Вы должны это знать: ТОП-5 распространенных ошибок при ремонте

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Более 260 000 домовладельцев из 11 стран заявили, что самая большая проблема во время ремонта заключается в том, чтобы оставаться в рамках своего бюджета: по крайней мере каждый третий человек тратит намного больше, чем планировал в первую очередь. Вот почему они должны научиться делать некоторые вещи по дому самостоятельно. Чтобы не тратить много денег на исправление своих ошибок, лучше знать, какие ошибки допустили другие люди.

Не фотографировать коммунальную систему до ремонта.

Перед тем, как спрятать все провода и другие системы за стенами, вы должны отметить их на плане или хотя бы сфотографировать стену: это позволит вам узнать, где они находятся, чтобы вы не повредили их при установке полки.