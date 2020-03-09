ТОП-10 подручных средств, которые приведут в порядок ваши бытовые вещи

1 Царапины на керамике Царапины на керамической посуде. При контакте с металлическими ложками и вилами на посуде могут появиться царапины, похожие на следы от простого карандаша. Избавиться от них проще простого, нужно просто приготовить густую пасту из соды и воды и нанести эту смесь на посуду с помощью мягкой тряпочки. После такой чистки большинство царапин исчезнет. Кстати, для обновления посуды можно также использовать средство для полировки фарфора.

2 Медные кастрюли Чистка медных кастрюль. Медные кастрюли идеально подходят для приготовления пищи, но, как и другая посуда, они со временем загрязняются. Чтобы качественно очистить медную поверхность, посыпьте кастрюли поваренной солью, полейте небольшим количеством уксуса и тщательно потрите губкой.

3 Пригоревший противень Застарелый жир на противне. Почистить пригоревший противень от жира и нагара - та еще задачка. Тем не менее, есть доступные средства, которые помогут эффективно справиться даже с застарелой грязью. Для этого приготовьте пасту из соды и перекиси водорода, нанесите ее на противень и оставьте на 30 минут. Затем тщательно потрите противень губкой и хорошо промойте под проточной водой.

4 Кожаный диван Царапины на кожаном диване. Кожаный диван выглядит солидно, а вот поцарапанный диван - не очень. Поверхностные повреждения на коже можно скрыть с помощью оливкового масла или детского крема. Наносить выбранное средство нужно при помощи ватной палочки непосредственно на поврежденный участок. Если через час царапина все еще видна, повторите процедуру.

5 Мягкая мебель Почистить мягкую мебель. Спирт не только дезинфицирует и освежает, но еще и прекрасно растворяет различные загрязнения. Именно поэтому его можно использовать в качестве чистящего средства для мягкой мебели. Чтобы избавится от пятна на обивке, нужно как следует пропитать загрязненный участок спиртом и оставить высыхать. После этого место загрязнения нужно будет тщательно потереть щеткой.

6 Белые кеды Грязные белые кеды. Мы знаем рецепт отличного, да и к тому же бюджетного средства, способного вернуть белизну любимым кедам. Для его приготовления нужно смешать чайную ложку средства для мытья посуды, 3 столовых ложки перекиси водорода и 2 столовых ложки соды. Получившуюся смесь нужно равномерно распределить по поверхности кед, оставить на несколько минуть, тщательно потереть щеткой, а после смыть.

7 Швы между плиткой Очень грязные швы. Очень загрязненные швы между плиткой можно очистить с помощью отбеливателя с хлором. Мы рекомендуем развести его с водой в пропорции 1:1 и нанести на швы с помощью жесткой щетки. Перед началом мытья, обязательно наденьте перчатки, чтобы отбеливатель не разъел вам руки, а после того, как закончите чистку, обязательно откройте дверь в ванную и ближайшее к ней окно, чтобы запах скорее выветрился.

8 Ковер Пятна на ковре. Разведите столовый уксус с обычной водой в пропорции 1:2 и вы получите универсальный пятновыводитель для вашего ковра. Полученную жидкость нанесите на пятно, накройте влажной тканью и прогладьте утюгом, включенным на отпаривание.

9 Кожаная сумка Пятна на кожаной сумке. Как только заметите пятно на своей сумке, избавьтесь от него при помощи влажной салфетки. Натуральная и искусственная кожа очищаются довольно просто, главное, после использования влажной салфетки, хорошо вытереть поверхность с помощью сухой, чтобы избежать появления разводов.