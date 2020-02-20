Лайфхаки для дачников: полезные советы для тех, кто уже одной ногой на даче

1 Посевной календарь Последние недели зимы, начало весны - ответственное время для всех дачников. В это время нужно высадить рассаду. Причем не все семена в один день, а каждый вид в свое время. Если вы только начинаете осваивать азы садоводства, вам стоит сделать наглядный календарь посадки. Для этого определитесь с семенами, которые вы собираетесь сажать, выясните оптимальное время посадки и закрепите упаковки семян на дверце шкафчика так, как показано на фото. Дополнительно можете поставить себе напоминания в телефоне.

2 Карта огорода Если хотите, чтобы в саду всегда был порядок, еще до начала посадок составьте план грядок. В этом плане постарайтесь максимально точно рассчитать масштабы каждой посадки. В нем же отметьте, какие культуры будут расти на высоких грядках, на вертикальных и на обычных. А еще в нем можно отметить приблизительные числа посадок.

3 Маркеры для посева Маркеры для посева - одно из самых полезных приобретений в арсенале дачника. С помощью этого нехитрого приспособления можно сделать не одну, а целый ряд лунок. Кстати, если у вас такого приспособления нет и вы не знаете, где его искать, можете сделать своими руками. Например, из доски и картонного лотка для яиц или из доски и винных пробок.

4 Метки После того, как высадили семена в землю, не забудьте пометить грядки. В противном случае их могут случайно затоптать. В качестве меток можно использовать пластиковые вилки, ложки, трубочки, а также деревянные шпажки.

5 Теплица Комфортная температура и теплая почва очень важна для неокрепших ростков. Поэтому, для особо привередливых саженцев, редакция рекомендует возвести небольшую теплицу. Для ее постройки не потребуется особых навыков и материалов, только несколько досок, небольшой кусок резинового шланга, клеенка и тонкие ПВХ-трубы. Кстати, а ненадобностью, в разгар сезона теплицу можно будет также легко демонтировать.

6 Горшки в земле Еще один способ высадки теплолюбивых растений - посадка в горшках. таким образом вы сможете защитить неокрепшую корневую систему от ночных заморозков и различны вредителей.

7 Доступное удобрение Опытные дачники знают, что яичная скорлупа - источник кальция и многих других микроэлементов, которые нужны всем растениям без исключения. Поэтому, если хотите к осени собрать богатый урожай, мы рекомендуем уже сейчас собирать яичную скорлупу. Когда придет время высадки, измельченную скорлупу добавьте в почву.

8 Саженцы роз Казалось бы, что сложного в выращивании роз? Так думают только те, кто ни разу не пробовал выращивать эти прихотливые и нежные растения самостоятельно. Для начала хотим отметить, что семена этого цветка весьма дорогостоящие и далеко не всегда приживаются. По мнению специалистов, самый надежный способ посадки роз - использование черенков. Ну, а для того чтобы саженец пустил корни и прижился, поместите один его конец в картофелину, а потом уже в землю.

9 Бортики Чтобы сад выглядел благородно и аккуратно, нужно очертить границы дорожек и грядок. Для этих целей можно использовать самые разные материалы. Деревянные столбики - один из самых удачных, долговечных и стильных материалов.

10 Дождевая бочка Раньше у каждого дачника на участке была бочка, которая в дождливые дни стояла открытой и постепенно наполнялась водой, которую в последствии использовали для полива. Сейчас, такой системой пользуются лишь единицы, а зря, ведь водоснабжение за городом далеко от идеала, а цена за куб совсем не маленькая. Так вот дождевая бочка поможет решить сразу обе проблемы: немного сэкономит ваши расходы и позволит всегда иметь запас воды для полива. Чтобы ваш резервуар наполнялся быстрее, присоедините ее к водосточной трубе, а для удобного полива, выбирайте емкость с краником к которому потом можно будет присоединить поливочный шланг.

11 Дачная мебель Чаще всего, дачная мебель - это старье, которое попало под "списание" в вашей городской квартире и было отправлено доживать свой век за городом. Но не стоит везти на дачу что попало, ведь некоторые предметы мебели можно легко и без особых трат смастерить самостоятельно. Взгляните на эту тумбочку под мойку, для создания которой использовали лишь несколько деревянных поддонов. Согласитесь она выглядит куда лучше, чем старая тумба советского образца, которая стоит, как потерянная во дворе вашей дачи сейчас.

12 Кофейная гуща для подкормки Кофейная гуща - еще одно удобрение из дома, которое совсем не помешает вашему саду. Поэтому уже сейчас, прекратите выбрасывать отработанный натуральный кофе после заваривания. Вместо этого сушите его и храните в банке до весны. Кислоты, которые содержаться в кофейных зернах отпугивают вредителей и насыщает почву минералами, поэтому кофейное удобрение станет отличным «витаминным коктейлем» для роз, пионов и плодовых деревьев.