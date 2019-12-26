Как в муравейнике: жилые дома многолюдного Мумбая (Фото)

Индийский город Мумбай, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселенных городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбае варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц.
Жилой дом в трущобах Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.
Строящийся высотный жилой дом в Мумбае, Индия, 25 августа 2014 года.
Высотный жилой дом на западной окраине Мумбая, Индия, 8 февраля 2014 года.
Женщины стоят на балконе квартиры в южной части Мумбая, 19 февраля 2014 года.
Жилой дом в Мумбае, 15 марта 2015 года.
Люди на балконе своей квартиры в южной части Мумбая, 15 марта 2015 года.
Старый жилой дом в Мумбае, 13 февраля 2014 года.
Фасад старого жилого дома на юге Мумбая, 15 марта 2015 года.
Местный житель на балконе своей квартиры в Мумбае, 15 марта 2015 года.
Женщина стоит на балконе своей квартиры на юге Мумбая, 15 марта 2015 года.
Строящийся высотный жилой дом в центре Мумбая, 15 марта 2015 года.
Трущобы Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.
Женщина развешивает белье в старом доме в Мумбае, 1 октября 2014 года.
Жилой дом в центре Мумбая, 28 января 2015 года.
Мужчина запирает дверь своей квартиры в старом доме в Мумбае, 28 января 2015 года.
Двери и окна жилого дома в центре Мумбая, 10 октября 2014 года.
Окна жилого дома на юге Мумбая, 22 января 2015 года.
Высотные жилые дома рядом с трущобами Дхарави в Мумбае, 18 марта 2015 года.
Высотный жилой дом на юге Мумбая, 27 января 2015 года.
Высотный жилой дом рядом с трущобами Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.
Строящиеся высотные дома рядом с уже заселенным жилым домом (справа) в центре Мумбая, 12 января 2015 года.
Строящийся высотный жилой дом на окраине Мумбая, 12 января 2015 года.