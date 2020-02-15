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Правила светодизайна: как организовать освещение в квартире

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Правила светодизайна: как организовать освещение в квартире
02:43 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: promoidom.com

С помощью разнообразных светильников можно воплотить в жизнь желаемый образ вашей спальни, сделать ее романтичной, яркой, светлой и просторной.

  • 1

    Сегодня существует огромное количество различных дизайнов стильных ламп, выполненных в различных форматах и стилях.

    В дизайне существует отдельное направление, связанное со светом, и с каждым годом появляются тысячи восхитительных и уникальных люстр. Каждая из этих деталей является дополнением к тщательно продуманному интерьеру.

  • 2

    Идеи освещения пространства в вашем домеВо многих современных проектах в оформлении гостиных и спален часто можно увидеть стильные торшеры, которые мягко освещают комнату.

  • 3

    Красивые настольные лампы являются одним из самых простых способов осветить вашу комнату. С существующим на сегодняшний день огромным выбором светильников, вы сможете с лёгкостью подобрать именно то, что вам нравится.

  • 4

    Изначально потолочные светильники в стиле были практически незаметны в интерьере. Со временем дизайнеры решили, что не стоит ограничиваться только этими вариантами, и в дальнейшем стали появляться подвесные светильники и люстры.

  • 5

    Настенные светильники добавляют интерьеру уюта, комфорта и делают пространство ещё более функциональным. Они могут быть выполнены из металла, иметь прямоугольную либо цилиндрическую форму.

  • 6

    Придумывая дизайн вашей комнаты иногда достаточно трудно подобрать, одновременно, как стильный, так и многофункциональный светильник.

  • 7

    Трудности возникают и с низкими потолками в типовых квартирах, однако, для того чтобы создать по-настоящему продуманный дизайн, вы можете использовать светодиодные ленты в своём интерьере.

  • 8

    С существующим огромным выбором цветов, размеров и материалов, каждый может найти для себя такой светильник, который не только дополнит, но и сделает более эффектным и атмосферным дизайн вашего интерьера.

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Интерьер, Дом и сад, Освещение дома, Правила светодизайна, Светодизайн, Освещение в квартире.
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