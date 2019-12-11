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Среда, 11.12.2019
Как красиво обыграть свою маленькую квартиру (Фото)
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Как красиво обыграть свою маленькую квартиру (Фото)

Проживая в домах советской постройки, попросту "в хрущевках", невольно задумываешься, как сделать помещение хоть немного больше. Если расширить пространство законными способами нельзя, можно попытаться увеличить визуально размер комнаты.
odomah.org
Фото: odomah.org
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