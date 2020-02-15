В разы быстрее: кухонные лайфхаки, которые ускорят готовку

1 Тефтельки в духовке Как оказалось, чтобы сэкономить время, тефтели можно приготовить в духовке, поместив фарш в формочки для кекса. И уже через 30-40 минут сочные, ароматные, с нежной румяной корочкой, их можно подавать к столу, наслаждаясь потрясающим вкусом.

2 Заморозка Иногда случается так, что при готовке того или иного блюда остаётся лишний нарезанный лук и морковь. Что же делать, когда выкинуть жалко, да и переборщить совсем не хочется? Заморозить! Да-да, отправьте нарезанные овощи в морозильную камеру, переложив их сначала в пластиковый лоток, прочно закрыв его фольгой, а через два часа переложите в герметичный пакет или контейнер. Уж поверьте, в следующий раз, когда вам понадобится нарезанный лук/морковь (а может быть и всё вместе), вы точно знаете где его взять, тем самым сэкономив время для дальнейшей нарезки.

3 Яичница на новый лад Любите яичницу? Тогда этот маленький трюк специально для вас. Возьмите крупную луковицу, очистите и нарежьте толстыми кольцами, примерно 0,5-1 сантиметр. Смажьте сковороду маслом и выложите необходимое количество луковых колец на дно, а после в каждое из них вбейте по яйцу, это поможет предотвратить растекание белка по всей поверхности. Как только яичница будет готова, переложите её на тарелку и (для тех, кто не любит) аккуратно снимите лук, надрезав его с нескольких сторон по кругу.

4 Яйца в духовке Ещё один очень необычный способ приготовить яйца в крутую – запечь их в духовке! Этот лайфхак сто процентов оценят хозяйки, которым понадобится большое количество отварных яиц. Вам понадобится противень, застеленный вафельным или хлопчатобумажным влажным полотенцем, и яйца, которые следует выложить поверх него на полчаса при разогретой до 160 градусов духовке.

5 Куриный шашлык на скорую руку Любите куриные шашлычки, но устали возиться с нарезкой мяса равномерными кусочками? Этот лайфхак облегчит поставленную перед вами задачу. Возьмите несколько куриных филе и попросту нанизывайте их целиком горизонтально на 2-3 шпажки. А затем вооружившись ножом, разрежьте на кусочки вертикально. Такой способ облегчит не только подготовку к запеканию, а и сократит время готовки, т.к. как кусочки будут равномерные и на их прожарку потребуется одинаковое количество минут.

6 Избавляемся от лишнего масла Чтобы выпечка, особенно кексы, не были слишком жирными, добавьте на дно каждой формочки щепотку сырого риса. Он мгновенно впитает излишки масла, тем самым сократив его количество на тесте.

7 Готовим несколько блюд одновременно Когда времени в обрез, а так хочется приготовить побольше да повкуснее, на помощь спешат гениальные идеи, облегчающие задачи на кухни. Итак, берём противень, застилаем фольгой и, разделяя его на части (2-3) в зависимости от ваших пожеланий, формируем бортики из фольги, сооружая секции, в каждую из которых можно положить по отдельности овощи, картофель, мясо, грибы, кусочки рыбы и многое другое.

8 Как тонко нарезать куриное филе Чтобы тонко нарезать куриное филе, его стоит поместить в морозильную камеру на 10-15 минут. После этого смело резать слайсами или кусочками любой толщины.

9 Быстрый способ запечь картофель Чтобы сэкономить время на запекании картофеля, его необходимо хорошенько вымыть, просушить на бумажном полотенце, а после, разрезав на две части и не снимая кожуру, выложить на смазанный оливковым маслом (или любым другим) противень шкуркой вверх. Щедро присыпать крупной солью, отправив в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.