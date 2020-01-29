Где хранить обувь? Нестандартные решения для интерьера (Фото)

1 Классические выдвижные деревянные полки Обувь можно расположить в обычном шкафу с выдвижными полками.

2 Металлические полки для обуви Сегодня компании-производители предлагают разнообразные идеи металлических полок и стеллажей для хранения обуви.

3 Органайзер для хранения обуви Практичный и удобный органайзер для повседневной обуви.

4 Хранение обуви в подсобном помещении Оригинальная идея для хранения обуви, которая поможет сэкономить свободное пространство.

5 Большой деревянный стеллаж Интерьер помещения с полками и стеллажами для обуви смотрится более аккуратно.

6 Шкафчики со стеклянными дверцами Классические деревянные шкафы, которые отлично подойдут для хранения большого количества обуви.

7 Чемодан для хранения весенней обуви Старый чемодан для одежды можно использовать для хранения обуви.

8 Небольшой круглый стеллаж Круглые стеллажи небольшой высоты легко встраиваются практически в любые ниши.

9 Подставка-распорка для сапог Отличное решение, которое подойдёт для настоящих любительниц моды и современного стиля.

10 Небольшая металлическая полка в прихожую Металлическая настенная полка для повседневной обуви.

11 Экономия пространства Стеллаж из металлических труб, который можно прикрепить как на дверь, так и на стену.

12 Пятиярусная полка для обуви Бюджетный алюминиевый стеллаж для хранения обуви.

13 Комод для обуви Традиционный деревянный комод для обуви с откидными дверцами.

14 Обувные тумбы в прихожую Спасти прихожую от беспорядка помогут специальные тумбы и комоды с откидными дверцами.

15 Деревянный стеллаж для прихожей Деревянный стеллаж для обуви, который можно легко сделать своими руками.

16 Алюминиевая этажерка Многоярусная мебельная конструкция для обуви.

17 Идеальная модульная система для бытового помещения Специальная система вешалок для хранения шузов.

18 Отреставрированный шкаф Старый шкаф можно использовать в прихожей для хранения обуви.

19 Подвесной органайзер для обуви Подвесной обувной гардероб.