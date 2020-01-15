Когда свое уже отработала: что делать с елкой после Нового года?

Лучше всего использовать отработавшее свое новогоднее дерево с максимальной пользой.

Отгремели новогодние салюты, резко пошло на спад число срочных вызовов скорой медицинской помощи, граждане трудоспособного возраста массово вышли на работу с единственным желанием в наступившем году максимально повысить свою низкую производительность труда.

Тем временем, и без того замызганные и изрядно истоптанные за 2 недели домашние ковры в зонах вокруг установленных натуральных елок начинают массово покрываться заметным хвойным опадом. Становится совершенно очевидно, что до Китайского Нового года с такими зелеными "красавицами" совершенно точно будет не дотянуть.

Что же делать? Лучше всего использовать отработавшее свое новогоднее дерево с максимальной пользой. С точки зрения дачника варианты есть следующие:

Еловые ветки – это прекрасный лапник, идеально подходящий для снегозадержания над различными невысокими культурами. Например, для клубники – это почти идеальный вариант. Такое укрытие "дышит", что исключает возможность возникновения эффекта выпревания в период продолжительных оттепелей и с приходом весеннего тепла.

Частично пожелтевшим к весне лапником можно защитить нежные проростки тыквенных и бобовых культур от изголодавшихся за зиму местных птиц, которые способны выклевывать из земли семена (особое внимание к воронам и галкам).

Разложенный на грядах лапник защитит их и от "черных" дел домашних животных. Кошачьи подкопы после того как они сходят в туалет на участке хорошо знакомы многим дачникам. У нас же Муся и Барсик порой еще устраивают забеги по участку, не разбирая дороги, когда земля из-под лап летит в разные стороны (порой и вместе с высаженной на постоянное место молодой рассадой).

Даже осыпавшиеся и пожелтевшие иголки могут сослужить прекрасную службу. Ведь их реакция после отлеживания начнет постепенно меняться с кислой на нейтральную, а это уже неплохая водо- и воздухопроницаемая мульча, дополнительно защищающая посевы от назойливых слизней и улиток.

Свежую еловую хвою можно использовать для заварки антипростудных укрепляющих иммунитет чаев. В северных лагерях заключенные употребляли такие отвары для защиты от цинги.

Если хвои порядочно, особенно уже опавшей, самое время побаловать себя хвойными ваннами. Для этого хвою предварительно собирают в небольшой полотняный мешочек, а затем опускают его в горячую воду. Еловая ванна не только расслабляет, но и самым благотворным образом сказывается на состоянии кожи – она омолаживается и осветляется, за пару процедур уходит даже чрезмерная грубость на пятках. Не бойтесь погружаться в такую воду с головой, чтобы положительный укрепляющий эффект отразился и на волосах.

Помните, как в детстве мы дышали над кастрюлей с отварной картошкой? Меняем картошку на хвойный отвар и делаем все то же самое. Заложенный прежде нос тут же позволит Вам вздохнуть полной грудью, бронхи очистятся от слизи и без промедления раскроют весь заложенный в них потенциал.

Оставшийся оголенный ствол можно пустить на растопку печки в доме или бане. Теплоемкость у ели не такая высокая, как у березы, но зато окружающий воздух наполнится неповторимым хвойным ароматом. Будьте осторожны, ель искрит и быстро прогорает. Если камина нет, можно сжечь елку на мангале, попутно запекая рыбу или готовя шашлыки.

Даже шишкам можно найти применение. Покройте их лаком, и у Вас появятся оригинальные елочные игрушки для будущих встреч Нового года.

Конечно, с одной небольшой новогодней елки в полной мере запастись лапником у Вас не получится, но если подключить к процессу выброшенные соседями деревья, то столь популярный сегодня на Западе рециклинг будет полностью оправдан.