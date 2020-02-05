Идеи использования мозаики в дизайне сада и дачи (Фото)

1 Раковина Старую невзрачную раковину можно превратить в необычный предмет декора, украсив ее цветной мозаикой.

2 Скворечники Очаровательные скворечники, украшенные керамической мозаикой, не только порадуют птиц, но и станут изысканным украшением приусадебного участка.

3 Божьи коровки Милейшие божьи коровки из бетона, украшенные керамической мозаикой, станут прекрасным украшением грядок.

4 Табурет Красочный табурет, декорированный яркой мозаикой.

5 Классики Порадуйте детвору необычными классиками, выложенными из мозаики.

6 Открытый очаг Потрясающий уличный очаг из старой шины, украшенный мозаикой из камней и осколков керамической плитки.

7 Садовая скульптура Великолепная садовая скульптура фламинго, украшенная мозаикой.

8 Цветочные вазоны Фантастические цветочные вазоны из труб ПВХ, декорированные керамической мозаикой.

9 Садовая дорожка Аккуратная садовая дорожка из бетонных блинов, украшенных великолепной керамической мозаикой.

10 Пни Обычные пни можно облагородить и превратить в оригинальные садовые табуреты.

11 Цветочные горшки Цветные осколки старого сервиза помогут превратить невзрачные цветочные горшки в настоящее произведение искусства.

12 Панно Оригинальное панно, украшенное керамической мозаикой и ненужными чашками.

13 Стол Цветная стеклянная или керамическая мозаика поможет освежить старую столешницу садового стола.

14 Скамейка Деревянную скамейку можно преобразить до неузнаваемости, украсив ее мозаичными узорами.

15 Череп Оригинальная альтернатива садовым скульптурам птиц и божьих коровок — череп, украшенный мозаикой из цветного стекла.

16 Дорожка Удивительная дорожка, вымощенная каменной мозаикой.