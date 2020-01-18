Куда девать ненужную макулатуру? Идеи использования старых журналов

1 Не стоит отчаиваться, ведь эффектный элемент декора можно смастерить самому из... старых журналов. Хитрые способы альтернативного использования ненужной глянцевой макулатуры помогут сделать что-то особенное своими руками. Рамка для фотографий Скрученные в трубочки страницы глянцевых журналов и каталогов можно использовать для создания и декора рамок для фотографий и зеркал. Новые яркие рамки прекрасно подойдут для размещения детских снимков и декора стен.

2 Цветочный горшок С помощью журнальных страниц можно обновить невзрачные цветочные горшки. Для этого страницы нужно скрутить в плотные трубочки и приклеить по периметру горшка.

3 Настольная подставка Нехитрые манипуляции с ножницами и клеем поможет превратить старый журнал в оригинальную подставку для канцелярских принадлежностей.

4 Отделочный материал Журнальные страницы можно использовать в качестве полноценного отделочного материала стен. Правда процесс отделки достаточно кропотлив и займет много времени. Для реализации данной идеи, страницы нужно скрутить в плотные трубочки и по очереди клеить на стену. Результатом работы станет акцентная стена с уникальной фактурой и рисунком.

5 Органайзер Оригинальный органайзер для канцелярских принадлежностей, сплетенный из журнальных страниц, скрученных в тонкие трубочки.

6 Фигурки животных Фигурки собак, склеенные из скрученных в трубочки журнальных страниц. Такие поделки могут стать источниками реального дохода, ведь в интернете их цена достигает 200 долларов.

7 Дамская сумочка Дамская сумка, которую может сплести каждый из плотных глянцевых страниц, сложенных в длинные полоски.

8 Журнальный столик Журнальный столик, сделанный из кипы скрученных в трубочки журналов и круглой стеклянной столешницы, станет стильной деталью любой гостиной.

9 Посуда и подставки Страницы журналов, скрученные в тонкие трубочки, можно использовать для создания необычных тарелок и подставок под горячее. Единственным недостатком таких поделок является то, что бумага плохо переносить влагу. Поэтому для того, чтобы изделия прослужили дольше, покройте их толстым слоем клея или другого защитного покрытия.

10 Елочные игрушки Вместо того, чтобы просто выбросить внушительную коллекцию глянца, используйте его для создания оригинальных елочных украшений. Таким образом вы сможете обзавестись большим количеством елочных шариков, не потратив на это ни копейки.

11 Панно Творческий подход и немного усердия позволят превратить страницы старых журналов в необычные настенные панно.

12 Корзины Если ваша коллекция журналов достаточно внушительная, используйте их для создания красочных и практичных корзин. Готовые изделия можно использовать для хранения одежды и прочих мелочей.

13 Табуреты Невысокие табуретки, для создания которых потребовались лишь стопки журналов, старые ремни и мягкие подушечки.

14 Ваза Потрясающая ваза, сделать которую можно, если под рукой есть стопка журналов и клей. Для создания данного шедевра страницы журналов нужно сложить в полоски, а полоски аккуратно скрутить в объемные круги, фиксируя клеем. Когда клей высохнет, кружки разного размера нужно склеить между собой, используя подходящую форму.

15 Часы Яркие часы, сделанные из страниц глянцевых изданий, скрученных в объемные кружочки, станут эффектной деталью и прекрасным украшением одной из стен квартиры.

16 Объемная буква Из журнальных страниц можно сделать большие объемные буквы, которые сейчас широко используются для декора. Для этого странички нужно свернуть в тонкие трубочки, зафиксировать клеем и приклеить на букву, вырезанную заранее из плотного картона.

17 Светильники Журнальные страницы отлично пропускают свет, поэтому их можно использовать для создания оригинальных абажуров для светильников.

18 Шкатулка Плотные страницы журналов прекрасно подойдут для создания оригинальной шкатулки, в которой можно хранить заколки и украшения.