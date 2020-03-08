Лунный посевной календарь с 9 по 15 марта 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 9 по 15 марта 2020 года

8 марта 2020 года 12:48 до 10 марта 2020 года 12:04 Луна в знаке Девы. Полнолуние 9 марта в 20:47.

Благоприятное время: для внесения удобрений в почву.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после полнолуния.

10 марта 2020 года 12:04 до 12 марта 2020 года 11:29 убывающая Луна в знаке Весов.

Благоприятное время: для посева семян цветов на рассаду; для первичного снятия зимних укрытий.

Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады.

12 марта 2020 года 11:29 до 14 марта 2020 года 13:10 убывающая Луна в знаке Скорпиона.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян ранней капусты, салата, лекарственных трав; для полива и подкормки (по листьям) комнатных растений и рассады.

Неблагоприятный период: для формирования и обрезки деревьев.

14 марта 2020 года 13:10 до 16 марта 2020 года 18:26 убывающая Луна в знаке Стрельца. 4 четверть - 16 марта 2020 года в 12:34.

Благоприятное время: для формирования кроны и обрезки деревьев; для профилактического опрыскивания сада от вредителей и болезней; для посева семян редиса и салата под пленочные укрытия.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.