Петуния: секреты выращивания в домашних условиях

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Не всем садоводам сразу удается вырастить свои петуньи из малюсеньких семян, о чем свидетельствует широкое предложение рассады этих цветов на рынке. С практикой необходимые умения сами собой наработаются, а пока... Как избежать возможных ошибок с выращиванием - читайте в нашей статье.

Выбор семян петуний

Проблемы начинаются уже в момент проращивания семян. Продавцы не склонны набивать пакетики с семенами до отказа, порой ограничиваясь всего пятью-семью семечками. Учитывая низкую всхожесть, из них может не проклюнуться ни одного росточка. В лучшем случае вы получите несколько неуверенных "заморышей".

В этой ситуации права на ошибку нет. Неопытным новичкам не стоит сразу покупать смеси сортов. Также не гонитесь за дрожжированными семенами. Да, они крупнее, и их посадка выглядит гораздо удобнее, но вот влага после поливов не всегда преодолевает поверхностную питательную коросту, в результате чего семя часто так и не прорастает.

Также в погоне за роскошью поначалу не соблазняйтесь ампельными сортами, набейте руку сначала на кустовых петуниях. Обязательно смотрите, чтобы срок годности у семян был самым свежим. У просроченных экземпляров всхожесть падает катастрофически.

Ориентируйтесь на сорта попроще, грозную и дорогую элиту оставьте на потом. К тому же, элитные семена ни на йоту не облегчат Вам достижения поставленной цели.