В чем встречать Новый год 2020: модные тенденции

Новости шоу бизнеса:Наступающий 2020-й обязательно должен стать особенным. А потому нужно подготовиться к празднику как следует.

Среди многочисленных новогодних ритуалов в последние годы прочно обосновалась восточная традиция приветствовать животное-покровителя наступающего года. В новогоднюю ночь 2020 все мы будем встречать год, покровительницей которого выступит Белая Металлическая Крыса. И несмотря на то, что китайский новый год наступает почти на месяц позже, традиционно приветствовать нового управителя года мы начнем уже 1 января.

Мудрая, но хитрая Крыса, как уверяют астрологи, начинает новый двенадцатилетний цикл восточного календаря и ни один такой год не проходит спокойно и размеренно. Легко предположить, что следующие 12 месяцев, которые пройдут под покровительством Белой Металлической Крысы, заскучать нам не дадут нам скучать. Тем более, что новый 2020 год високосный.

Как угодить Белой Крысе - символу 2020 года

Каков характер и предпочтения Металлической Крысы? Как заручиться благосклонностью этого символического животного в новом 2020 году? Что надеть на встречу нового года?

Обратимся к астрологии. Белой Металлической Крысе восточный гороскоп приписывает такие качества как мудрость, проницательность, образованность, хитрость и умение приспосабливаться к любым условиям. Таким образом,строгих рекомендаций по выбору наряда для встречи нового 2020 года нет, Крыса непривередлива, однако ваш образ должен быть лёгким, ярким, а главное - неординарным.

В чем встретить новый 2020 год Крысы

Главное правило встречи нового года 2020 - ваш наряд должен быть новым. Любимые прошлогодние платья и костюмы оставьте для более подходящего случая, ведь год Крысы начинает новый жизненный цикл, а значит обновиться должны и мы с вами.

Подбирая праздничный новогодний наряд 2020, придерживайтесь следующих рекомендаций:

все, начиная от белья и заканчивая аксессуарами, должно быть новым;

цветовая гамма должна быть светлой, но обязательно с яркими вкраплениями;

в своем наряде вы должны чувствовать полностью комфортно;

в вашем наряде обязательно должен присутствовать хотя бы один металлический аксессуар.

Что касается длины и фасона новогоднего наряда, то здесь восточная астрология предлагает проявить вам свою фантазию:

пышные платья с массивными украшениями - для привлечения денежной удачи в новом году;

туники и сарафаны - для удачи в любви;

платья строгого покроя или элегантные костюмы - для продвижения в карьере и успеха в бизнесе.

В любом случае, остановите ваш выбор на таком наряде, в котором вам будет максимально удобно. Но не забывайте, что ваш образ должен быть блистательным!

Переходим к выбору тканей, в которых Белая Металлическая крыса чрезвычайно привередливая. Препочтение отдается натуральным материалам:

шелк,

атлас,

лен,

шифон.

Цвет новогоднего наряда 2020

В фокусе внимания новогодних торжеств — все светлые и металлические оттенки. Крысу порадуют спокойные нейтральные тона, с примесью серого цвета. Если вам не подходят пастельные оттенки цветов, используйте классические серый или белый цвет. Однако, согласитесь, полностью однотонные наряды - немного скучновато - все-таки Новый год - праздник, который требует специальной атрибутики, а именно красочных и ярких аксессуаров.

И так, какие цвета могут присутствовать в новогоднем образе 2020:

белый;

серебристый;

бежевый

серый;

пепельный;

золотой металлик.

Прекрасным дополнением станут туфли из блестящей кожи, окрашенные под золото или серебро, или с блестящими пряжками. К светлым туфлям можно надеть темные матовые колготки, а к темным - светлые. Подойдут также гольфы, леггинсы и плотные носки черных или серых оттенков. Они оттенят блеск.

Новогодние аксессуары 2020

Праздничный образ для встречи нового года будет неполным без аксессуаров – всё должно быть гармонично и нарядно. Если вы уже определилась, в чем встречать Новый год 2020, то самое время подобрать аксессуары. При встрече года Крысы 2020 астрологи советуют выбирать украшения из серебра, золота, платины без драгоценных камней и небольшого размера. Если вы остановили свой выбор на бижутерии, то постарайтесь чтобы она была металлической.

Серьги

Металическая Крыса любит небольшие, аккуратные серьги из благородных металлов. Простой дизайн и минимализм подчеркнет ваш стиль.

Бусы, кулоны и подвески

Астрологи также советуют придерживаться строгого минимализма - тоненькие серебряные украшения дополнят элегантный новогодний образ.

Сумочка

Здесь Крыса оставляет выбор за вами -главное, чтобы аксессуар был новым и подходил под остальные детали вашего новогоднего образа.

Что не стоит одевать на новый год 2020

Кроме благоприятных цветов для встречи нового года Крысы существуют некоторые детали, которые следует исключить из своего образа:

зеленый и изумрудный - цвета стихии дерева, которая не сочетайется с годом металлической Крысы;

леопардовая расцветка, так как кошачьи - это главный природный враг Крысы,

деревянные украшения - также не подходят, потому что стихия дерева является противоположностью металлической стихии 2020 года.

откровенные и прозрачные наряды - плохая идея, так как Крыса - животное целомудренное.

Новогодние наряды 2020 для мужчин

2020 год будет проходить под знаком белой металлической Крысы. Это животное восточного зодиака консервативно в выборе стиля, однако вся одежда и аксессуары должны быть новыми. Это обязательно следует учесть, готовясь встречать Новый год 2020. Какуой стиль одежды стоит выбрать для этого праздника мужчинам?

Вариантов много. Выбор мужского образа для встречи года Крысы зависит от того, где и как вы собираетесь встречать Новый 2020 год.

В мужском новогоднем образе 2020 цветовая палитра должна строится на бежевых и серебристых цветах. Также рекомендуется добавить в свой образ новогодние тона: красный, золотой или синий. Но постарайтесь, чтоб они не были основными в вашем костюме.

Белые и бежевые рубашки, однотонные серые жилетки, классические костюмы светлых тонов - идеальный выбор для нвогоднего мужского образа.

Крыса, как первое животное зодиакального цикла, очень любит все новое. И если у вас не получается полностью обновить свой гардероб перед новым годом, постарайтесь, чтоб в новогоднем наряде были какие-то новые элементы. Специально купленный к празднику галстук, новые носки или стильный пиджак – подходит любой вариант.

Если нет ни малейшего желания облачаться в классические брюки, мужчины могут остановить свой выбор и на привычных джинсах. А вот спортивные штаны стоит убрать подадьше, Крыса не оценит.

Крыса вполне благоприятно отнесется к некоторым домашним элементам в одежде. Вязаный свитер, конечно,выглядит не очень нарядно, но если вы собираетесь встречать Новый 2020 год за городом, такая одежда будет актуальна.

Мужчина, который собирается встречать новый год со своей второй половикой должен обязательно согласовать свой наряд со спутницей. Внешний вид пары должен гармонировать, а наряды сочетаться.