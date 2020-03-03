Банановая кожура и яичная скорлупа: натуральные удобрения для растений

1 Спитой кофе и чай В следующий раз, выпив чашечку ароматного напитка, не выливай кофейную гущу, а смешай ее с землей в вазоне. Благодаря такому приему, грунт станет более рыхлым и легким, повысится кислотность почвы, в ней будет больше кислорода. Если сажаешь томаты, обязательно добавь гущу в почву, они ее обожают. Для подкормки цветов можно использовать и чайную заварку. Спитой чай действительно разрыхляет землю в горшке, делая ее легкой и воздушной. Но вместе с тем привлекает муравьев и мушек.

2 Сахар Перед поливом равномерно покрой поверхность земли 1 чайной ложкой сахара. Или разведи 2 чайные ложки сахара в стакане воды. Такая подкормка комнатных цветов может проводиться не чаще раза в неделю. Сахарную подкормку очень любят всевозможные фикусы. Сахар является питательной средой для гнили, бактерий и плесени, поэтому следует воздержаться от слишком частого применения этого метода.

3 Шелуха от лука Привычный и любимый лук с успехом можно использовать не только в кулинарии. Луковая шелуха, как оказалось, очень эффективное удобрение для растений. Более того, настой из луковой шелухи содержит вещество, которое уничтожает болезнетворную микрофлору. Отвар из луковой шелухи помогает бороться с паутинным клещом, трипсами и тлей. Чтобы его сделать, нужно взять 1 литр сушеной шелухи и 2 литра теплой воды. Эту смесь кипятят, плотно накрывают крышкой и оставляют на 2 дня. После этого настой отцеживают, и он готов к применению.

4 Дрожжи Из дрожжей можно приготовить отличный ростостимулирующий раствор для подкормки растений. Дрожжи содержат много витаминов группы В, микроэлементов и питательных веществ, благотворно влияют на рост растений, способствуют делению клеток. После внесения в почву дрожжей повышается активность микроорганизмов, начинается выделение углекислоты. Наиболее простой способ приготовления дрожжевой подкормки — растворить стандартную пачку дрожжей в 5 литрах теплой воды. Используй полученный раствор по назначению, пока не остыл. Подпитку дрожжами очень любят герань и петуния.

5 Яичная скорлупа Почти ежедневно мы выбрасывает ее в мусорное ведро, а ведь она могла бы стать ценным удобрением. Яичная скорлупа богата кальцием, а кальций нейтрализует кислотность. Поэтому при внесении минеральных удобрений, которые повышают кислотность почвы, для нейтрализации добавляют скорлупу. Скорлупу сырых яиц хорошо промывают, высушивают и измельчают, затем добавляют в почву. Яичная скорлупа разлагается медленно, поэтому добавлять ее нужно очень умеренно. И измельчать стоит как можно тщательнее.

6 Банановые шкурки Все просто: в кожуре банана очень много калия, кальция и фосфора – это именно то, что нужно растениям! Когда все эти элементы разлагаются в почве, они прекрасно питают растения, способствуя буйному росту и цветению. Для приготовления подкормки кожуру банана можно засушить, зажарить, нарезать, запечь и замочить в воде. Удобрение из нее намного экологичнее и натуральнее, чем покупное. Такое удобрение очень любят розы.

7 Зола В золе содержатся калий, фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже сера. Причем калий и фосфор — в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов. Следует отметить, что речь у нас пойдет только о золе, полученной в результате сжигания растительных остатков. Золу лиственных пород деревьев лучше использовать, чем золу хвойных. А самое большое содержание минерального питания в золе травяных и злаковых растений. Зола удобряет и окисляет почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Для приготовления зольного раствора берут примерно 100–150 г золы на ведро воды. Можно оставить настаиваться эту смесь несколько дней. А при использовании раствор необходимо постоянно перемешивать, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор.

8 Настой апельсиновых корок Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить ее доверху кипятком. Настаивай такое цитрусовое удобрение на протяжении суток, вынимай корки — и можешь поливать цветочки. Опрыскивание раствором апельсиновых корок является также профилактикой появления паутинного клеща.