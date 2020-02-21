Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник

1 Дополнительная рабочая поверхность Обычно, на маленькой кухне хватает места исключительно для размещения раковины, газовой плиты и еще одной тумбы, на которой проходит непосредственно сам процесс готовки. Даже для хозяйки, которая проводит в этой комнате минимальное количество времени, этой площади очень мало. Именно поэтому стоит рассмотреть подоконник, как дополнительное рабочее место. Все, что вам нужно, – это установить на всю его длину столешницу. Идеальными материалами станут гранит или мрамор, так как они являются наиболее крепкими, качественными, долговечными, устойчивыми к внешним негативным факторам, по типу влаги, жира, резких перепадов температур. Кроме того, каменная столешница с течением времени не меняет свой первоначальный внешний вид, не рассыхается и не разбухает. Также нельзя не упомянуть о ее красоте – подобный элемент сделает интерьер кухни стильным и изысканным.

2 Барная стойка Владельцам маленьких кухонь дизайнеры часто советуют обратить внимание на барную стойку. Она занимает мало места, но при этом является весьма стильной и функциональной. А если сделать ее из подоконника, то можно убить сразу двух зайцев одновременно: воплотить свою мечту о собственной стойке и сэкономить ценные квадратные метры. Если вам подоконник широкий и находится на приличной высоте от пола, считайте, что вы счастливчик. В этом случае единственное, что вам необходимо сделать – поставить возле новоявленной стойки несколько барных стульев, подходящих по высоте. Обратите внимание: Барную стойку можно использовать не только в качестве обеденной зоны или места для отдыха, где по утрам вы будете наслаждаться чашкой ароматного кофе, глядя на пейзаж за окном. Также она выступает прекрасным рабочим местом. Оборудуйте оконный проем несколькими полочками и шкафами для канцелярских принадлежностей, поставьте ноутбук и вуаля – уютный мини-офис готов.

3 Обеденный стол Если вы живете в квартире один или со своей второй половинкой, вам может подойти вариант превращения подоконника в обеденный стол. Учтите тот факт, что в этом случае столешница должна выступать на за пределы стены, чтобы ноги не упирались в нее во время трапезы. Для больших семей подойдет другой оригинальный вариант. Нужно, чтобы столешница обеденного стола плавно перетекала в столешницу на подоконнике. Таким образом, вы объедините две функциональные зоны и увеличите количество посадочных мест. Самым компактным и удобным будет складной стол, расположенный под подоконником. Когда садитесь завтракать, обедать или ужинать, просто выдвигайте его и фиксируйте. А после трапезы снова складывайте и убирайте на место. Таким образом, вы обеспечите себе больше свободного пространства вокруг.

4 Сад-огород на подоконнике С недавних пор подоконники перестали быть пристанищем исключительно для декоративных комнатных растений. Некоторые хозяйки предпочитают размещать там цветочные горшки, в которых растут пряности и съедобные экземпляры. Согласитесь, что гораздо экономнее выращивать свою зелень, чем тратить деньги на покупную (тем более, что зимой цены на нее возрастают в несколько раз). Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Чтобы вырастить съедобное растение, нужно взять три-четыре цветочных горшка, землю и семена растений. После того, как посадите их, обеспечьте регулярный полив и подходящую температуру. А обилие солнечного света подарит подоконник, на котором будут стоять растения. Через небольшой промежуток времени вы увидите первые плоды своей работы (в прямом смысле этого слова).

5 Система хранения На маленькой кухне главной проблемой является хранение. Ведь чтобы разместить посуду, кухонные гаджеты, продукты питания, полотенца и прочие нужные предметы двух шкафчиков явно будет маловато. Помочь в этой ситуации сможет подоконник (но лишь в том случае, если под ним не располагается батарея). Площадь под ним можно использовать для установки дополнительного шкафа, высота которого будет чуть меньше высоты подоконника. Лучше всего подбирать мебель в едином стиле с кухонным гарнитуром – так интерьер кухни будет смотреться целостным и гармоничным, а новая система хранения не выбьется из общей картинки. Также под подоконником отлично будет смотреться посудомоечная или стиральная машина (если для нее не нашлось места в ванной). Если вам не нравится ни один из предложенных вариантов, используйте подоконник в качестве полочки. Разместите там красивые контейнеры с крупами, чай, кофе в керамических баночках, специи. Лучше всего подбирать емкости из одного набора. Обращайте внимание на цвет – он должен гармонично вписываться в интерьер. Кстати, если кухня оформлена в светлых оттенках, контейнеры могут стать яркими акцентами.