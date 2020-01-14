Напыщенность и неуместная роскошь: неактуальный стиль в дизайне интерьера (Фото)

1 Особенно усердствуют те, кто внезапно разбогател и возомнил себя властелином мира. Они больше всего грешат тем, что окружают себя помпезной напыщенностью и нелепой роскошью. Но и народ попроще не желает отставать и с завидным упорством старается превратить свои "апартаменты" как минимум в Версаль, не понимая, что на 30-40 м² "хрущевки" это совсем не по-королевски выглядит. "Элитный евроремонт" Некоторые до сих пор думают, что таким образом можно приблизиться к элите. К счастью, многие уже отходят от стремления сделать в своей малогабаритной квартире и в загородных домах "элитный евроремонт", отказываясь от "неповторимого шика" и "роскоши" во всем и вся. "Элитный евроремонт" на малогабаритных площадях выглядит совсем уж грустно. Но и это еще не все, на постсоветском пространстве укоренилось понятие, что все связанное с евроремонтом имеет вычурное освещение, имитацию звездного неба, моря или глянцевые поверхности с разноцветной подсветкой или чего хуже "художественную" роспись местного пошиба, волны, овалы, купола и много-много ярусов на потолке, и непременную имитацию камина. Даже "хоромы" в хрущевках не преминул "элитный евроремонт", причем был сделан совсем недавно. Совет: Если вы накопили денег и уже готовы делать ремонт, не стоит повторят интерьеры с "элитными евроремонтами", ведь они были модными 10-15 лет назад.

2 "Приблатненная пафосность" и мнимая роскошь Фееричный пример интерьера любителя пафоса и помпезности. До сих пор еще встречаются почитатели "приблатненной пафосности", которые неизменно восхищаются "богатством" своего интерьера, упорно не понимая, что лепнина в "хрущевских хоромах" смотрится нелепо, не говоря о балдахинах, ламбрекенах, фресках и золоченых унитазах. Хотя такой стиль даже в загородных домах тех, кто успел побольше "заработать" в лихие 90-е, тоже смотрится не лучшим образом. Именно они первыми стали "законодателями" моды на мнимую роскошь и неуместную помпезность жилого помещения. Такая лепнина и купола неуместны в маленьких квартирах, да и вообще в жилом помещении. Не стоит так оформлять свою квартиру сейчас. И самое непостижимое, что некоторые в таком стиле оформляют свои интерьеры даже сегодня, ведь только сейчас поднакопили денег и "наконец-то могут позволить себе жить как люди". Модный привет с 90-х от хозяина, который до сих пор гордится своими "достижениями" в коллекционировании оргтехники и организации быта. Многие застряли в тех временах, когда стерео и видеосистемы были просто заоблачной мечтой для основной массы народа. А те, кому удалось этим обзавестись, до сих пор кичатся мнимыми достижениями и "неимоверным богатством".

3 "Дорого-богато" Некоторые нувориши доходят до полного абсурда в стремлении выставить свой достаток напоказ. Стремление показать свою внезапно нагрянувшую "статусность" даже в оформлении интерьера порой переходит все разумные границы. Каждый нувориш считает своим долгом не просто выпятить имеющийся достаток, а впихнуть в свою "роскошную" и заоблачно богатую квартиру все и сразу. Полная абсурдность в стремлении показать свой достаток приводит к таким дизайнам. Как правило, в таких апартаментах "золото" везде и всюду: на потолке, мебели, посуде, портьерах, лестницах и даже унитазах. Внезапно разбогатевший нищий народ доходит до настоящего фанатизма, "преображая и украшая" свои квартиры, и никак не понимает, что такими действиями показывает лишь свое дурновкусие.

4 Дешевые предметы, завуалированные под "роскошь" Некоторые пытаются окружить себя "золоченой роскошью" с помощью потолочной плитки из самого дешевого пенопласта. Еще смешнее и абсурдней выглядит стремление казаться богатым. Огромное количество репродукций низкого качества, позолота на пластике и пенопласте, собственноручно сделанные фрески или скульптуры (чтобы и на этом сэкономить, а заодно продемонстрировать таланты), вязаные салфеточки, непременно с золотой нитью и т.д. Подобным украшательством грешат владельцы, которые не имеют достаточно средств оформить интерьер как у большинства "звезд". Мастеровые люди собственноручно пытаются создать "богатый" интерьер. Дешевки, завуалированные под "роскошь" выглядят настолько смешно, что лучше иметь голые стены, нежели именно так "богато украшенный" интерьер.

5 "Императорские замашки" Такие дизайн-проекты очень популярны у владельцев особняков. Дворцовый декор как магнитом притягивает тех, кто мнит себя, по меньшей мере, аристократом, а в идеале – императором и готов на все, чтобы и интерьер соответствовал "его величеству". Колонны, пилястры, массивная лепнина, огромные фрески и портреты во всю стену (естественно членов "монаршего" семейства), позолота, балдахины, скульптуры, фонтаны и натуральный мрамор. Роскошный дворцовый интерьер в малогабаритке потешит любое "императорское" самолюбие, но выглядит совсем не к месту. И это далеко не весь список того, что хотели бы видеть любители помпезности у себя дома. И хорошо если у владельца с такими наклонностями есть загородный особняк, где все ЭТО хоть не так грустно и убийственно будет смотреться, как на площадях малогабаритной "хрущевки". Но бывают оригиналы, которые стараются на 30 кв.м., а то и меньше сделать Версаль.