Вычурная фантазия: популярные здания с наклоном (Фото)

1 В старинные времена наклон башни или здания был результатом просчета при строительстве. Инженеры и конструкторы умеют воплощать в жизнь самые невероятные проекты зодчих. Башня Татлина. В 1919 году архитектор-конструктивист Владимир Татлин создал башню, которую планировалось воздвигнуть в Москве или Ленинграде. Высота - 400 метров. Наклон от нормали - 23,5 градусов. Планируемые материалы - стекло и сталь. Проект башни представлял собой совокупность двух наклонных металлических спиралей, состоящих из расположенных одно над другим зданий различной геометрической формы, но при этом гармонично связанных между собой. Посредством механизмов здания вращались вокруг своей оси. Нижнее, самое крупное здание имело форму куба, вращалось со скоростью одного оборота в год. Над ним располагалось здание в форме пирамиды со скоростью вращения один оборот в месяц. Скорость цилиндра - один оборот в день. Остались лишь модели, чертежи и рисунки, которые впечатляют по сей день.

2 "Ворота Европы" (Puerta de Europa de Madrid, ранее Torres KIO) - башни-близнецы. Мадрид, Испания. Это первые в мире наклонные небоскребы. Построенные в 1994 году в стиле постмодернизма, башни наклонены друг к другу под углом в 15 градусов. Высота - 114 метров, 26 этажей. В строительстве использована архитектура а-ля Пизанская башня. Благодаря удачному дизайнерскому решению, архитектура композиции до сих пор остается неповторимой. Обе башни строились одновременно, и постройка их также закончилась в одно и то же время. Puerta de Europa выстроены по проектам американских архитекторов Филиппа Джонсона и Джона Берджи на средства, выделенные Кувейтом (фирма Kuwait Investments Office). Каркас здания сделан из нержавеющей стали, он хорошо виден снаружи. Внутри установлен противовес из монолитного бетона размерами 60×10×10 метров, который и уравновешивает 15-градусный наклон. На крышах обустроены посадочные площадки для вертолетов. Левая площадка окрашена в голубой цвет, а правая - в красный. Также на левой башне можно рассмотреть логотип старейшего испанского банка "Каха Мадрид". На правой башне - символ крупнейшей строительной фирмы "Реалия". Но он был нанесен гораздо позже первого логотипа.

3 Аудитория Aula Medica Каролинского медицинского института. Швеция. Площадь конференц-зала этого лекционного корпуса, на плане имеющего очертания буквы V, составляет 13 700 кв. м. Столь необычная форма объясняется задачей архитекторов вписать в границы постройки объем зала на 1000 мест (на чертеже - полураскрытый веер, или сектор круга) почти в три этажа высотой. Именно поэтому фасады здания имеют отрицательный уклон, а одной из самых ярких архитектурных деталей является скругленный консольный вынос, напоминающий носовую часть корабля. Шестиэтажная конструкция опирается на три несущих пилона, установленных в местах сочленения линий воображаемой буквы V. В этих же точках к ядрам жесткости примыкают лестничные марши и лифтовые шахты. Система фасада состоит из вертикальных деревянных клееных балок и диагональных наклонных перемычек. Они образуют "сетку".

4 Институт общественной политики и международных отношений Иссама Фареса (IFI), Бейрут, Ливан. Проект Zaha Hadid Architects. Как обычно, здание получилось неординарным. Задача стояла непростая: современное новое здание института нужно было "вписать" в контекст построек 19 века, а все основные технические помещения уместить в одном лаконичном здании. Получилось здание общей площадью в 3000 квадратных метров, имеющее трехчастную структуру, которая отражает три основные задачи института: пространство для исследовательской деятельности, место встречи с гостями университета и "подключение" университета к научным процессам во всем мире. Трехчастная структура развивается по вертикали, и каждая часть снабжена собственным входом, чему способствует значительный уклон на участке. Здание расположено на небольшом участке с перепадом рельефа в 7 метров между северной и южной границами. Площадь первых трех этажей здания уменьшена и заметно расширен 4-5 этаж и крыша-терраса за счет 21-метрового консольного выноса. Здание выполнено из монолитного железобетона. Бетонные модули имеют фигурную наружную плоскость. Рельеф декора на фасаде, наклонные откосы окон, расшивка швов - все эти детали безукоризненны.

5 Монреальская башня. Монреаль, Канада. Башня является частью Олимпийского стадиона в Монреале. Она является самой высокой наклоненной башней в мире. Высота - 175 метров. На ней расположены обзорные площадки, открывающие захватывающий вид на Монреаль. Посетители могут достигнуть вершины на стеклянном прозрачном фуникулере, который вмещает 76 пассажиров. Фуникулер - единственный в мире, работающий в искривленной структуре. У него есть гидравлическая система, которая позволяет каюте оставаться горизонтальной во время двухминутной поездки к вершине. Угол наклона башни - 45 градусов. Кстати, наклон Пизанской башни - всего 5 градусов. Как может структура с такой наклонной поверхностью держаться, не падая? Ответ на эту загадку заключается в массовом отношении: у вершины масса башни - 8000 тонн, а у основы из бетона масса составляет 145 000 тонн.

