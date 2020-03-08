Лунный посевной календарь с 9 по 15 марта 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 9 по 15 марта 2020 года
Благоприятное время: для внесения удобрений в почву.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после полнолуния.
Благоприятное время: для посева семян цветов на рассаду; для первичного снятия зимних укрытий.
Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады.
Благоприятное время: для посева на рассаду семян ранней капусты, салата, лекарственных трав; для полива и подкормки (по листьям) комнатных растений и рассады.
Неблагоприятный период: для формирования и обрезки деревьев.
Благоприятное время: для формирования кроны и обрезки деревьев; для профилактического опрыскивания сада от вредителей и болезней; для посева семян редиса и салата под пленочные укрытия.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.