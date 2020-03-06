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Готовимся к 8 марта: как сохранить свежесрезанные цветы дольше (Фото)

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Готовимся к 8 марта: как сохранить свежесрезанные цветы дольше (Фото)
15:46 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Несколько лучших советов, которые помогут вам продлить жизнь ваших свежих букетов.

  • 1

    Положите цветы в большую чистую емкость.

    Всегда используйте чистый контейнер. Этот трюк уменьшит риск размножения и заражения цветов бактериями и другими микроорганизмами. Чтобы стебли цветов не сжимались слишком плотно, выбирайте вазы с широкими шейками.

  • 2

    Используйте теплую воду.

    Просто поместите свой букет в теплую воду или воду комнатной температуры. Свежесрезанные цветы с большей готовностью поглощают теплую воду, чем холодную.

  • 3

    Удалите нижние листья.

    Чтобы свежие срезанные цветы хранились дольше, удалите все листья, которые находятся ниже ватерлинии. Погруженные в воду листья могут начать гнить очень быстро, обеспечивая пищу для бактерий, которые могут заразить и повредить остальное растение.

  • 4

    Поменяй воду.

    Чтобы сохранить ваши цветы свежими, заменяйте воду каждый день. И не забудьте удалить весь мусор из вазы перед добавлением пресной воды. Это снизит риск заражения. Вы также можете добавить несколько таблеток аспирина в вазу, наполненную водой, чтобы сохранить воду чистой и свободной от вредных для цветов бактерий.

  • 5

    Обрежьте стебли под углом.

    Не забывайте регулярно обрезать концы стеблей. Используйте острый нож и обрежьте стебли под углом 45º. Эта простая процедура увеличит способность цветов впитывать воду. Также желательно обрезать стебли цветов, купленных в магазине, непосредственно перед тем, как поместить их в воду.

  • 6

    Держите цветы подальше от прямых солнечных лучей, обогревателей и фруктов.

    Найдите место для ваших цветов, которое не находится под прямыми солнечными лучами или близко к источникам тепла, так как это может вызвать стресс у растений. Вам также следует избегать размещения срезанных цветов возле миски с фруктами, так как они выделяют небольшое количество этилена, газа, который может вызвать быстрое разрушение цветов.

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Советы, Цветы, Букет, 8 марта, Свежесрезанные цветы.
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