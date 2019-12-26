Как в муравейнике: жилые дома многолюдного Мумбая (Фото)

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Индийский город Мумбай, в котором проживает около 23 миллионов человек, является одним из самых густонаселенных городов мира. Здесь живут люди разного достатка, а высотные новостройки соседствуют со старыми малоэтажными домами и трущобами. Плата за аренду жилья в Мумбае варьируется от 5 до 2000 долларов США в месяц.

Жилой дом в трущобах Дхарави в Мумбае, 28 января 2015 года.