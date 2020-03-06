Готовимся к 8 марта: как сохранить свежесрезанные цветы дольше (Фото)

1 Положите цветы в большую чистую емкость. Всегда используйте чистый контейнер. Этот трюк уменьшит риск размножения и заражения цветов бактериями и другими микроорганизмами. Чтобы стебли цветов не сжимались слишком плотно, выбирайте вазы с широкими шейками.

2 Используйте теплую воду. Просто поместите свой букет в теплую воду или воду комнатной температуры. Свежесрезанные цветы с большей готовностью поглощают теплую воду, чем холодную.

3 Удалите нижние листья. Чтобы свежие срезанные цветы хранились дольше, удалите все листья, которые находятся ниже ватерлинии. Погруженные в воду листья могут начать гнить очень быстро, обеспечивая пищу для бактерий, которые могут заразить и повредить остальное растение.

4 Поменяй воду. Чтобы сохранить ваши цветы свежими, заменяйте воду каждый день. И не забудьте удалить весь мусор из вазы перед добавлением пресной воды. Это снизит риск заражения. Вы также можете добавить несколько таблеток аспирина в вазу, наполненную водой, чтобы сохранить воду чистой и свободной от вредных для цветов бактерий.

5 Обрежьте стебли под углом. Не забывайте регулярно обрезать концы стеблей. Используйте острый нож и обрежьте стебли под углом 45º. Эта простая процедура увеличит способность цветов впитывать воду. Также желательно обрезать стебли цветов, купленных в магазине, непосредственно перед тем, как поместить их в воду.