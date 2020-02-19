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Среда, 19.02.2020
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Занимательные идеи для интерьера, которые придутся по вкусу каждому (Фото)

Смотрите фото (15)
Занимательные идеи для интерьера, которые придутся по вкусу каждому (Фото)
12:44 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Мы любим вещи, которые впечатляют нас своей удивительной внешностью и радуют нас, когда мы их используем. Вот 14 из этих вещей.

  • 1

    Как вы, наверное, знаете, не только красивая и функциональная мебель делает дом уютным, но и некоторые другие детали интерьера.

    Как вам эта сушилка для посуды?

  • 2

    Стол и скамейки, которые складываются в стену.

  • 3

    Это очень удобная подушка.

  • 4

    Держатель для туалетной бумаги.

  • 5

    Угловой шкафчик для заполнения неиспользуемого пространства.

  • 6

    Двухъярусная кровать.

  • 7

    Очень крутой дизайн для братьев и сестер, живущих в одной комнате.

  • 8

    Эти часы с числами майя.

  • 9

    Ночной свет, который проецирует траекторию полета определенного самолета в режиме реального времени.

  • 10

    Эти зеркала как порталы в другие миры.

  • 11

    Гамак для ног.

  • 12

    Держатель зубной щетки.

  • 13

    Лампа со съемными светящимися шариками.

  • 14

    Один из самых крутых инструментов для ухода за растениями.

На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер

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