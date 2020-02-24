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Для красоты и здоровья: 13 комнатных растений и их полезные свойства

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Для красоты и здоровья: 13 комнатных растений и их полезные свойства
11:36 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Комнатные растения - это гораздо больше, чем просто зеленые украшения. Вот пятнадцать растений, которые очень полезны для нашего здоровья.

  • 1

    Формальдегид, окись углерода, трихлорэтилен и аммиак - в среднем в доме есть все эти опасные токсины, согласно исследованию НАСА "Чистый воздух". Хорошо, что на самом деле у нас есть большие помощники - комнатные растения могут поглощать до 90% этих загрязнителей и химикатов.

    Жасмин.

    Жасмин оказывает большое влияние на наше психическое здоровье благодаря химическому веществу, которое снимает беспокойство, лечит перепады настроения, улучшает качество сна, а в больших количествах повышает иммунитет и даже может повысить либидо.

  • 2

    Мирная лилия.

    Мирные лилии отлично подходят для домашнего декора, потому что летом у них красивые белые цветы, но это не все, что они могут сделать. Это комнатное растение является профессионалом в удалении загрязняющих воздух веществ - поглощении аммиака, формальдегида и трихлорэтилена и очистке воздуха в помещении. Он также производит пыльцу и цветочный аромат (будьте осторожны, если у вас есть аллергия, связанная с пыльцой).

  • 3

    Змеиное растение.

    Змеиное растение - отличное комнатное растение для спальни, так как оно известно улучшением качества воздуха в помещении. Змеиные растения удаляют все виды токсинов, включая трихлорэтилен, формальдегид, толуол, бензол и ксилол. Чтобы оптимизировать процесс очистки воздуха, вам, вероятно, потребуется более одного цветка. Считается одним из самых простых в уходе растений.

  • 4

    Розмарин.

    Розмарин в основном известен как трава, которая улучшает концентрацию и память. Он также используется для облегчения мышечной боли и повышения иммунитета и кровообращения. В качестве бонуса вы можете использовать свежие листья в кулинарии.

  • 5

    Английский плющ.

    Английский плющ очищает до 90% переносимой по воздуху плесени, которая может вызвать аллергию и помогает людям, страдающим астмой, лучше дышать ночью и спать спокойно. Имейте в виду, что плющ ядовит, если его едят домашние животные или маленькие дети.

  • 6

    Лаванда.

    Лаванда - как растение является отличным средством для снятия стресса и бессонницы.

  • 7

    Алоэ Вера.

    Алоэ вера славится своими целебными свойствами, разглаживает и увлажняет раздраженную кожу и лечит ожоги, солнечные ожоги, обморожения, псориаз и даже герпес.

  • 8

    Эпипремнум золотистый.

    Эпипремнум золотистый прекрасно удаляет химические вещества, такие как трихлорметил, из воздуха - они в основном содержатся в клее, краске и моющих средствах.

  • 9

    Бромелии.

    Бромелии поглощают до 90% ядовитых химических веществ, таких как бензол. Яркие и солнечные пространства идеально подходят для этого растения.

  • 10

    Гербера.

    Недавно НАСА назвало Герберу лучшим растением по удалению бензола из воздуха в помещении и производству кислорода ночью. Это поможет тем, кто страдает от бессонницы и апноэ во сне, сообщает Институт легких.

  • 11

    Бостон Ферн.

    Бостонский папоротник считается отличным естественным увлажнителем. Это также помогает в очистке воздуха и борьбе с формальдегидом и другими нежелательными токсинами.

  • 12

    Азалия.

    Помимо того, что азалии - великолепный красочный цветок, они улучшают воздух в помещении, поглощая химические вещества.

  • 13

    Филодендрон.

    Филодендроны известны тем, что отфильтровывают из воздуха токсичные химические вещества, такие как ксилол и формальдегид. Растение любит участки с низкой освещенностью и не требует особого ухода.

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Здоровье, Интерьер, Полезные свойства, Растения, Комнатные растения.
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