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Подарки на Новый год 2020: что категорически нельзя дарить

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Подарки на Новый год 2020: что категорически нельзя дарить
14:00 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф nashemisto.dp.ua Фото: pixabay.com

Есть вещи, которые в этом году дарить на Новый год категорически запрещено.

Консультантка в сфере делового и светского этикета сразу предостерегает от покупки живого символа следующего года.

"Дарить живую крысу - я настойчиво не рекомендую, потому что одна из этикетных норм - при живом подарке - мы должны это согласовать, не только с тем человеком которому дарим, но и со всеми членами семьи", - говорит Юлия Юдина.

Психологи не рекомендуют дарить крыс и нарисованных их на каких-то деталях одежды.

"Дарение белья, носков, тапочек, маек - не желательно - это интимные вещи", - говорит медицинский психолог Наталья Бугаева.

А кошачьи хвосты в год крысы принесут в дом ссоры, убеждает экстрасенс Дмитрий Дульский, поэтому не советует дарить ни нарисованных, ни настоящих. Подарки с принадлежностями для ванной - тоже не наилучшая идея.

"Почему нам зубную пасту не приходит подарить в голову, а гель - запросто. Этикетные нормы не рекомендуют нам дарить средства личной гигиены", - говорит Юлия Юдина.

Также эксперты отмечают, если вас не просили, сковородка для женщины - вариант проигрышный.

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"Дарение сковородок, слесарных инструментов … Человек может воспринимать двояко и решить, что его воспринимают только как обслуживающий персонал или рабочую силу", - уверяет психолог.

Подарки с намеком тоже материя тонкая. Сюрприз моментально может стать оскорблением.

"Не дарятся подарки с намеком: очень полным - весы, а человеку, у которого проблемная кожа - дарить кремы для очищения лица, или для устранения морщин. Не дарятся лекарства и медицинская техника", - добавляет медицинский психолог.

Экстрасенс также не советует на Новый год дарить ничего стеклянного, ведь крысы этого боятся. Дарить духи этикет позволяет, но только близким, и только если точно знаете предпочтения. Для неуверенных лучше воспользоваться новинкой "парфюмерный гардероб".

"Как наносить аромат, как его хранить, как подобрать себе лично аромат - эти знания он получит на тренинге - "подбор парфюмерного гардероба для человека", - рассказывает парфюмерный стилист Ирина Грищенко.

Плохая идея подарить сладости мужчинам.

"Сладости, печенье, торты, огромные цветы … Мужчине не принято дарить подарки, которые намекают на отсутствие мужества у него", - говорит эксперт по этикету.

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Также ни в коем случае не покупайте партнеру по работе дорогой подарок.

"В деловом этикете - это воспринимается как вариант подкупа. Мы можем человеку из руководства дарить подарок стоимостью не более чем в 30% от своей заработной платы", - добавляет Юлия Юдина.

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Праздник, Традиции, Подарки, Сюрприз, Что подарить, Новогодние подарки, Новый год 2020.
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