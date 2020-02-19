Занимательные идеи для интерьера, которые придутся по вкусу каждому (Фото)

Как вы, наверное, знаете, не только красивая и функциональная мебель делает дом уютным, но и некоторые другие детали интерьера.
Как вам эта сушилка для посуды?
Стол и скамейки, которые складываются в стену.
Это очень удобная подушка.
Держатель для туалетной бумаги.
Угловой шкафчик для заполнения неиспользуемого пространства.
Двухъярусная кровать.
Очень крутой дизайн для братьев и сестер, живущих в одной комнате.
Эти часы с числами майя.
Ночной свет, который проецирует траекторию полета определенного самолета в режиме реального времени.
Эти зеркала как порталы в другие миры.
Гамак для ног.
Держатель зубной щетки.
Лампа со съемными светящимися шариками.
Один из самых крутых инструментов для ухода за растениями.