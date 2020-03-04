Минимализм во всем: пустые квартиры японцев (Фото) Минимализм особенно популярен в Японии, где влияние дзен-буддизма превращается в стремление к постоянному упрощению повседневной жизни. Лучше меньше, да лучше. В этом есть и определенные практические соображения. Быть минималистом дешевле. К тому же Японии постоянно угрожают землетрясения, поэтому нет особого смысла в большом количестве ценных вещей, разбросанных по всему дому. Практически половина травм, которые люди получают во время подземных толчков, происходит из-за падающих предметов.