Готовимся к 8 марта: как сохранить свежесрезанные цветы дольше (Фото)

Положите цветы в большую чистую емкость.
Всегда используйте чистый контейнер. Этот трюк уменьшит риск размножения и заражения цветов бактериями и другими микроорганизмами. Чтобы стебли цветов не сжимались слишком плотно, выбирайте вазы с широкими шейками.
Используйте теплую воду.
Просто поместите свой букет в теплую воду или воду комнатной температуры. Свежесрезанные цветы с большей готовностью поглощают теплую воду, чем холодную.
Удалите нижние листья.
Чтобы свежие срезанные цветы хранились дольше, удалите все листья, которые находятся ниже ватерлинии. Погруженные в воду листья могут начать гнить очень быстро, обеспечивая пищу для бактерий, которые могут заразить и повредить остальное растение.
Поменяй воду.
Чтобы сохранить ваши цветы свежими, заменяйте воду каждый день. И не забудьте удалить весь мусор из вазы перед добавлением пресной воды. Это снизит риск заражения. Вы также можете добавить несколько таблеток аспирина в вазу, наполненную водой, чтобы сохранить воду чистой и свободной от вредных для цветов бактерий.
Обрежьте стебли под углом.
Не забывайте регулярно обрезать концы стеблей. Используйте острый нож и обрежьте стебли под углом 45º. Эта простая процедура увеличит способность цветов впитывать воду. Также желательно обрезать стебли цветов, купленных в магазине, непосредственно перед тем, как поместить их в воду.
Держите цветы подальше от прямых солнечных лучей, обогревателей и фруктов.
Найдите место для ваших цветов, которое не находится под прямыми солнечными лучами или близко к источникам тепла, так как это может вызвать стресс у растений. Вам также следует избегать размещения срезанных цветов возле миски с фруктами, так как они выделяют небольшое количество этилена, газа, который может вызвать быстрое разрушение цветов.