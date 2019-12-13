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Пятница, 13.12.2019
Функциональность и практичность: оригинальные дизайнерские решения (Фото)
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Функциональность и практичность: оригинальные дизайнерские решения (Фото)

В представленных проектах красота прекрасно совмещается с функциональностью, что бывает в дизайнерских проектах не так уж часто. Может быть, вам захочется какую-нибудь деталь использовать при благоустройстве вашей квартиры. Дерзайте!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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