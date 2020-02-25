Плохо, очень плохо: ошибки при ремонте кухни

1 Темная глянцевая кухня Покупать темный глянцевый гарнитур стоит только в том случае, если вы готовы стать рабом уборки или, если можете закрыть глаза на все и принять мысль, что такой глянцевой и блестящей, как в первые недели она больше не будет никогда. Нет, мы согласны, темные глянцевые фасады выглядят роскошно, но они совершенно не пригодны для обычной жизни. Только представьте, каждое ваше прикосновение останется отпечатком на дверце, брызги жира превратятся в белые подтеки, а капли воды - в мутные разводы. А еще вы воочию сможете увидеть, как быстро в вашей квартире появляется пыль, а она, уж поверьте, появляется очень быстро.

2 Кухня без двери Отсутствие двери делает кухню более современной и просторной. Более того, иногда отсутствие стены и дверного проема - вынужденная мера, к которой приходится приспосабливаться. Стоит отметить, что приспособиться бывает весьма непросто. Если вы всерьез намерены отказаться от двери, спросите у себя, готовы ли вы засыпать под ароматы рыбы или жареной картошки, работать под звон моющейся посуды или шкварчащей сковородки. А еще приготовьтесь к тому, что в зимний период в вашей квартире станет прохладней, ведь обогреть и сохранить тепло, легче на маленькой площади, чем на большой.

3 Раковина у окна По нашему мнению, идею установки кухонной мойки у окна нельзя назвать полностью провальной, ведь у подобного размещения есть неоспоримые плюсы. Например, смотреть в окно, натирая тарелки - куда приятнее, чем пялиться в стену; в дневное время вы получите источник хорошего, естественного света и экономию пространства. Кажется, вполне себе жизнеспособная идея, но есть и некоторые минусы. Один из главных - вечно грязное окно. Плюс, для того чтобы перенести мойку к окну, нужно существенно изменить коммуникации - это деньги и риски. Ну, и напоследок, над такой мойкой не повесишь сушилку, придется устанавливать ее сбоку, что может не очень удобно.

4 Стеклянный стол Стеклянная мебель, безусловно, красива, кроме того, она выглядит намного легче, чем предметы из других материалов. Но стеклянный стол на кухне - далеко не самая практичная идея. Во-первых, стеклянную поверхность легко повредить: царапины от ножа, сколы от ударов тяжелой посуды, мелкие потертости и так далее. Во-вторых, пятна на стекле намного заметнее, а от мокрой тряпки всегда остаются разводы. И напоследок, известны случаи, когда столешница трескалась от контакта с горячей посудой, несмотря на то, что материал закаленный.

5 Открытые полки Открытые полки и все, что на них, выглядит как украшение интерьера. Кроме того, они добавляют интерьеру изящества и легкости. Но кроме красоты вы получите и дополнительные хлопоты, связанные с уборкой. Дело в том, что все открытые поверхности необходимо ежедневно мыть, иначе уже через 3 дня они покроются малопривлекательной смесью пыли и жира.

6 Темный пол Темный пол выглядит очень эффектно. Кроме того, этот цвет оттеняет все остальные цвета, делая их ярче и заметнее. Но вот незадача, темный пол придется мыть ежедневно и это не преувеличение. Неважно, матовый или глянцевый, из какого материала он сделан, если он темный, на нем будет заметна каждая пылинка, шерстинка и пятнышко.