Петуния: секреты выращивания в домашних условиях

Не всем садоводам сразу удается вырастить свои петуньи из малюсеньких семян, о чем свидетельствует широкое предложение рассады этих цветов на рынке. С практикой необходимые умения сами собой наработаются, а пока... Как избежать возможных ошибок с выращиванием - читайте в нашей статье.
Выбор семян петуний
Проблемы начинаются уже в момент проращивания семян. Продавцы не склонны набивать пакетики с семенами до отказа, порой ограничиваясь всего пятью-семью семечками. Учитывая низкую всхожесть, из них может не проклюнуться ни одного росточка. В лучшем случае вы получите несколько неуверенных "заморышей".
В этой ситуации права на ошибку нет. Неопытным новичкам не стоит сразу покупать смеси сортов. Также не гонитесь за дрожжированными семенами. Да, они крупнее, и их посадка выглядит гораздо удобнее, но вот влага после поливов не всегда преодолевает поверхностную питательную коросту, в результате чего семя часто так и не прорастает.
Также в погоне за роскошью поначалу не соблазняйтесь ампельными сортами, набейте руку сначала на кустовых петуниях. Обязательно смотрите, чтобы срок годности у семян был самым свежим. У просроченных экземпляров всхожесть падает катастрофически.
Ориентируйтесь на сорта попроще, грозную и дорогую элиту оставьте на потом. К тому же, элитные семена ни на йоту не облегчат Вам достижения поставленной цели.
Посев петуний на рассаду
Для прорастания семенам требуется солнечный свет, поэтому сверху их не присыпают землей. Из-за мизерных размеров при посеве следует помогать себе обычной зубочисткой. Аккуратно подцепляем каждое семечко острым кончиком и переносим его в посадочную емкость. Воткнутой поблизости спичкой фиксируйте место посева. По окончании посадки увлажните почву из мелкодисперсного распылителя. Сверху все это дело накройте пищевой пленкой.
Сеять удобно в прозрачные контейнеры с крышками, таким образом, в вашем арсенале окажутся мини-теплички, создающие почти идеальные условия для прорастания.
Всходов придется подождать в течение 2 недель. Если спустя это время они не появятся, дальше ничего хорошего ждать не стоит. Более поздние всходы (а некоторых приходится ждать чуть ли не месяц) уже будут ослабленными и в дальнейшем очень капризными.
На период проклевывания температуру следует поддерживать на уровне +23...+25 C. После появления сеянцев на поверхности потребуются регулярные проветривания мини-теплички.
Пикировка петуний
В фазе 5-6 листочков сеянцы следует распикировать по индивидуальным горшочкам. Можно использовать промежуточные емкости из-под сметаны или йогуртов, но мы в прошлом году сразу сажали в емкости побольше, в которых наши петуньи так и росли на лоджии.
После пикировки температуру желательно понизить: в ночное время – до +15 C, в дневное – до +18 C.
Развитие рассады
Петунии любят свет. При его недостатке молодые расточки начнут чрезмерно вытягиваться, что в дальнейшем не сыграет вам на руку. Чтобы рассада была коренастой, выставите ее на самый светлый подоконник. При раннем февральском посеве крайне желательна искусственная досветка фитолампами.
При поливах старайтесь избегать попадания влаги на листья. Следите, чтобы грунт был всегда лишь слегка увлажненным, но не избыточно влажным.
Для подкормок подойдут любые комплексные удобрения для цветочных комнатных культур. Хотя сегодня в погоне за прибылью многие производители любят выпускать различные подкормки из разряда "специально для петуний". Грубо говоря, тот же фарш, но в красивой броской упаковке и по завышенной цене.
Чтобы кустик петунии был пышным и компактным, не бойтесь прищипывать побеги.