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Интерьер 2020: от чего стоит избавиться, а что стоит добавить в дизайн

Интерьер 2020: от чего стоит избавиться, а что стоит добавить в дизайн
14:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Что же будет популярным в этом году.

Ежегодно дизайнеры дают новые советы по оформлению интерьера дома. Конечно, тренды в цвете стен, вида ночного столика или декора гостиной меняются буквально каждые 12 месяцев. 2020 год не стал исключением. Так какие вещи пора выносить из дома, а что стоит напротив купить – читайте далее.

Некоторые тренды остаются актуальными на десятилетия, кое-что не выйдет из моды и через несколько лет, но, например, цвет стен будет считаться устаревшим уже через год. 

Список вещей, от которых надо избавиться и которые надо приобрести в 2020 году

Забудьте: пластик

Купите: натуральные материалы

Единственный тренд, который популярный уже не первый год и который будет популярным еще в течение долгого времени - минимум пластика. Согласитесь, гораздо приятнее жить среди дерева и стекла, чем пластиковых стульев и кроватей.

Забудьте: ананасовые узоры

Сделайте: цветочные и морские узоры

В прошлом году модными считались стены с ананасовыми рисунками, однако в этом году эксперты настойчиво советуют абстрактные маковые или ромашковые композиции. То, что недавно считалось старомодным, сегодня снова становится популярным.

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Забудьте: серые стены

Сделайте: зеленые стены

С 2019 годом ушла в историю целая декада, а с ней в забытье канут и серые оттенки в интерьере. Зато теплые овсяный, персиковый или розовый войдут в тренды. Однако главным цветом в новом году, кроме синего, должен стать светло-зеленый.

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Квартира, Интерьер, Дом, Дизайн, Дом и сад.
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