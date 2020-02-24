Для красоты и здоровья: 13 комнатных растений и их полезные свойства

1 Формальдегид, окись углерода, трихлорэтилен и аммиак - в среднем в доме есть все эти опасные токсины, согласно исследованию НАСА "Чистый воздух". Хорошо, что на самом деле у нас есть большие помощники - комнатные растения могут поглощать до 90% этих загрязнителей и химикатов. Жасмин. Жасмин оказывает большое влияние на наше психическое здоровье благодаря химическому веществу, которое снимает беспокойство, лечит перепады настроения, улучшает качество сна, а в больших количествах повышает иммунитет и даже может повысить либидо.

2 Мирная лилия. Мирные лилии отлично подходят для домашнего декора, потому что летом у них красивые белые цветы, но это не все, что они могут сделать. Это комнатное растение является профессионалом в удалении загрязняющих воздух веществ - поглощении аммиака, формальдегида и трихлорэтилена и очистке воздуха в помещении. Он также производит пыльцу и цветочный аромат (будьте осторожны, если у вас есть аллергия, связанная с пыльцой).

3 Змеиное растение. Змеиное растение - отличное комнатное растение для спальни, так как оно известно улучшением качества воздуха в помещении. Змеиные растения удаляют все виды токсинов, включая трихлорэтилен, формальдегид, толуол, бензол и ксилол. Чтобы оптимизировать процесс очистки воздуха, вам, вероятно, потребуется более одного цветка. Считается одним из самых простых в уходе растений.

4 Розмарин. Розмарин в основном известен как трава, которая улучшает концентрацию и память. Он также используется для облегчения мышечной боли и повышения иммунитета и кровообращения. В качестве бонуса вы можете использовать свежие листья в кулинарии.

5 Английский плющ. Английский плющ очищает до 90% переносимой по воздуху плесени, которая может вызвать аллергию и помогает людям, страдающим астмой, лучше дышать ночью и спать спокойно. Имейте в виду, что плющ ядовит, если его едят домашние животные или маленькие дети.

6 Лаванда. Лаванда - как растение является отличным средством для снятия стресса и бессонницы.

7 Алоэ Вера. Алоэ вера славится своими целебными свойствами, разглаживает и увлажняет раздраженную кожу и лечит ожоги, солнечные ожоги, обморожения, псориаз и даже герпес.

8 Эпипремнум золотистый. Эпипремнум золотистый прекрасно удаляет химические вещества, такие как трихлорметил, из воздуха - они в основном содержатся в клее, краске и моющих средствах.

9 Бромелии. Бромелии поглощают до 90% ядовитых химических веществ, таких как бензол. Яркие и солнечные пространства идеально подходят для этого растения.

10 Гербера. Недавно НАСА назвало Герберу лучшим растением по удалению бензола из воздуха в помещении и производству кислорода ночью. Это поможет тем, кто страдает от бессонницы и апноэ во сне, сообщает Институт легких.

11 Бостон Ферн. Бостонский папоротник считается отличным естественным увлажнителем. Это также помогает в очистке воздуха и борьбе с формальдегидом и другими нежелательными токсинами.

12 Азалия. Помимо того, что азалии - великолепный красочный цветок, они улучшают воздух в помещении, поглощая химические вещества.