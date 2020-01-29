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Среда, 29.01.2020
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Где хранить обувь? Нестандартные решения для интерьера (Фото)

Смотрите фото (21)
Где хранить обувь? Нестандартные решения для интерьера (Фото)
13:25 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Несколько вариантов систем хранения, которые позволят упорядочить всю обувь и найти каждой паре свое место в доме.

  • 1

    Классические выдвижные деревянные полки

    Обувь можно расположить в обычном шкафу с выдвижными полками.

  • 2

    Металлические полки для обуви

    Сегодня компании-производители предлагают разнообразные идеи металлических полок и стеллажей для хранения обуви.

  • 3

    Органайзер для хранения обуви

    Практичный и удобный органайзер для повседневной обуви.

  • 4

    Хранение обуви в подсобном помещении

    Оригинальная идея для хранения обуви, которая поможет сэкономить свободное пространство.

  • 5

    Большой деревянный стеллаж

    Интерьер помещения с полками и стеллажами для обуви смотрится более аккуратно.

  • 6

    Шкафчики со стеклянными дверцами

    Классические деревянные шкафы, которые отлично подойдут для хранения большого количества обуви.

  • 7

    Чемодан для хранения весенней обуви

    Старый чемодан для одежды можно использовать для хранения обуви.

  • 8

    Небольшой круглый стеллаж

    Круглые стеллажи небольшой высоты легко встраиваются практически в любые ниши.

  • 9

    Подставка-распорка для сапог

    Отличное решение, которое подойдёт для настоящих любительниц моды и современного стиля.

  • 10

    Небольшая металлическая полка в прихожую

    Металлическая настенная полка для повседневной обуви.

  • 11

    Экономия пространства

    Стеллаж из металлических труб, который можно прикрепить как на дверь, так и на стену.

  • 12

    Пятиярусная полка для обуви

    Бюджетный алюминиевый стеллаж для хранения обуви.

  • 13

    Комод для обуви

    Традиционный деревянный комод для обуви с откидными дверцами.

  • 14

    Обувные тумбы в прихожую

    Спасти прихожую от беспорядка помогут специальные тумбы и комоды с откидными дверцами.

  • 15

    Деревянный стеллаж для прихожей

    Деревянный стеллаж для обуви, который можно легко сделать своими руками.

  • 16

    Алюминиевая этажерка

    Многоярусная мебельная конструкция для обуви.

  • 17

    Идеальная модульная система для бытового помещения

    Специальная система вешалок для хранения шузов.

  • 18

    Отреставрированный шкаф

    Старый шкаф можно использовать в прихожей для хранения обуви.

  • 19

    Подвесной органайзер для обуви

    Подвесной обувной гардероб.

  • 20

    Небольшой шкафчик с откидными дверцами

    Тумба с несколькими откидными отделениями.

Роскошная обивка: ТОП-18 восхитительные идеи перетяжки мягкой мебели (Фото) 

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Обувь, Интерьер, Дизайн, Хранение, Хранение обуви.
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