На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер

1 Стенка под телевизор Многие владельцы квартир считают этот вариант идеальным для своего интерьера, так как стенка представляет собой эффективную систему хранения (по их мнению). На самом деле, из-за большого количества открытых полок, этот предмет интерьера лишь накапливает пыль и становится пристанищем для огромного количества мелких вещей, начиная от ключей, и заканчивая зарядными устройствами. К тому же, стенка занимает очень много места, что является непозволительной роскошью в маленьких квартирах. Да и найти красивую, современную мебель в магазине достаточно сложно. Именно поэтому телевизор лучше всего размещать на стене, а для хранения вещей использовать стандартные закрытые шкафы.

2 Сложный текстиль Занавески из блестящей органзы, шторы с цветочным узором, ажурный тюль и другой текстиль из этой же оперы создает визуальный шум, и смотрится старомодно. Особенно сильно портится интерьер, если яркие шторы висят в комнате с такими же яркими обоями. Поэтому, чтобы не превращать квартиру в образец колхозной моды, выбирайте однотонные варианты из натуральных тканей. Обратите внимание на тот факт, что сейчас в моде природные оттенки – зеленый, голубой, коричневый, серый и так далее. Окончательное решение должно зависеть от общего дизайна комнаты и функции, которую должен выполнять текстиль – стать ярким акцентом или просто гармонично дополнить имеющийся интерьер.

3 Мягкие игрушки Игрушки занимают почетное первое место в списке пылесборников, и допускаются лишь в том случае, если в квартире есть дети. В остальных ситуациях им не место в доме, так как единственное, что они будут делать – захламлять пространство. Даже если в магазине вам очень сильно понравился плюшевый мишка или заяц, подумайте о том, что игрушка не принесет ничего, кроме минутной радости. Возможно, неделю она посидит на почетном месте на вашей кровати, но потом все равно отправится в шкаф к своим собратьям. Поэтому лучше всего не пополнять ряды пылесборников, а те игрушки, которые есть, отдать в приют деткам. Поверьте, им они нужнее.

4 Гаджеты Здесь нужно судить по тому, насколько часто вы их используете. Если вы являетесь фанатом кулинарии и ежедневно проводите эксперименты на кухне, понятное дело, что вам пригодятся те же кухонные весы, слайсер, кухонный комбайн и прочие гаджеты. А вот для хозяек, которые проводят очень мало времени на кухне в силу большой занятости на работе, такие девайсы явно лишние – пользоваться ими будут редко, а места они занимают немало. То же самое касается и других предметов, которые часто лежат в квартире без надобности. Например, профессиональный фотоаппарат, которым вы не умеете пользоваться, тренажер (хотя вы не в восторге от спорта), и пр.

5 Мультивитамины и лекарства про запас Вспомните, когда вы последний раз проводили ревизию в своей аптечке. Скорее всего, у большинства лекарств уже давно истек срок годности, однако они все еще продолжают занимать место. Обязательно проверьте, какие медикаменты еще можно использовать, а какие давно следует выбросить, потому что в экстренном случае вы вряд ли будете смотреть на срок годности, и вполне можете выпить просроченные таблетки. По мнению врачей, в аптечке нужно держать лишь лекарства первой необходимости, по типу перекиси водорода, ваты, бинта, обезболивающих таблеток, парацетамола от температуры и так далее. Что касается узконаправленных препаратов, то их нужно покупать исключительно по назначению врача. Если после курса лечения у вас осталось несколько пластинок того или иного лекарства, лучше отложите их в другое место, чтобы не пришлось каждый раз пробивать название в интернете, когда вы будете просто искать таблетки от головной боли.

6 Продукты в промышленных масштабах Очень часто в интернете можно увидеть совет о том, что продукты нужно закупать на неделю вперед. Мол, так удобнее, не нужно бежать в магазин после работы, ведь в холодильнике и так все есть. С одной стороны, это правильный подход. Но он действует лишь в том случае, если вы точно уверены, что выпьете этот пакет молока, пока у него не истечет срок годности, или сделаете салат из овощей, в изобилии купленных на рынке. А, возможно, у вас составлено меню на каждый день, и вы закупаете продукты в соответствии с рецептами блюд. В остальных случаях не стоит нести в квартиру десять пакетов с продуктами, в надежде, что вы потом придумаете как их использовать. Велика вероятность, что они испортятся раньше, чем вы их съедите. В конце концов, вокруг располагается огромное количество магазинов, в которых можно найти любой необходимый вам деликатес.

7 Бытовая химия и косметика по акциям Здесь нужно исходить исключительно из своей ситуации. Если у вас как раз закончились все помады, почему бы не купить несколько штук разных оттенков сразу, тем более, если они идут по акции? Однако, если вы видите скидку на гель для душа, средство для мытья посуды или любую другую продукцию, которой у вас в избытке, какой смысл покупать еще один экземпляр? Здесь складывается примерно такая же ситуация, как и с продуктами: у всего есть срок годности, и часто он истекает до того, как вы начинаете пользовать своими приобретениями.

8 Вода в пластиковых бутылках Сейчас во всем мире идет борьба с пластиком – люди отказываются от магазинных пакетов, практически не покупают воду в бутылках. Мы предлагаем вам сделать то же самое, чтобы, во-первых, сделать свой вклад в защиту экологии, а, во-вторых, не накапливать дома пластик. Если есть возможность, установите в квартире проточную систему фильтрации на кухне, чтобы у вас в любой момент была чистая вода. Или, в крайнем случае, заведите две-три пятилитровых бутылки и покупайте воду на разлив.