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Вы должны это знать: ТОП-5 распространенных ошибок при ремонте

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Вы должны это знать: ТОП-5 распространенных ошибок при ремонте
13:01 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Учиться на чужих ошибках - это то, что каждый должен уметь делать, поэтому вот некоторые из самых популярных.

  • 1

    Более 260 000 домовладельцев из 11 стран заявили, что самая большая проблема во время ремонта заключается в том, чтобы оставаться в рамках своего бюджета: по крайней мере каждый третий человек тратит намного больше, чем планировал в первую очередь. Вот почему они должны научиться делать некоторые вещи по дому самостоятельно. Чтобы не тратить много денег на исправление своих ошибок, лучше знать, какие ошибки допустили другие люди.

    Не фотографировать коммунальную систему до ремонта.

    Перед тем, как спрятать все провода и другие системы за стенами, вы должны отметить их на плане или хотя бы сфотографировать стену: это позволит вам узнать, где они находятся, чтобы вы не повредили их при установке полки.

  • 2

    Размещение выключателя света.

    Если вы поставите выключатель света слишком высоко, детям придется прыгать, чтобы добраться до него, а если вы поставите его возле дверных петель, вам придется много ходить во тьме. Лучшее место находится на боковой стороне дверной ручки. В спальне у вас должно быть 2 выключателя: один на входе, а другой возле кровати, чтобы вам не приходилось идти от одного до конец комнаты в другой, прежде чем идти спать. Тот же принцип работает для длинных залов: 2 выключателя света исключают необходимость обходить весь коридор. Качество выключателя также играет роль. Хорошо себя зарекомендовали выключатели Berker.

  • 3

    Напольное покрытие с рисунком.

    При выборе напольного покрытия трудно удержаться от покупки простых вариантов, таких как ламинат или деревянные доски со скошенным краем, текстурированной плитки или линолеума, который выглядит как дерево. Фактически, любая текстура на полу будет постоянно загрязнена, и поддерживать ее в чистоте будет крайне сложно. Если вы сделаете это, вам понадобится гораздо больше времени на уборку вашей квартиры.

  • 4

    Полы слишком светлые или слишком темные.

    Белые или черные полы гарантируют, что вам придется чаще чистить их. Это идеальный фон, чтобы увидеть всю пыль и грязь. Лучше всего выбрать сероватый цвет, так как на нем трудно обнаружить пыль.

  • 5

    Звукоизоляция.

    У пластиковых труб есть один серьезный недостаток: в них звук слишком хорошо резонирует и раскрывает все, что ваши соседи делают в ванной. Поэтому трубы этой комнаты должны быть завернуты в звукоизоляционный материал.

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