|
|
Минимализм во всем: пустые квартиры японцев (Фото)
Минимализм особенно популярен в Японии, где влияние дзен-буддизма превращается в стремление к постоянному упрощению повседневной жизни. Лучше меньше, да лучше. В этом есть и определенные практические соображения. Быть минималистом дешевле. К тому же Японии постоянно угрожают землетрясения, поэтому нет особого смысла в большом количестве ценных вещей, разбросанных по всему дому. Практически половина травм, которые люди получают во время подземных толчков, происходит из-за падающих предметов.
Когда фантазии не занимать: дизайнерские ляпы в интерьере
Уморительная подборка фотографий: такое не каждый день увидишь
Без бороды, бро! Экстравагантные усачи и бородачи (Фото)
Когда ты веган, и в тоже время заядлый охотник
Обычное серое здание превратили в яркие медовые соты (Фото)
Смешно до слез: некоторым людям не стоит заниматься готовкой
Стройные девушки с идеальным прессом (Фото)
Животные всегда дарят позитив и улыбку
Удивительная подача блюд, которые нравятся клиентам (Фото)
Необычный крошка-автомобиль Peel P50 (Фото)
Курьезные странности в смешных фотографиях
Самый красочный квартал Венеции (Фото)
Люди со смекалкой, которые умеют решать проблемы
Идеальные снимки, на которых просто не к чему придраться (Фото)
Смешные картинки, которые не дадут вам загрустить ночью
Не логично, но не критично: смешные картинки от горе-строителей
Суровые реалии: "колоритные" снимки, которые иностранцам не понять
Место силы и духа: курьезные случаи в спортзале
Зачем пернатые, если есть усатые: котики, которым плевать на птичьи права
Истинное испытание: мужчины, обреченные на страдания
То, чего Вам не хватало: забавные демотиваторы на любой вкус
Забавные людишки, которые докажут Вам, что в мире нет ничего невозможного
Сплошные казусы да упсы, которые рассмешат вас
Девушки в лосинах, которые идеально подчеркивают формы (Фото)
Шикарный автомобиль будущего от Rolls-Royce (Фото)