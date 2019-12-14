Скачать
Суббота, 14.12.2019
Дело Шеремета: ветерану АТО Антоненко избрали меру пресечения
Дело Шеремета: ветерану АТО Антоненко избрали меру пресечения
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
"Психоз" Суркова на "нормандском саммите": Аваков рассказал подробности
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
Голливудская ассоциация кинокритиков избрала режиссера десятилетия
Режиссер десятилетия: кто он

Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото

Смотрите фото (18)
Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
06:26 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Пустота, простота и нищета: фото квартир жителей Северной Кореи смотрите в нашем обзоре.

  • 1

    СМИ часто описывают Северную Корею, как страну, полностью изолированную от внешнего мира и живущую по своим правилам. Некоторые уверены, что КНДР плотно застряла в прошлом веке. Однако появляющиеся в сети фотографии роскошных небоскребов и чистых улиц в Пхеньяне заставляют в этом сомневаться.

    Чтобы окончательно расставить все точки над "i", предлагаем вам посмотреть, как живут простые среднестатистические корейцы — не чиновники и не политики. Увиденное вас удивит.

  • 2

    У туриста, прибывшего в КНДР с экскурсией, практически нет шансов побывать в квартире местного жителя. Иностранцам строго запрещено отклоняться от программы маршрута, да и местные далеко не всегда приветливы и дружелюбны к приезжим.

    Именно поэтому единственное, что остается любопытным туристам — довольствоваться фотографиями и видео, выложенными в интернете. Но, как вы знаете, в КНДР очень строго контролируется распространение информации.

    Все же журналистам удалось побывать в нескольких квартирах простых корейцев. И вот, что они там увидели:

  • 3

    Это — подъезд трехэтажного жилого дома в городке Кэсон, провинция Хванхэ-Пукто. Справа вы можете видеть окошко вахтера, который, по совместительству, выполняет обязанности дворника.

  • 4

    Примерно так выглядит прихожая в большинстве квартир. Очень тесно, места едва хватает, чтобы разуться. Из мебели — никаких излишеств. Впрочем, как и во всей квартире.

  • 5

    Сразу за входной дверью, обычно, находится жилая комната — спальня или гостиная. Здесь во всех квартирах все "как под копирку" — плакаты лидеров на стенах, небольшая кровать, пара стульев (и то не всегда).

  • 6

    Мебелью квартиры корейцев, мягко говоря, не изобилуют. Суровый минимализм.

    Но вот, если кровати есть далеко не у всех, то портреты корейских лидеров присутствуют обязательно.

  • 7

    Угнетающая пустота…

  • 8

    Еще один предмет роскоши для жителей КНДР — холодильник. Да, тот самый, в котором мы храним продукты. Здесь холодильники стоят далеко не во всех квартирах, ведь в некоторых регионах страны наблюдаются постоянные перебои с электричеством.

  • 9

    Обратите внимание на убранство квартиры. Неужели мы вернулись в Советский Союз?

  • 10

    Электричество может отключиться в любой момент, поэтому практически во всех квартирах установлены бесперебойники.

  • 11

    Справа вы можете видеть прикрытую занавеской солнечную батарею. Когда нет электричества, ее вывешивают за окно.Почти ни у кого нет плазменных телевизоров. Здесь люди по-прежнему пользуются давно забытыми в других странах "кинескопами".

  • 12

    Во всех квартирах пусто, мебели — минимум. Никаких украшений нет, только патриотические изображения на стенах.

  • 13

    Спят люди либо на кроватях, либо на циновках. Очень хорошо, когда в комнатах есть подогреваемый пол.

  • 14

    Вот так выглядит постель местного жителя.

  • 15

    В ванных комнатах можно увидеть бойлеры. Третий по значимости предмет роскоши после телевизора и холодильника.

  • 16

    Кстати, ванны местных жителей (если они есть) почти всегда наполнены водой на случай непредвиденного отключения.

    А вот так выглядит обычный унитаз. В квартире, не на вокзале.

    Конечно же, в квартирах, расположенных в сердце Пхеньяна, обстановка совершенно другая. Но теперь вы знаете, как приходится жить корейцам, которые оторваны от центра столицы.

Нужно все обдумывать: самые распространенные ошибки в ремонте

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Северная Корея, Интерьер, Корейцы, жители Северной Кореи, Интерьер Северной Кореи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
02 Маруся Зверобой: Хочу встретиться с Зеленским один на один
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Пристайко: Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными
05 Аваков об убийстве Шеремета: Преступление было подготовлено свехпродуманно и сверхточно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание новому главе МИД
Поддержать Украину: премьер Канады дал задание главе МИД
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Моралес ищет политического убежища в Аргентине
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Атамбаева обвиняют в убийстве спецназовца
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Рецепт дня: пряный апельсиновый пирог на Новый год 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь