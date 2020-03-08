Истребление комаров: лучшие советы для дачников

Очень простые способы избавиться от комаров на даче, рыбалке, просто на отдыхе, на природе или дома.

Укусы комаров, особенно если они многочисленные, могут приводить к ряду нежелательных последствий.

Опасность инфекционных заболеваний. Комары могут быть переносчиками опасных для человека болезнетворных вирусов, паразитов и бактерий. Это может вызывать такие заболевания как желтая лихорадка, лимфатический филяриатоз, туляремия, лихорадка денге и многие другие. Но эти способы переноса и сами заболевания не являются актуальными для средних широт с умеренным климатом, а характерны только для некоторых районов Земли.

Наиболее известным и опасным паразитарным заболеванием, передаваемым с укусами комаров, является малярия. По данным врачей педиатров, смертность при заболевании малярией наиболее высока для детей до пяти лет. Но опасность переноса этого заболевания в средних и умеренных широтах часто преувеличивается, поскольку только один из видов малярии (т.н. "трехдневная малярия") имеет относительно благоприятные условия для распространения и инфицирования.

Возбудителей заболевания переносят только малярийные комары, но далеко не каждая особь является переносчиком. Для этого комар должен укусить инфицированного человека, после чего возбудители малярии (малярийные паразиты) могут созреть в комаре только при среднесуточной температуре около 16 градусов и только в течение месяца. Для этого требуется продолжительное теплое лето. Кроме того, для размножения малярийных комаров требуются чистые, не загрязненные, водоемы, которые практически отсутствуют в мегаполисах и вокруг них. Поэтому в России и европейских странах малярия практически отсутствует и причиной инфицирования может являться только появление переносчиков из других стран.

Ранее рассматривалась возможность переноса комарами ВИЧ-инфекции, однако многочисленные исследования показали, что это крайне маловероятно.

Химические средства для обработки от комаров

Производители предлагают различные средства, так называемые инсектициды (от комаров) их основной продукт. Все химические средства по борьбе с комарами содержат активное вещество циперметрин, который оказывает паралитическое действие на насекомого, провоцируя его дальнейшую смерть. Приземляясь на обработанную раствором поверхность, насекомое погибает. Химическим раствором равномерно опрыскивают всю территорию дачного участка: деревья, кустарники, газон, садовые дорожки и стены дачного домика.

При работе с любыми химическими препаратами важно:

Использовать индивидуальные средства защиты – резиновые перчатки, респиратор, непромокаемый комбинезон или плащ.

Противопоказано работать со средствами людям, склонным к аллергии, беременным и кормящим женщинам.

Во время работы запрещено курить и производить опрыскивание в непосредственной близости от открытого огня.

После обработки территории покинуть место опрыскивания на срок от нескольких часов до нескольких дней (зависит от используемого препарата).

Обработка участка от комаров должна осуществляться в сухую погоду, желательно в вечернее время.

Ловушки для комаров

Ловушка позволяют локально спасться от комаров: за столом во время вечерних посиделок, возле мангала, в беседке и других сельско — хозяйствиных постройках нуждающихся в этом. Сегодня существуют несколько видов ловушек:

Простые – изготовленные из бутылок. Для ее изготовления нужно срезать верхнюю часть пластиковой емкости. В образовавшемся стакане налить теплую воду, добавить сахар и дрожжи. Закрыть срезанной частью бутылки, горлышко должно быть направлено вниз. Дрожжи активизируются, начинают выделять CO2 и молочную кислоту. Запахи этих веществ ассоциируются у комаров с запахом человеческого тела, поэтому эффективно манят их. Внутрь ловушки комары проникают легко, а выбраться обратно не могут, потому что воронкообразная верхняя часть мешает этому.

Ловушки — липучки. Такие ловушки применяются давно и направлены на то, чтобы защитится не только от комаров, но и от грызунов. Это отрезок клейкой ленты в виде спирали, которая растягивается и вешается там, где нужно снизить количество комаров. Лента пропитана специальными ароматизаторами, которые привлекают насекомых, а липкое вещество надежно их удерживает. В результате комары и другие насекомые гибнут.

Электрические ловушки. Основаны на действии ультрафиолетового излучения, которые заманивает кровопийц в устройство и уничтожает. Эффективность таких приборов мала и сомнительна и не дает гарантии, что комары покинут территорию отдыха.

Разнообразие ловушек позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для индивидуального случая и избавится от комаров на даче.

Народные методы защиты участка от комаров

В многовековой борьбе с ними, к сожалению, пока нет радикального средства, которое окончательно уничтожает их, или хотя бы не допускает в дом и сад. Если подойти к вопросу вдумчиво, то защиту от комаров можно начинать задолго до того, как они заведутся на участке. Стоит заранее продумать выбор растений. Особое внимание уделяют хвойным деревьям и кустарникам.

Самый ненавистный для комаров запах издают можжевельники – казацкий, обыкновенный, виргинский и др.

Не отстает от них туя западная, ели обыкновенная и колючая, пихта.

Кроме хвойных, используют другие растения, выделяющие специфический запах:

Орех грецкий,

Конский каштан,

Бузина черная и красная.

Из травянистых комарам не по нраву аромат:

Базилика;

Валериана;

Пиретрум;

Бархатцы;

Полынь;

Лаванды;

Кошачьей мяты;

Матиолы;

Смородины черной.

Огородники утверждают, что комаров почти нет там, где растут помидоры. Высаживая эти растения на даче, «убивают двух зайцев», получается двойная выгода, и красиво и полезно.

Эфирные масла. Самым эффективным и простым методом является тот, когда эфирные масла от комаров и других насекомых смешиваются с любым базовым препаратом (виноградных косточек, персиковым).

Подобные составы применяются для наружной обработки кожи, одежды, в аромакурительницах. Вместо базового средства можно брать детский крем.

Если в качестве основы использовать спирт, можно проводить профилактическую обработку квартиры или дома (тропы муравьев, тараканов, места возможного скопления клопов и пр.).

Рецепты смесей эфирных масел против комаров

Составные смеси помогут обеспечить комплексное воздействие. Каждый рецепт готовится на основе равного соотношения компонентов.

Высокой эффективностью отличаются следующие средства: