы и не откладывать их воплощение в жизнь. Гороскоп сулит Петухам прорыв в делах, а это значит, что активность и целеустремленность вкупе с честностью быстро принесут положительные результаты.

Что ждет других представителей восточного гороскопа

Бык. Быкам улыбнется финансовая удача, однако для того, чтобы ее привлечь, важно не только амбициозно заявить о себе в начале года, но и не переоценивать свои силы. Хитрость, грубость и желание получить благополучие за счет чужих усилий привлекут лишь неприятности.

Тигр. Рожденным под Знаком Тигра лучше доверять лишь себе. Недоброжелатели в високосном году будут активно мешать, а значит, важно воспитывать в себе силу воли и не поддаваться на манипуляции.

Кролик. Кроликам новый год принесет множество хлопот. Энергия будет тратиться быстрее, чем восполняться, поэтому может ухудшиться самочувствие. Важно восполнять запасы энергии и вовремя делать перерывы в делах и работе.

Дракон. Драконов ждет год, полный хлопот. Им важно справляться с негативом во всех его проявлениях, а также научиться позитивному мышлению, чтобы не притягивать неурядицы. Огненный темперамент поможет достичь успехов в том случае, если направить энергию в мирное русло.

Змея. Змеям високосной год сулит исполнение заветных желаний и большое количество знакомств. Удачным 2020 станет для тех, кто научится относиться к временным трудностям с философским спокойствием.

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Лошадь. Лошади в 2020 году будут склонны к переработкам, что может повлечь за собой не только физическое, но и моральное истощение. Им будет необходимо подстраиваться под быстро изменяющиеся условия и принимать быстрые решения.

Коза. Ритм жизни представителей этого Знака будет нарушен из-за того, что Козы предпочитают стабильность, а год Крысы несет толику хаоса. Размеренности в високосном году будет мало, поэтому Козам стоит научиться терпению и отказаться от излишнего упрямства.

Собака. Представителям этого Знака для обретения счастья в 2020 году важно настроиться на волну позитива. Не исключены конфликты с окружением, поэтому так важно усмирять негативные эмоции и не позволять разочарованию отдалять успехи.

В високосный год осторожность не помешает никому. Привлечь удачу в столь непростое время получится, если взять на заметку народную мудрость. Приметы помогут ловко увернуться от неприятностей и достичь благополучия.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Крыса, 2020 год, Год Белой Металлической Крысы, Новый 2020 год, Год крысы.
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