Что лучше не сажать на новогодние праздники? Советы огородников

Стоит ли гнаться за ранними результатами, особенно при отсутствии в наличии дополнительной досветки?

Если руки чешутся - почаще их мойте!

Что обычно начинают сеять в конце декабря и в январе? Бегонии, эустомы, глоксинии и многие другие цветущие растения. Как правило, сеются они поверхностно, прямо по уплотненной почве без присыпания землей, иначе могут и вовсе не прорасти. Для прорастания большинства из них нужен свет, поэтому малейшее прикапывание может резко снизить процент всхожести.

Без достаточного опыта лучше не стоит браться за:

Анютины глазки при январском посеве порадуют вас цветением уже в мае. Для успеха важна низкая влажность воздуха и относительно невысокая температура в помещении, плюс, конечно же, хорошая досветка. При посадке в марте разница в скорости развития будет минимальной.

Гелиотропы, распространяющие вокруг себя неповторимый ванильно-вишневый аромат, часто советуют сеять в конце января. Но если Вы посадите их ближе к марту, много не потеряете.

Глоксинию можно посадить в январе, но куда меньше хлопот с ней будет при февральской и мартовской посадках, когда световой день станет значительно длиннее.

Дельфиниумы также нежелательно сеять в январе. Они будут ослабленными и первую зиму на улице из-за этого могут плохо перенести. В августе – начале сентября частично начнут цвести, у многих выпущенные цветочные стрелки (которые всегда жалко выламывать) погибнут от первых заморозков, нанеся дополнительный удар по растениям. К тому же, жаркий сухой воздух на начальном этапе негативно влияет на их развитие. Лучше сеять их в марте. Если семена свежие, можно и вовсе обойтись без предварительной стратификации.

Серьезная зелень (укроп, петрушка, кресс-салат) также лучше развивается на свету. А вот лук на перо на подоконнике без дополнительной досветки более или менее получается всегда.

Земляника при раннем посеве развивается плохо. В условиях центрального отопления, при постоянно сухом воздухе в квартире, ее с высокой долей вероятности атакует паутинный клещ. Более крепкая мартовская земляника к концу лета постепенно догонит в развитии январские посадки.

Не имея достаточного опыта, не торопитесь и с посевом петуний в январе. Махровые разновидности сейте на рассаду не раньше конца февраля, а обычные – в марте.

Для эустомы низкая влажность на стартовом этапе (с января по март, когда особенно топят батареи) негативно повлияет на пышность ее цветения впоследствии. Куда как лучше посеять это растение в конце февраля.

Исходя из вышеизложенного, советуем начинать основной посев в марте, тогда не будет проблем с дополнительным уходом. К тому же, у Вас не возникнет вопроса – что делать с переросшей рассадой, если погода за окном не позволит перенести ее в теплицу. Те же томаты можно посеять даже в апреле, а результат все равно будет хорошим за счет увеличивающегося светового дня.