Напыщенность и неуместная роскошь: неактуальный стиль в дизайне интерьера (Фото)

Особенно усердствуют те, кто внезапно разбогател и возомнил себя властелином мира.
Они больше всего грешат тем, что окружают себя помпезной напыщенностью и нелепой роскошью. Но и народ попроще не желает отставать и с завидным упорством старается превратить свои "апартаменты" как минимум в Версаль, не понимая, что на 30-40 м² "хрущевки" это совсем не по-королевски выглядит.
"Элитный евроремонт"
Некоторые до сих пор думают, что таким образом можно приблизиться к элите.
К счастью, многие уже отходят от стремления сделать в своей малогабаритной квартире и в загородных домах "элитный евроремонт", отказываясь от "неповторимого шика" и "роскоши" во всем и вся.
"Элитный евроремонт" на малогабаритных площадях выглядит совсем уж грустно.
Но и это еще не все, на постсоветском пространстве укоренилось понятие, что все связанное с евроремонтом имеет вычурное освещение, имитацию звездного неба, моря или глянцевые поверхности с разноцветной подсветкой или чего хуже "художественную" роспись местного пошиба, волны, овалы, купола и много-много ярусов на потолке, и непременную имитацию камина.
Даже "хоромы" в хрущевках не преминул "элитный евроремонт", причем был сделан совсем недавно.
Совет: Если вы накопили денег и уже готовы делать ремонт, не стоит повторят интерьеры с "элитными евроремонтами", ведь они были модными 10-15 лет назад.
"Приблатненная пафосность" и мнимая роскошь
Фееричный пример интерьера любителя пафоса и помпезности.
До сих пор еще встречаются почитатели "приблатненной пафосности", которые неизменно восхищаются "богатством" своего интерьера, упорно не понимая, что лепнина в "хрущевских хоромах" смотрится нелепо, не говоря о балдахинах, ламбрекенах, фресках и золоченых унитазах. Хотя такой стиль даже в загородных домах тех, кто успел побольше "заработать" в лихие 90-е, тоже смотрится не лучшим образом. Именно они первыми стали "законодателями" моды на мнимую роскошь и неуместную помпезность жилого помещения.
Такая лепнина и купола неуместны в маленьких квартирах, да и вообще в жилом помещении.
Не стоит так оформлять свою квартиру сейчас.
И самое непостижимое, что некоторые в таком стиле оформляют свои интерьеры даже сегодня, ведь только сейчас поднакопили денег и "наконец-то могут позволить себе жить как люди".
Модный привет с 90-х от хозяина, который до сих пор гордится своими "достижениями" в коллекционировании оргтехники и организации быта.
Многие застряли в тех временах, когда стерео и видеосистемы были просто заоблачной мечтой для основной массы народа. А те, кому удалось этим обзавестись, до сих пор кичатся мнимыми достижениями и "неимоверным богатством".
"Дорого-богато"
Некоторые нувориши доходят до полного абсурда в стремлении выставить свой достаток напоказ.
Стремление показать свою внезапно нагрянувшую "статусность" даже в оформлении интерьера порой переходит все разумные границы. Каждый нувориш считает своим долгом не просто выпятить имеющийся достаток, а впихнуть в свою "роскошную" и заоблачно богатую квартиру все и сразу.
Полная абсурдность в стремлении показать свой достаток приводит к таким дизайнам.
Как правило, в таких апартаментах "золото" везде и всюду: на потолке, мебели, посуде, портьерах, лестницах и даже унитазах. Внезапно разбогатевший нищий народ доходит до настоящего фанатизма, "преображая и украшая" свои квартиры, и никак не понимает, что такими действиями показывает лишь свое дурновкусие.
Дешевые предметы, завуалированные под "роскошь"
Некоторые пытаются окружить себя "золоченой роскошью" с помощью потолочной плитки из самого дешевого пенопласта.
Еще смешнее и абсурдней выглядит стремление казаться богатым. Огромное количество репродукций низкого качества, позолота на пластике и пенопласте, собственноручно сделанные фрески или скульптуры (чтобы и на этом сэкономить, а заодно продемонстрировать таланты), вязаные салфеточки, непременно с золотой нитью и т.д.
Подобным украшательством грешат владельцы, которые не имеют достаточно средств оформить интерьер как у большинства "звезд".
Мастеровые люди собственноручно пытаются создать "богатый" интерьер.
Дешевки, завуалированные под "роскошь" выглядят настолько смешно, что лучше иметь голые стены, нежели именно так "богато украшенный" интерьер.
"Императорские замашки"
Такие дизайн-проекты очень популярны у владельцев особняков.
Дворцовый декор как магнитом притягивает тех, кто мнит себя, по меньшей мере, аристократом, а в идеале – императором и готов на все, чтобы и интерьер соответствовал "его величеству". Колонны, пилястры, массивная лепнина, огромные фрески и портреты во всю стену (естественно членов "монаршего" семейства), позолота, балдахины, скульптуры, фонтаны и натуральный мрамор.
Роскошный дворцовый интерьер в малогабаритке потешит любое "императорское" самолюбие, но выглядит совсем не к месту.
И это далеко не весь список того, что хотели бы видеть любители помпезности у себя дома. И хорошо если у владельца с такими наклонностями есть загородный особняк, где все ЭТО хоть не так грустно и убийственно будет смотреться, как на площадях малогабаритной "хрущевки". Но бывают оригиналы, которые стараются на 30 кв.м., а то и меньше сделать Версаль.
Неуемный фанатизм
Некоторые даже повзрослев, не могут расстаться с физиономиями любимых героев.
Пока кто-то мнит себя богатыми и успешными, даже с гипсовыми или чего хуже пенопластовыми колоннами и пилястрами в малогабаритной квартире, другие индивиды стараются украшать свое жилище фотографиями любимых героев из кинофильмов, мультфильмов, аниме и т.д. Но это вполне нормально, если такое увлечение заканчивается украшенной стеной в комнате подростка или родители пытаются сделать подарок малышу, повторив дизайн места обитания любимого героя.
Но бывают случаи, когда такая любовь и почитание превращается в настоящий фанатизм и тогда их комнаты и даже квартиры становятся жутким зрелищем, где с каждой стены, потолка, фасадов мебели и даже постельных принадлежностей смотрят тысячи картинок с физиономиями любимых героев.