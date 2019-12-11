Как красиво обыграть свою маленькую квартиру (Фото)

Проживая в домах советской постройки, попросту "в хрущевках", невольно задумываешься, как сделать помещение хоть немного больше. Если расширить пространство законными способами нельзя, можно попытаться увеличить визуально размер комнаты.