6 Небоскреб Capital Gate. Абу-Даби, ОАЭ. Уникальный 160-метровый наклонный небоскреб. Введен в эксплуатацию в конце 2011 года. Еще на этапе строительства небоскреб был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире. Отклонение от вертикальной оси составляет 18 градусов в западном направлении. Фундамент небоскреба, построенного по проекту архитектурной фирмы RMJM, укреплен 490 сваями, забитыми на глубину 30 метров в грунт. Основой конструкции самого здания является стальной армированный "скелет" из 8,5 тысячи пластин диагональной конструкции. Именно он распределяет нагрузку и не позволяет башне упасть. Поверх сетки из арматурной стали смонтированы 728 больших стеклянных панелей в форме ограненных алмазов, каждая из которых состоит из 18 стекол и весит около 5 тонн. Всего на фасаде башни 12,5 тысячи стекол.

7 Скалодром Excalibur. Гронинген, Голландия. Экскалибур - это самая высокая в мире стена для альпинистов. Голландия расположена не в горной местности, поэтому власти города решили создать искусственные условия для тех, кто предпочитает активный отдых и наплыв адреналина. Высота сооружения - 37 метров, специфически изогнутая форма. Только опытные скалолазы смогут полностью преодолеть препятствие. Доступ к стене не ограничен, и каждый человек может воспользоваться ей абсолютно бесплатно.

8 Штаб-квартира CCTV. Пекин, Китай. Здание было построено в 2009 году, ныне там располагается главный офис центрального китайского телевидения. Это здание стало самым крупным проектом нидерландского архитектора Рэма Колхаса. Петлеобразное здание было "преднамеренной атакой" на банальные формы привычных небоскребов. Высота 234 метра, 54 этажа. Вид весьма оригинальный: здание является кольцеобразной структурой из пяти вертикальных и горизонтальных секций. Две наклонные башни, соединенные сверху консольными выносами: выступающая консоль 75 м на запад, 67 м на юг. Обе башни отклонены от вертикали на 6 градусов и повернуты так, что поддерживают и уравновешивают друг друга. Главной особенностью конструкции небоскреба является пространственная решетка здания, формирующая основной объем. Ее узор хорошо читается на фасаде. Целостность образа формируют стеклянные панели серебристо-серого цвета, гармонирующего с пекинским небом.

9 Torre de telecomunicaciones de Montjuïc (Коммуникационная башня Монжуик). Барселона. Испания. Проект Сантьяго Калатравы. Второе название - "Башня Калатравы". Общая высота элегантной башни - 136 м. Концепцию силуэта футуристического сооружения архитектор разрабатывал, опираясь на образ атлета-факелоносца. Наклон основной вертикали композиции на 17 градусов в сторону города придает башне дополнительную динамичность, а полуциркульная корона в верхней части как бы венчает весь холм. В основу вышки положена конструкция, напоминающая чашу на наклонной изящной ножке. Опора сооружения в виде широкого "зонта", облицованного белой керамической мозаикой, плавно переходит в крышу офисного здания. В центре чаши установлена телевизионная антенна-игла, которая по совместительству служит еще и солнечными часами.

10 "Пизанская башня" в Америке. Найлс (Чикаго), США. Эта "Пизанская башня" на самом деле уже больше 70 лет украшает американский город Найлс в штате Иллинойс (Найлс - пригород столицы Иллинойса Чикаго). Прагматичные американцы сделали свою падающую башню функциональной: она по назначению - водонапорная. Построена в начале 30-х годов XX века как точная копия Пизанской - но ровно вполовину от размеров оригинала. Угол отклонения от вертикали - 5,3 градуса.

11 Bella Sky Hotel. Копенгаген, Дания. Можно смело назвать Bella Sky самым наклонным отелем мира. Гостиницу спроектировали архитекторы из студии 3XN. Необычна форма здания. Оно состоит из двух соединенных между собой башен высотой 76,5 метра с углом наклона 15 градусов. 23 этажа. Площадь - 42 000 квадратных метров. Наклонные башни являются не просто смелым архитектурным экспериментом, они имеют определенную цель. Из каждого номера отеля открывается панорамный вид на ландшафт территории парка Амагер и нового района Орестад, а также на все исторические крыши Копенгагена. Все 814 номеров выполнены в северном стиле модерн - простые, функциональные, высокий уровень дизайна и материалов. В интерьерах - кожа, клен и дуб. Отель Bella Sky неформально называют "танцующей парой".