Красиво жить не запретишь: ТОП-10 самых дорогих квартир в мире в 2019 году (Фото)

1 Прежде чем углубляться в тему, нужно вспомнить, что на стоимость жилья влияют многие факторы, такие как город, район и удобство. Этот список был составлен с помощью данных, представленных Curbed New York, CNBC & Lux-Residence. One Hyde Park, Лондон Лондонский One Hyde Park был одним из самых дорогих многоквартирных домов в мире. Одним из самых дорогих его резиденций является Пентхаус D стоимостью 237 млн долларов, что делает его одним из самых дорогих апартаментов в Лондоне вообще. Важно, что пентхаус не меблирован, но в самом здании есть эпические удобства, такие как озоновый бассейн.

2 Le Penthouse, Нью-Йорк Этот нью-йоркский пентхаус стоимостью в безумные 98 миллионов долларов является воплощением роскоши. Расположенный на Мэдисон-Авеню (Madison Avenue), в центре города, пентхаус занимает площадь в 1840 кв. метров и включает множество удобств, таких как 14 ванных комнат, бесчисленные камины, а также бассейн на крыше и джакузи. В помощь жильцам также есть швейцар и няня. Как говорится в объявлении, эта квартира "обеспечивает полноценный и сдержанный современный образ жизни".

3 Residence Odeon Tower, Монако Несмотря на свои размеры, Монако остается одним из самых богатых мест в мире. Поэтому в этом независимом французском городе-государстве находятся несколько их самых дорогих квартир в мире. Таким образом, мы вправе включить Монако в этот список, и, соответственно, на сайтах недвижимости можно найти квартиру, которая продается сейчас по цене выше 67 миллионов долларов. Этот изысканный люкс с захватывающим видом на город расположен в Odeon Tower. К услугам гостей 4 спальни, высокотехнологичная кухня, винный погреб и многое другое.

4 Пентхаус One Thousand Museum, Майями Жаркий климат Майами наверняка прожжет дыру в кармане любого, кто хочет жить роскошно. И эта недвижимость стоимостью 49 миллионов долларов вполне соответствует этому заявлению. Апартаменты One Thousand Museum с потрясающим видом на центр Майами и залив Бискейн (Biscayne Bay) расположен в самом центре Майами. Этот пентхаус с отличным дизайном располагает террасой площадью 90 кв. м, шестью спальнями, 8 ванными комнатами и собственным бассейном.

5 Башня Федерации, Москва Из этих восхитительных апартаментов открывается уникальный вид на город. 3-уровневая роскошная квартира занимает площадь 431 кв. метров, в ней 7 спален и другие коммунальные удобства. Квартира отличается элегантным роскошным дизайном, важной частью которого является стеклянный купол, окружающий квартиру. Текущая цена составляет 39 миллионов долларов.

6 16E, Париж Эта великолепная квартира находится в Городе огней и раскинулась на 537,50 квадратных метров. Если вы ее приобретете, то получите в общей сложности 5 спален и ванных комнат, офис и доступ во внутренний двор, а также великолепный вид на Эйфелеву башню. Отделка квартиры выполнена в стиле излюбленной архитектуры французской монархии, где все покрыто золотом. И это жилье может стать вашим за 23 млн долларов.

7 Le Panorama, Монте-Карло Эта недвижимость площадью 157 квадратных метров настолько роскошна, что цена должна быть заоблачной. Расположенная в самом сердце Монте-Карло, Le Panorama открывает своим жильцам потрясающий вид на гоночную трассу Гран-При Формулы-1. В квартире 6 комнат и ванных комнат, 4 парковочных места, 5 винных погребов и собственный кинотеатр со звукоизоляцией. Хотя цена этой квартиры неизвестна, другие квартиры в этом здании оцениваются в пределах 12 миллионов долларов. Следовательно, цена этой квартиры будет не ниже.

8 Пентхаус Le Reve, Дубай Пентхаус Le Reve занимает площадь 1333 кв. м и является одним из лучших мест для отдыха в Дубае. В квартире 7 ванных комнат и 5 спален, комната для прислуги (потому что, если вы живете в такой квартире, у вас должна быть горничная), студия и просторные, открытые комнаты. Помимо услуг консьержа и частного лифта, вы можете воспользоваться паровой баней, сауной и тренажерным залом, чтобы поддерживать себя в форме. Общая стоимость жилья составляет 12 млн долларов.

9 Capella The Сlub, Сингапур Сам по себе Сингапур – дорогой город. Следовательно, уровень жизни здесь, естественно, выше, чем в большинстве мест, представленных в этом списке. Тем не менее, это не означает, что высокая стоимость жизни как-то негативно отражается на роскоши. Некоторые из этих роскошных мест, на самом деле, являются лучшими сингапурскими достопримечательностями, что можно увидеть в Capella The Club. Готовая к заселению квартира в этом комплексе стоит от 36 000 долларов ежемесячно. К услугам гостей квартиры с ремонтом, первоклассные удобства и регулярная уборка. Ежегодная арендная плата доходит до умопомрачительной цифры в 4,3 миллиона долларов.