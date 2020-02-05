Скачать
Среда, 05.02.2020
Министрам урезали зарплаты и премии
Министрам урезали зарплаты и премии
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля

Идеи использования мозаики в дизайне сада и дачи (Фото)

Смотрите фото (18)
Идеи использования мозаики в дизайне сада и дачи (Фото)
12:00 Сегодня Телеграф samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com

Идеи великолепных садовых мозаичных декораций мы собрали для наших читателей в этом обзоре.

  • 1

    Раковина

    Старую невзрачную раковину можно превратить в необычный предмет декора, украсив ее цветной мозаикой.

  • 2

    Скворечники

    Очаровательные скворечники, украшенные керамической мозаикой, не только порадуют птиц, но и станут изысканным украшением приусадебного участка.

  • 3

    Божьи коровки

    Милейшие божьи коровки из бетона, украшенные керамической мозаикой, станут прекрасным украшением грядок.

  • 4

    Табурет

    Красочный табурет, декорированный яркой мозаикой.

  • 5

    Классики

    Порадуйте детвору необычными классиками, выложенными из мозаики.

  • 6

    Открытый очаг

    Потрясающий уличный очаг из старой шины, украшенный мозаикой из камней и осколков керамической плитки.

  • 7

    Садовая скульптура

    Великолепная садовая скульптура фламинго, украшенная мозаикой.

  • 8

    Цветочные вазоны

    Фантастические цветочные вазоны из труб ПВХ, декорированные керамической мозаикой.

  • 9

    Садовая дорожка

    Аккуратная садовая дорожка из бетонных блинов, украшенных великолепной керамической мозаикой.

  • 10

    Пни

    Обычные пни можно облагородить и превратить в оригинальные садовые табуреты.

  • 11

    Цветочные горшки

    Цветные осколки старого сервиза помогут превратить невзрачные цветочные горшки в настоящее произведение искусства.

  • 12

    Панно

    Оригинальное панно, украшенное керамической мозаикой и ненужными чашками.

  • 13

    Стол

    Цветная стеклянная или керамическая мозаика поможет освежить старую столешницу садового стола.

  • 14

    Скамейка

    Деревянную скамейку можно преобразить до неузнаваемости, украсив ее мозаичными узорами.

  • 15

    Череп

    Оригинальная альтернатива садовым скульптурам птиц и божьих коровок — череп, украшенный мозаикой из цветного стекла.

  • 16

    Дорожка

    Удивительная дорожка, вымощенная каменной мозаикой.

  • 17

    Фасад дома

    Фасад дома — огромный простор для творчества. Скучные стены загородного дома можно украсить мозаичными картинами или узорами.

Порядок в доме: привычки, с которыми не придется тратить много времени на уборку

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мозаика, Интерьер, Сады, Дача, Интерьер дачи, Интерьер сада.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
04 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
05 Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Сильные снегопады: на Украину надвигается штормовой циклон
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Харрисон Форд снимется в пятой части &quot;Индианы Джонса&quot;
Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь