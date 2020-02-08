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Модные идеи для интерьера спальни: вы будете в восторге (Фото)

Смотрите фото (11)
Модные идеи для интерьера спальни: вы будете в восторге (Фото)
15:20 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Какие модные стили актуальны для спальни? Как выбрать мебель и цвет? Об этом в нашем обзоре.

  • 1

    Неоклассицизм

    Неоклассический стиль - для ценителей роскоши.

    Поклонники элегантной роскоши оценят дизайн спальни в неоклассическом стиле. Характерные черты: лепнина, колоны, арки, четкие линии, бордюры. В качестве декора используются дорогие материалы: гранит, мрамор, натуральное дерево, кожа. Цветовая гамма настенных и потолочных покрытий - нейтральные пастельные оттенки. Такой стиль подойдет для спальни большой площади с высокими потолками.

  • 2

    Эко-стиль

    Эко-стиль - уютная и комфортная спальня.

    Основные тенденции этого стиля - использование натуральных материалов. Спальня будет выглядеть просторной, светлой и уютной. Натуральные материалы и естественная цветовая гамма создадут ощущение максимального расслабления и спокойствия. Это отличный вариант для семей, где спальня общая с детьми.

  • 3

    Стиль хай-тек

    Спальня в стиле хай-тек - для поклонников неординарного дизайна.

    Хотите чего-то экстравагантного и современного? Выбирайте стиль хай-тек. Его основные характеристики: блестящие металлические поверхности и графические линии. Приветствуется корпусная мебель, которую легко и удобно трансформировать по своему усмотрению. Отделка и текстиль выбираются преимущественно в серых, черных и белых оттенках. В качестве дополнения можно использовать зеленые, желтые или красные элементы декора или мебели.

  • 4

    Минималистический стиль

    Стиль минимализма в спальне.

    Стремительный темп современной жизни диктует свои правила. Именно дома хочется расслабится и отдохнуть. Спальня в стиле минимализм - лучшее решение для тех, кто хочет отдыха и покоя после трудового дня. Цветовая гамма для такого оформления - серо-черные оттенки с небольшим вкраплением яркого акцента. Это может быть как элемент мебели, так и декора или текстиля.

  • 5

    Скандинавский стиль

    Скандинавский стиль спальни - грубая массивность в сочетание с нежной цветовой палитрой.

    Использование натуральных материалов и умышленно грубой древесины - отличительные черты скандинавского стиля. В качестве напольного покрытия обычно используется ламинат. Цветовая гамма декора - светлые пастельные оттенки. Оживить интерьер спальни в скандинавском стиле могут лоскутные одеяла или ковры из искусственного меха. В качестве декора можно использовать изделия из джутового шпагата и мешковины.

  • 6

    Молодежный стиль

    Спальня в молодежном стиле.

    Основная черта молодежного стиля - наличие гаджетов, необычных пуфов, мебели-трансформер, водяного матраса и декора ручной работы. Интерьер спальни в таком стиле не загружен лишними деталями и предполагает использование стекла, металла и пластика. В дополнении может быть использован текстиль и натуральное дерево.

    Полезный совет: Цветовая гамма спальни в молодежном стиле может быть самой разнообразной. Здесь нет четких ограничений. В зависимости от предпочтений это могут быть контрастные сочетания черного и белого, смешение ярких оттенков или нежно-пастельная гамма.

  • 7

    Стиль лофт

    Спальня в стиле лофт.

    Сейчас в моде сдержанность и минимализм. Стиль лофт как нельзя лучше соответствует этим требованиям. Интерьер спальни в этом стиле - это максимальное количество свободного места, большие оконные проемы, оригинальные элементы декора, контраст фактур и холодных оттенков. Стены покрываются грубой штукатуркой или оформляются кирпичной кладкой. Потолки окрашиваются в белый цвет и декорируются серыми досками.

  • 8

    Стиль арт-деко

    Спальня в стиле арт-деко - для творческих натур.

    Древние и восточные элементы в сочетание с различными материалами - незаменимые атрибуты стиля арт-деко. Такая спальня подходит для творческих людей. В интерьере приемлемы большая кровать и массивные элементы декора. Цветовая гамма предпочтительно выбирается в синих, оранжевых, фиолетовых или зеленых оттенках.

  • 9

    Стиль модерн

    Спальня в стиле модерн.

    Плавные линии, пластиковые формы, изысканность - основные характеристики спальни в стиле модерн. Для оформления интерьера допускается сочетание стекла, пластика, камня и дерева в неограниченных количествах. Для создания уюта и покоя спальню оформляют в нейтральной цветовой гамме, в которой преобладают пастельные оттенки.

  • 10

    Модульная мебель

    Модульная мебель - оптимальное решение для современной спальни.

    При выборе мебели для спальни лучше отдать предпочтение модульным конструкциям. Такую мебель легко модифицировать, перемещать и собирать. Кровать - основной элемент спальни. Однако, помимо классических моделей можно обратить внимание на: японские кровати; гибкие модели-трансформеры, превращающиеся в диван и адаптирующиеся к изгибам человеческого тела; модульные кровати, состоящие из нескольких пуфиков, которые легко перемещаются.

    Шкафы и комоды не должны создавать ощущение беспорядка. Оптимальный вариант - встроенные конструкции, спрятанные за зеркальной поверхностью.

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