Скачать
Четверг, 26.12.2019
Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина
Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

Как в муравейнике: жилые дома многолюдного Мумбая (Фото)

Смотрите фото (23)
Как в муравейнике: жилые дома многолюдного Мумбая (Фото)
10:24 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Мумбаи считается самым густонаселенным городом мира.

  • 1

    Индийский город Мумбай, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселенных городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбае варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц. 

    Жилой дом в трущобах Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.

  • 2

    Строящийся высотный жилой дом в Мумбае, Индия, 25 августа 2014 года.

  • 3

    Высотный жилой дом на западной окраине Мумбая, Индия, 8 февраля 2014 года.

  • 4

    Женщины стоят на балконе квартиры в южной части Мумбая, 19 февраля 2014 года.

  • 5

    Жилой дом в Мумбае, 15 марта 2015 года.

  • 6

    Люди на балконе своей квартиры в южной части Мумбая, 15 марта 2015 года.

  • 7

    Старый жилой дом в Мумбае, 13 февраля 2014 года.

  • 8

    Фасад старого жилого дома на юге Мумбая, 15 марта 2015 года.

  • 9

    Местный житель на балконе своей квартиры в Мумбае, 15 марта 2015 года.

  • 10

    Женщина стоит на балконе своей квартиры на юге Мумбая, 15 марта 2015 года.

  • 11

    Строящийся высотный жилой дом в центре Мумбая, 15 марта 2015 года.

  • 12

    Трущобы Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.

  • 13

    Женщина развешивает белье в старом доме в Мумбае, 1 октября 2014 года.

  • 14

    Жилой дом в центре Мумбая, 28 января 2015 года.

  • 15

    Мужчина запирает дверь своей квартиры в старом доме в Мумбае, 28 января 2015 года.

  • 16

    Двери и окна жилого дома в центре Мумбая, 10 октября 2014 года.

  • 17

    Окна жилого дома на юге Мумбая, 22 января 2015 года.

  • 18

    Высотные жилые дома рядом с трущобами Дхарави в Мумбае, 18 марта 2015 года.

  • 19

    Высотный жилой дом на юге Мумбая, 27 января 2015 года.

  • 20

    Высотный жилой дом рядом с трущобами Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.

  • 21

    Строящиеся высотные дома рядом с уже заселенным жилым домом (справа) в центре Мумбая, 12 января 2015 года.

  • 22

    Строящийся высотный жилой дом на окраине Мумбая, 12 января 2015 года.

Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (23)

Все по теме:

Мумбаи, Здания, Doma, Жилые дома.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 12 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "режим тишины"
Курс валют на 26 декабря: сколько стоит доллар и евро
Курс валют на 26 декабря: сколько стоит доллар и евро
В Саудовской Аравии после долгих дискуссий запретили ранние браки
В Саудовской Аравии после долгих дискуссий запретили ранние браки
На Земле началось последнее в этом году затмение Солнца
На Земле началось последнее в этом году затмение Солнца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь