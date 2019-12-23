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Приведи свой дом в порядок: ошибки хранения вещей в доме

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Приведи свой дом в порядок: ошибки хранения вещей в доме
11:31 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

7 ошибок хранения, которые ведут к тотальному беспорядку.

  • 1

    Пожалуй, многим хозяйкам приходилось сталкиваться с такой проблемой, что вроде и убираешься, моешь, чистишь, пылесосишь, а в квартире все равно ощущается какой-то беспорядок. 

    Все дело в неправильном способе хранения вещей.  Стоит лишь грамотно все разложить по полочкам, и дышать сразу станет легче.

    В плену вещей

    В квартире Плюшкина никогда не будет порядка, потому что порядок - это отсутствие ненужных, бесполезных вещей. Они лежат на ваших полках мертвым грузом, собирая на себя пыль и занимая место других более важных вещей. Так что, если хотите когда-то прийти к идеальному порядку, начните с разбора шкафчиков и полочек. Разберите свой гардероб и обувь, выбросьте все, что не надевали больше года. Потом переходите к содержимому полок. Определяя нужность вещей, руководствуйтесь только двумя принципами: практичность и радость. То есть оставляйте только то, чем реально пользуетесь и то, что приносит вам радость.

  • 2

    Неудобные системы

    Все эти коробочки и плетеные корзинки выглядят очень мило. Однако, это исключительно визуальный эффект. Хранить вещи в закрытых коробках крайне неудобно, ведь со временем вы абсолютно точно забудете, что хранится в той или иной и для того, чтобы найти нужную вещь, придется заглянуть минимум в две-три. Пара таких ситуаций и вы возненавидите свои идеальные корзинки и коробки. Выход крайне прост - используйте коробки исключительно для хранения редко используемых вещей. А необходимые вещи размещайте под рукой, и плевать, что может выглядеть не слишком красиво.

  • 3

    Не на своих местах

    Если вы привыкли класть вещи, куда придется, не удивляйтесь, что у вас всегда будет царить беспорядок. Хотите изменить ситуацию - продумайте, что и где должно лежать и соблюдайте правила. По нашему мнению, порядок любит систему, и эта система должна быть удобной для вас и других жильцов. Вещи должны храниться там, где вы их используете. Привыкли одеваться в спальне, значит ваша одежда должна храниться там, постельное белье - у кровати, специи - возле печки и так далее.

  • 4

    "Горячие" точки

    В любой квартире есть так называемые "горячие" точки. Чаще всего это места, где вы проводите много времени. Среди самых распространенных: письменный стол, прикроватная тумба, кресло спальни или пол прихожей. Так вот, с беспорядком в этих местах нужно бороться наиболее тщательно, потому что с каждым днем ситуация будет только усугубляться. Приучайте себя сразу после работы аккуратно складывать бумаги и канцелярию на столе, вечером уносить чашки с тумбочки, ставить обувь в шкафчик, а одежду перемещать с кресла в шкаф. Локальная уборка займет всего 5-10 минут и избавит вас от необходимости разбирать целую "свалку" в конце недели.

  • 5

    Прячете нужные вещи

    По нашему мнению, у каждого человека есть набор самых необходимых вещей, вроде ключей, наушников, зажигалок, контактных линз, зарядных устройств и других мелочей. Так вот, все эти мелочи лучше не прятать по шкафам, а хранить в удобном и открытом месте. В противном случае вы наведете больше бардака, пытаясь в спешке отыскать одну из нужных вещей.

  • 6

    Действуете одиночку

    Если вы живете не один/одна, выстраивая системы хранения, важно заручиться поддержкой домочадцев. Ведь, если вы будете наводить порядок и каждый раз раскладывать все по местам, вы очень скоро сойдете с ума. Гораздо эффективней, ознакомить всех домочадцев с системами хранения и правилами. Поначалу будет нелегко, иногда вам придется принуждать всех к уборке, но со временем этой войдет в привычку и порядка в вашем доме станет гораздо больше.

  • 7

    Порядок только снаружи

    Еще одной ошибкой является поверхностный порядок. Речь идет о том, что вы убираете вещи со столов и рабочих поверхностей, хаотично складывая все в шкафы. Такое поведение в корне неверно. Да, на поверхности чисто, но внутри шкафов полный хаос. Чтобы было легче поддерживать порядок, делите выдвижные шкафчики на секции и сортируйте то, что храните в них.

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Беспорядок, Советы для дома, Ошибки хранения вещей, Как навести порядок.
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