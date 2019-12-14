Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото

1 СМИ часто описывают Северную Корею, как страну, полностью изолированную от внешнего мира и живущую по своим правилам. Некоторые уверены, что КНДР плотно застряла в прошлом веке. Однако появляющиеся в сети фотографии роскошных небоскребов и чистых улиц в Пхеньяне заставляют в этом сомневаться. Чтобы окончательно расставить все точки над "i", предлагаем вам посмотреть, как живут простые среднестатистические корейцы — не чиновники и не политики. Увиденное вас удивит.

2 У туриста, прибывшего в КНДР с экскурсией, практически нет шансов побывать в квартире местного жителя. Иностранцам строго запрещено отклоняться от программы маршрута, да и местные далеко не всегда приветливы и дружелюбны к приезжим. Именно поэтому единственное, что остается любопытным туристам — довольствоваться фотографиями и видео, выложенными в интернете. Но, как вы знаете, в КНДР очень строго контролируется распространение информации. Все же журналистам удалось побывать в нескольких квартирах простых корейцев. И вот, что они там увидели:

3 Это — подъезд трехэтажного жилого дома в городке Кэсон, провинция Хванхэ-Пукто. Справа вы можете видеть окошко вахтера, который, по совместительству, выполняет обязанности дворника.

4 Примерно так выглядит прихожая в большинстве квартир. Очень тесно, места едва хватает, чтобы разуться. Из мебели — никаких излишеств. Впрочем, как и во всей квартире.

5 Сразу за входной дверью, обычно, находится жилая комната — спальня или гостиная. Здесь во всех квартирах все "как под копирку" — плакаты лидеров на стенах, небольшая кровать, пара стульев (и то не всегда).

6 Мебелью квартиры корейцев, мягко говоря, не изобилуют. Суровый минимализм. Но вот, если кровати есть далеко не у всех, то портреты корейских лидеров присутствуют обязательно.

7 Угнетающая пустота…

8 Еще один предмет роскоши для жителей КНДР — холодильник. Да, тот самый, в котором мы храним продукты. Здесь холодильники стоят далеко не во всех квартирах, ведь в некоторых регионах страны наблюдаются постоянные перебои с электричеством.

9 Обратите внимание на убранство квартиры. Неужели мы вернулись в Советский Союз?

10 Электричество может отключиться в любой момент, поэтому практически во всех квартирах установлены бесперебойники.

11 Справа вы можете видеть прикрытую занавеской солнечную батарею. Когда нет электричества, ее вывешивают за окно.Почти ни у кого нет плазменных телевизоров. Здесь люди по-прежнему пользуются давно забытыми в других странах "кинескопами".

12 Во всех квартирах пусто, мебели — минимум. Никаких украшений нет, только патриотические изображения на стенах.

13 Спят люди либо на кроватях, либо на циновках. Очень хорошо, когда в комнатах есть подогреваемый пол.

14 Вот так выглядит постель местного жителя.

15 В ванных комнатах можно увидеть бойлеры. Третий по значимости предмет роскоши после телевизора и холодильника.