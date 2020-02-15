Правила светодизайна: как организовать освещение в квартире

1 Сегодня существует огромное количество различных дизайнов стильных ламп, выполненных в различных форматах и стилях. В дизайне существует отдельное направление, связанное со светом, и с каждым годом появляются тысячи восхитительных и уникальных люстр. Каждая из этих деталей является дополнением к тщательно продуманному интерьеру.

2 Идеи освещения пространства в вашем домеВо многих современных проектах в оформлении гостиных и спален часто можно увидеть стильные торшеры, которые мягко освещают комнату.

3 Красивые настольные лампы являются одним из самых простых способов осветить вашу комнату. С существующим на сегодняшний день огромным выбором светильников, вы сможете с лёгкостью подобрать именно то, что вам нравится.

4 Изначально потолочные светильники в стиле были практически незаметны в интерьере. Со временем дизайнеры решили, что не стоит ограничиваться только этими вариантами, и в дальнейшем стали появляться подвесные светильники и люстры.

5 Настенные светильники добавляют интерьеру уюта, комфорта и делают пространство ещё более функциональным. Они могут быть выполнены из металла, иметь прямоугольную либо цилиндрическую форму.

6 Придумывая дизайн вашей комнаты иногда достаточно трудно подобрать, одновременно, как стильный, так и многофункциональный светильник.

7 Трудности возникают и с низкими потолками в типовых квартирах, однако, для того чтобы создать по-настоящему продуманный дизайн, вы можете использовать светодиодные ленты в своём интерьере.