ТОП-10 подручных средств, которые приведут в порядок ваши бытовые вещи

Царапины на керамике
Царапины на керамической посуде.
При контакте с металлическими ложками и вилами на посуде могут появиться царапины, похожие на следы от простого карандаша. Избавиться от них проще простого, нужно просто приготовить густую пасту из соды и воды и нанести эту смесь на посуду с помощью мягкой тряпочки. После такой чистки большинство царапин исчезнет. Кстати, для обновления посуды можно также использовать средство для полировки фарфора.
Медные кастрюли
Чистка медных кастрюль.
Медные кастрюли идеально подходят для приготовления пищи, но, как и другая посуда, они со временем загрязняются. Чтобы качественно очистить медную поверхность, посыпьте кастрюли поваренной солью, полейте небольшим количеством уксуса и тщательно потрите губкой.
Пригоревший противень
Застарелый жир на противне.
Почистить пригоревший противень от жира и нагара - та еще задачка. Тем не менее, есть доступные средства, которые помогут эффективно справиться даже с застарелой грязью. Для этого приготовьте пасту из соды и перекиси водорода, нанесите ее на противень и оставьте на 30 минут. Затем тщательно потрите противень губкой и хорошо промойте под проточной водой.
Кожаный диван
Царапины на кожаном диване.
Кожаный диван выглядит солидно, а вот поцарапанный диван - не очень. Поверхностные повреждения на коже можно скрыть с помощью оливкового масла или детского крема. Наносить выбранное средство нужно при помощи ватной палочки непосредственно на поврежденный участок. Если через час царапина все еще видна, повторите процедуру.
Мягкая мебель
Почистить мягкую мебель.
Спирт не только дезинфицирует и освежает, но еще и прекрасно растворяет различные загрязнения. Именно поэтому его можно использовать в качестве чистящего средства для мягкой мебели. Чтобы избавится от пятна на обивке, нужно как следует пропитать загрязненный участок спиртом и оставить высыхать. После этого место загрязнения нужно будет тщательно потереть щеткой.
Белые кеды
Грязные белые кеды.
Мы знаем рецепт отличного, да и к тому же бюджетного средства, способного вернуть белизну любимым кедам. Для его приготовления нужно смешать чайную ложку средства для мытья посуды, 3 столовых ложки перекиси водорода и 2 столовых ложки соды. Получившуюся смесь нужно равномерно распределить по поверхности кед, оставить на несколько минуть, тщательно потереть щеткой, а после смыть.
Швы между плиткой
Очень грязные швы.
Очень загрязненные швы между плиткой можно очистить с помощью отбеливателя с хлором. Мы рекомендуем развести его с водой в пропорции 1:1 и нанести на швы с помощью жесткой щетки. Перед началом мытья, обязательно наденьте перчатки, чтобы отбеливатель не разъел вам руки, а после того, как закончите чистку, обязательно откройте дверь в ванную и ближайшее к ней окно, чтобы запах скорее выветрился.
Ковер
Пятна на ковре.
Разведите столовый уксус с обычной водой в пропорции 1:2 и вы получите универсальный пятновыводитель для вашего ковра. Полученную жидкость нанесите на пятно, накройте влажной тканью и прогладьте утюгом, включенным на отпаривание.
Кожаная сумка
Пятна на кожаной сумке.
Как только заметите пятно на своей сумке, избавьтесь от него при помощи влажной салфетки. Натуральная и искусственная кожа очищаются довольно просто, главное, после использования влажной салфетки, хорошо вытереть поверхность с помощью сухой, чтобы избежать появления разводов.
Матрас
Освежить матрас.
Постирать матрас в домашних условиях - проблематично, а сдать его в химчистку сможет не каждый. Как быть в таком случае? Потратиться на несколько упаковок пищевой соды. Содой нужно покрыть всю поверхность матраса и оставить на несколько часов. Выдержав несколько часов, соду нужно собрать при помощи пылесоса.